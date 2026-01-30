Web小説サイト「カクヨム」とボカロ新ユニット「月が綺麗じゃなくたって。」による、“「ツキヨム」楽曲化短編小説コンテスト”の開催決定！小説家・成田良悟が課題作品を書き下ろし！

株式会社インクストゥエンター

株式会社KADOKAWAと株式会社はてなと共同で開発したWeb小説サイト 「カクヨム」、

小説家・成田良悟と、「ボカコレ」＆「歌コレ」の企画から生まれた、

ボカロP3人+歌い手2人の新ユニット「月が綺麗じゃなくたって。」が贈る、

夢のコラボレーションプロジェクト――それが“「ツキヨム」楽曲化短編小説コンテスト”。

『バッカーノ!』や『デュラララ!!』シリーズでお馴染みの成田良悟による、

書き下ろし新作短編『蛇よ、どうか今宵は月に溺れぬように』（序章)を課題文とし、

この物語の「続き」となる小説を募集します。

大賞に選ばれた作品を原案として、「月が綺麗じゃなくたって。」が楽曲を制作！

課題作品『蛇よ、どうか今宵は月に溺れぬように』は、現在「カクヨム」にて序章全編公開中。

選考委員には、成田良悟や「月が綺麗じゃなくたって。」が参加！

大賞作品には、楽曲化に加えて賞金50万円が贈られます。

応募期間は、2026年2月12日(木)12:00正午から2026年3月30日(月)12:00正午まで。

序章公開に伴い、成田良悟先生からのメッセージも到着！

-------------------------

今回、導入だけ書かせて頂きました成田です。この度は素敵なコラボ企画にお誘い頂きまして本当に光栄です……！！

導入と言っても、この物語はあくまで【月読峠という町が主役】というコンセプトですので、序章に描かれているキャラクターを使うも使わないも応募する皆様の自由にして頂ければと……！

夜や七巳の物語か、あるいはオリジナリティ溢れる町の住人達のストーリーか……この物語世界において、皆さんの手でどんな地図が書き足されていくのか、楽しみに見守らせて頂きます！

募集期間と選考が終わった後――いつか時間が空いたら、私もまたちょこちょこ序章のキャラクター達の物語を書かせて頂くかもしれませんが、応募企画という事もありますので話や台詞の被りなども気にせず、まずは好きなようにのびのびと楽しんで月読峠の地図を描いて頂ければ幸いです……！

-------------------------

あなたの紡いだ言葉が、メロディとなって世界に響き渡る。

この奇跡のコラボレーションに参加し、物語と音楽の架け橋となるのは、あなたです！

■「『ツキヨム』楽曲化短編小説コンテスト」

・応募期間：2026年2月12日(木)12:00正午 ～ 2026年3月30日(月)12:00正午

・最終選考結果発表：2026年5月中予定

・大賞(1名)：賞金50万円+楽曲化確約

▽コンテスト詳細/応募要項

https://kakuyomu.jp/contests/tukiyomu_2026/detail

▽課題作品『蛇よ、どうか今宵は月に溺れぬように』

https://kakuyomu.jp/works/822139841980969846

▽作品あらすじ

https://x.com/tukireiproject/status/2016436094452035995

▽公式Xアカウント

https://x.com/tukireiproject

■カクヨム

「カクヨム」は物語を愛する全ての人たちへ、誰でも自由なスタイルで物語を書ける、読める、お気に入りの物語を他の人に伝えられる、Web小説サイトです。大賞受賞者が書籍化の権利を手にできる「カクヨムWeb小説コンテスト（第10回より「カクヨムコンテスト」と改称）」をはじめとした数々のコンテストの実施や、KADOKAWA内外の人気作品について二次創作の投稿を認めるなど、様々な形での創作活動を支援しています。

https://kakuyomu.jp/

■月が綺麗じゃなくたって。

ボカロP×歌い手の“Buzz るスター”を生み出す

プロジェクト“#バズスタオーディション”企画から生まれたユニット。

40mPがヘッドプロデューサーとして加わり、

株式会社ドワンゴ主催の「ボカコレ2024冬」「歌コレ2024春」から参加メンバーを選出。

■成田良悟

東京都出身。小説家。『バッカーノ！（電撃文庫）』にて第9回電撃小説大賞〈金賞〉を受賞し、デビュー。

『デュラララ!!』『バッカーノ！』（どちらも電撃文庫）はアニメ化もされ人気を博している。

同作のシリーズのほか、『Fate/strange Fake』『ヴぁんぷ!』『越佐大橋シリーズ』（すべて電撃文庫）、ノベライズ作品として『BLEACH Can'tFearYourOwnWorld』（集英社Jブックス）、『ダンガンロンパIF 希望の脱出装置と絶望の残念無双（ゲームソフト スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園内収録）』『悪魔城ドラキュラ 神淵の追想曲』（単行本未収録）など著作多数。『クロハと虹介』（講談社）や『デッドマウント・デスプレイ』（ヤングガンガン）漫画原作のほか、ゲームシナリオや、WOWOＷのドラマ『虫籠の錠前』原作など多種多様な作品を手掛ける。