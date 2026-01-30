産前産後ケアイノベーション協会主催、助産師のためのキャリアイベント「The BIRTH ～Midwife Career Day 2026～」を2月27日(金)に渋谷で開催

株式会社Josan-she's

日本の産前産後ケアの質向上と制度の発展を目指す産前産後ケアイノベーション協会（東京都中央区、主幹事：株式会社Josan-she's）は、2026年2月27日（金）、助産師の多様な働き方を奨励するキャリアイベント「The BIRTH ～Midwife Career Day 2026～」を渋谷にて開催いたします。

本イベントは、株式会社Josan-she's（東京都中央区、代表取締役：渡邊愛子、以下ジョサンシーズ）がメインスポンサーを務め、妊娠・出産・子育てにおける有識者の方々や行政関係者を招き、有資格の専門職の方々をゲストとしてお迎えします。参加対象は助産師をはじめとした妊娠・出産・子育ての現場で働く有資格の専門職の方々としており、看護師・保育士の方々もご参加いただけます。

開催の背景：助産師の「潜在化」という社会課題

イベント申し込み :https://luma.com/erfsmvzn

現在、日本国内において助産師免許保持者の約6割（※1,2）が、ライフイベント等を機に資格を活かした職務に就いていない、あるいは現場を離れている「潜在助産師」であると推計されています。 少子化が深刻な国家的課題となる一方で、産後ケアの需要は急増しており、母子保健の担い手である助産師の不足は喫緊の課題として指摘されており、ライフスタイルに応じた「新しい働き方」の選択肢が浸透していないことが、キャリア継続の大きな障壁となっています。

本イベント「The BIRTH」は、助産師が病院の外でも専門性を活かし、自分らしく輝ける多様な選択肢を提示することで、助産師自身のウェルビーイング向上と、強固な子育て支援基盤の構築を目指します。

(※1)潜在助産師数：「助産師国家試験合格者数-就業助産師数」で算出

出典：「政府統計の総合窓口(e-Stat)」衛生行政報告例(厚生労働省) 「令和4年度衛生行政報告例」

(※2)助産師国家試験合格者数：助産師国家試験の年間合格者数と就業可能年数を踏まえた推計値。

コンテンツ概要

スペシャルトークセッション

行政、学会などの第一線で活躍するリーダーたちを迎え、産前産後ケアの未来と助産師に期待される役割について議論します。これにより、妊娠・出産・子育ての現場で働く仕事の重要性について再認識することを目指します。

実際に新しい働き方を実践している助産師との交流会

当日はフリーランス・副業を実践する助産師や、新たな職域へチャレンジしている方など、既存の枠にとらわれない働き方を実践する助産師たちが参加予定です。リアルな体験談やキャリアの築き方を直接聞くことができます。

個別キャリア相談会

どんな働く選択肢を持てるのか、メインスポンサーのJosan-she’sに相談できるキャリア相談ブースを設置しています。たくさんの働く事例を見届けサポートしてきた中で、来場された方が具体的な一歩を踏み出すためのサポートを行います。当日の円滑な運営のため、事前予約制としております。

※キャリア面談を予約する場合、イベント申し込みとキャリア面談申し込み両方の予約が必要です。

本イベントの特徴

助産師をはじめとした妊娠・出産の現場で働く専門職の方が集結

本イベントには、病院・産院での勤務、フリーランス、自治体での活動など、既存の枠にとらわれない多様なフィールドで活躍する「妊娠・出産・育児のプロフェッショナル」が一堂に会します。 助産師だけでなく、産後ケアや育児支援の最前線に立つ看護師、保育士など、資格を活かして社会に貢献したいという志を持つ方々が集まるキャリアコミュニティとなります。

「今のスキルをどう活かせるか知りたい」「同じ悩みを持つ仲間と繋がりたい」という想いを持つ専門職の方々が、職種の垣根を超えて知見を共有し、支え合える場を提供します。

トークセッションの空間にお子様向けのプレイエリアをご用意

自身の子育てと仕事に悩む方向けのイベントが、そういった方々の参加しにくい場になっていたら意味がありません。当日は参加希望の方が気軽に参加できるように、会場内にお子様向けのプレイエリアをご用意しています。スペシャルゲストの話をお子様と一緒に聴きながら過ごせるような、和やかな雰囲気の空間づくりを心がけています。ぜひお子様と一緒にご参加ください。

