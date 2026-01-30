【新潟県長岡市】新潟アルビレックスＢＢ×長岡市ふるさと納税

長岡市当日限定コラボ返礼品お米すくいチャレンジ

試食（お米）試飲（日本酒）

日時：2月1日（日）午後1時～5時（午後3時試合開始）

場所：有明アリーナ（東京都江東区有明１丁目１１－１）

内容：

・当日限定のコラボ返礼品の寄附受付

・SNSフォロー、メルマガ登録などでお米すくいチャレンジ

・長岡のお米、日本酒の試食試飲 など

料金：無料 ※会場内でのブース出展のため、観戦チケットが必要です

新潟アルビレックスＢＢから体験型返礼品が登場

「新潟アルビレックスＢＢ HG公式戦モッパー体験+特別席観覧チケット」

内容：

・モッパー体験の権利：1名様分

・対象試合の特別席観戦チケット：1名様分

・ご希望選手との撮影権利：お連れ様含め最大4名まで

・選手サイン入り色紙のプレゼント：選手1名分１枚

寄附額：100,000円

掲載サイト：ふるさとチョイス(https://www.furusato-tax.jp/city/info/15202)、ふるスポ！(https://furu-spo.jp/places/1)