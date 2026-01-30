バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」がくじ引き堂に登場！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」の豪華賞品が手に入る＜「AKATSUKI JAPAN」オンラインくじ＞を、2026年2月5日(木)17時より販売します。

バスケットボール男子日本代表よりオンラインくじが登場です。 選手たちのプレー写真等をふんだんに使用した豪華賞品が盛りだくさん!!また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「D賞 ミニ色紙全12種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!

＜「AKATSUKI JAPAN」オンラインくじ 概要＞

販売期間：2026年2月5日(木)17:00～2026年3月12日(木)16:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/akatsukijapan/

■賞品ラインナップ

S賞：特大布ポスター（全1種）

A賞：スクエアクッション（全4種）

B賞：アクリルパネル（全4種）

C賞：A4クリアポスター（全12種）

D賞：ミニ色紙（全12種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「D賞 ミニ色紙全12種セット」をプレゼント！

■おまけキャンペーン

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「SNS風クリアカード」をもれなく1枚プレゼント!!

※全12種、ランダムでの配布となります。

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

■関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido

■商品に関するお問い合わせ

くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/