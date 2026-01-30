バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」がくじ引き堂に登場！

写真拡大 (全18枚)

株式会社KADOKAWA


株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」の豪華賞品が手に入る＜「AKATSUKI JAPAN」オンラインくじ＞を、2026年2月5日(木)17時より販売します。



バスケットボール男子日本代表よりオンラインくじが登場です。 選手たちのプレー写真等をふんだんに使用した豪華賞品が盛りだくさん!!また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「D賞 ミニ色紙全12種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!





＜「AKATSUKI JAPAN」オンラインくじ 概要＞


販売期間：2026年2月5日(木)17:00～2026年3月12日(木)16:59


販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。


購入ページ：https://kujibikido.com/lp/akatsukijapan/




■賞品ラインナップ


S賞：特大布ポスター（全1種）




A賞：スクエアクッション（全4種）








B賞：アクリルパネル（全4種）








C賞：A4クリアポスター（全12種）






D賞：ミニ色紙（全12種）





※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。




■Xフォロー&リポストキャンペーン


期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「D賞 ミニ色紙全12種セット」をプレゼント！





■おまけキャンペーン


【10連セット】をご購入いただいたお客様には「SNS風クリアカード」をもれなく1枚プレゼント!!


※全12種、ランダムでの配布となります。







■「くじ引き堂」とは


スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！


ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！




■関連サイト


「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/


「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido




■商品に関するお問い合わせ
くじ引き堂　 https://kujibikido.com/contact/