開催概要

イベント名： The BIRTH ～Midwife Career Day 2026～

開催日時： 2026年2月27日（金）18:00開場、18:30開始、20:30終了

会場： ユナイテッド株式会社イベントスペース

住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビルB1F

主催： 産前産後ケアイノベーション協会

メインスポンサー： 株式会社Josan-she's

対象： 助産師、看護師、自治体・企業関係者、報道関係者

参加費： 無料（事前申込制）

主幹事企業ジョサンシーズ代表 によるメッセージ

株式会社Josan-she's代表取締役 渡邊 愛子

「日本の子育てを支える助産師が、自分の子育てを機に潜在化している」

自分自身がその状態に陥った時の衝撃と、強く感じた課題意識。それが、私がジョサンシーズを立ち上げた原点であり、本イベントを推進する理由です。

命の誕生を支える専門家である助産師の約6割が、ライフイベント等を機に現場を離れているという現状。これは、個人のキャリアの損失であると同時に、日本の少子化対策における大きな機会損失でもあります。

専門職が持続的に、そして自分らしく働き続けられる社会こそが、これからの日本の子育て基盤をより強固なものにすると確信しています。病院の外でも、助産師の専門性を必要としている場所は無数にあります。

イベントにつけた『The BIRTH』は、助産師たちが携わる生命が誕生する尊さと、助産師たち自身が生まれ変わるかのようにここから新しいキャリア・人生をスタートさせることを目指して名付けました。

本イベントを通じて、助産師、そして妊娠・出産の現場で働くすべての専門職の方々が、自らのキャリアを再定義し、新しい一歩を踏み出すきっかけになることを願っています。

会場出展スポンサー募集中

本イベントでは、会場に集まる助産師の方々と交流可能な、イベントに出展するスポンサーを募集しております。詳細資料をお送りするため、ご興味をお持ちの企業担当者の方は運営事務局までご連絡ください。

産前産後ケアイノベーション協会 運営事務局：

sanzensango-innovation@josanshes.com

産前産後ケアイノベーション協会協会について

日本における産前産後ケアの普及と質の向上を目的として2025年9月16日に設立。産前産後ケアの不足は少子化に直結する構造的課題と捉え、民間企業・医療機関・自治体等と広く連携しながら、産前産後ケアの社会的認知向上と支援体制の拡充を目指す。主な活動内容は、政策提言、調査・研究、ネットワーク形成、普及啓発など。

協会URL：https://sanzensango-innovation.jp

主幹事企業ジョサンシーズについて

妊娠から子育ての時期を、助産師をはじめとする女性専門職のスタッフが、オンラインとオフライン双方でサポートする産前産後ケアサービス『ジョサンシーズ』を運営。低月齢ベビーシッター、自社運営・他社協業による産前産後ケア施設や訪問ケア、産院特化の人材サービスで多様な働き方を創出しています。

の潜在助産師の新たな活躍の仕組みを作ることで、人員不足が課題となっている妊娠・出産の現場で、妊娠～産後を専門的にサポートできる仕組みづくりを推進します。

2025年7月に中央区の産後ケア事業、2026年1月に台東区の産前産後支援ヘルパー事業に参画。2025年9月に主幹事企業として産前産後ケアイノベーション協会を立ち上げ、自社に限らない産後ケアサービスの官民連携を強化しております。

■会社概要

会社名：株式会社Josan-she’s

代表者：代表取締役 CEO 渡邊 愛子

設 立：2021年10月6日

会社HP：https://josanshes.co.jp/

公式X：https://x.com/josanshes

公式note：https://note.com/josanshes

低月齢ベビーシッター「ジョサンシーズ」

HP：https://josanshes.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/josanshes_official/

日帰り産後ケア施設「YUARITO DAY 日本橋浜町」

HP：https://yuarito.jp/

公式X：https://x.com/YUARITODAY

公式Instagram：https://www.instagram.com/yuarito_day_by_josanshes/

産院向け人材サービス「she’s path」

HP：https://shespath.com/clinic

助産師向けInstagram：https://www.instagram.com/josanshes_partner/