【新潟県長岡市】新潟アルビレックスＢＢ×長岡市ふるさと納税

長岡市



当日限定コラボ返礼品

お米すくいチャレンジ



試食（お米）

試飲（日本酒）

日時：2月1日（日）午後1時～5時（午後3時試合開始）


場所：有明アリーナ（東京都江東区有明１丁目１１－１）


内容：


・当日限定のコラボ返礼品の寄附受付　


・SNSフォロー、メルマガ登録などでお米すくいチャレンジ


・長岡のお米、日本酒の試食試飲　　など


料金：無料　※会場内でのブース出展のため、観戦チケットが必要です



新潟アルビレックスＢＢから体験型返礼品が登場


「新潟アルビレックスＢＢ HG公式戦モッパー体験+特別席観覧チケット」


内容：


・モッパー体験の権利：1名様分
・対象試合の特別席観戦チケット：1名様分
・ご希望選手との撮影権利：お連れ様含め最大4名まで
・選手サイン入り色紙のプレゼント：選手1名分１枚


寄附額：100,000円



新潟アルビレックスＢＢ HG公式戦モッパー体験+特別席観覧チケット

掲載サイト：ふるさとチョイス(https://www.furusato-tax.jp/city/info/15202)、ふるスポ！(https://furu-spo.jp/places/1)