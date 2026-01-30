【福岡ソフトバンクホークス】「FUKUOKA OH SADAHARU LEGACY PROJECT」始動

福岡ソフトバンクホークス株式会社FUKUOKA OH SADAHARU LEGACY PROJECTを発表した城島健司CBO

福岡ソフトバンクホークス株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役社長CEO：後藤 芳光）は、王貞治氏の指導者・会長としての福岡での歩みを起点に、王貞治氏のもとで築いてきたホークスの野球の歴史と精神を次世代へ継承していく「FUKUOKA OH SADAHARU LEGACY PROJECT（フクオカ・オウ・サダハル・レガシー・プロジェクト）」（略称：王レガシープロジェクト）を始動することをお知らせします。

本プロジェクトは、王貞治氏を象徴としながら、その前後で福岡のプロ野球を支えてきた歴代の選手、関係者、さらには地域とともに積み重ねられてきた「ホークスの文化」を、過去の記録や思い出としてとどめるのではなく、次の世代が受け取り、語り継いでいける“地域のレガシー（文化的遺産）”として未来へ手渡す取り組みです。王貞治氏や選手たちが福岡で切り拓いてきた歴史、体現してきた理念を福岡のスポーツの文化として根付かせる活動を行っていきます。

さらに、自治体・教育機関・地域団体と連携しながら、子どもたちや若い世代が自然に野球やスポーツの文化に触れられる仕組みづくりも進めてまいります。

プロジェクト名称：

FUKUOKA OH SADAHARU LEGACY PROJECT

プロジェクトロゴプロジェクトイメージ図【2026年に展開する主な取り組みについて】

FUKUOKA OH SADAHARU LEGACY PROJECT 記念試合

「OH SADAHARU LEGACY DAY」の実施

5月24日（日）にみずほPayPayドーム福岡で行う北海道日本ハムファイターズ戦で、王貞治氏の歩みと精神を、ファン・地域とともに共有する象徴的な一日として、「OH SADAHARU LEGACY DAY（オウ・サダハル・レガシー・デー）」（略称：王レガシーデー）を開催します。ホークス選手全員が背番号「89」の「FUKUOKA OH SADAHARU LEGACY PROJECT 特別ユニフォーム」を着用して試合に臨み、入場者に同デザインのレプリカユニフォームを配布する予定のほか、当日はイベントや特別演出を通じ、野球文化の継承を体感できる機会を創出します。

※イベント内容の詳細は後日発表します

FUKUOKA OH SADAHARU LEGACY PROJECT 特別ユニフォーム（レプリカ）前面背面

その他、本プロジェクトを盛り上げる施策を検討中です。決まり次第お知らせいたします。

背番号「89」の位置づけについて

背番号「89」は、王貞治氏をはじめとする人々が築いてきた“ホークスの野球”そのものを象徴する番号として、本プロジェクトにおいて特別に位置づけます。特定の選手・監督・コーチが背負う番号ではなく、理念と文化を次世代へつなぐ“象徴”として活用していきます。

◎城島健司CBOコメント

本プロジェクトを通じて、背番号「89」が福岡にとって特別な存在になることを願っています。王会長は球団にとってかけがえのない存在であり、これまで多くの学びをいただいてきました。

今後は、その知見をチーム作りにも生かしながら、試合やイベントを通じて福岡の街とともに、この素晴らしい伝統を次世代へとつないでいきたいと考えています。

◎王貞治会長コメント

このプロジェクトは、私の名前になっていますが、実際には、ホークスに関わってきた多くの人たちが積み重ねてきた思いの集まりだと感じています。

この取り組みを通じて、福岡の中で、これからもホークスや、スポーツ・野球が自然と根付いていくようなきっかけになればうれしく思います。