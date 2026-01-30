ネクスキャット、ノーコードWeb制作「Studio Experts」に加盟

ネクスキャット株式会社

ネクスキャット株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：千歳紘史、以下「当社」）は、この度、Studio株式会社（本社：東京都渋谷区）が提供するノーコードWeb制作ツール「Studio」において、Studio Expertsに加盟したことをお知らせいたします。

本加盟を通じて、当社が提供するデザイン組織構築サービス 「Desinare（デジナレ）」 におけるWeb制作・運用支援体制をさらに強化し、よりスピーディかつ再現性の高いWeb活用を支援してまいります。

■ ノーコードWeb制作ツール「Studio」とは

Studioは、デザインから公開・運用までを一気通貫で行えるノーコードWeb制作プラットフォームです。コードを書かずに自由度の高いデザインが可能で、CMSやホスティング、共同編集機能も備えており、デザイナー・マーケター・事業担当者が同じ基盤でWebサイトを育てていくことができます。

■ Studio Expertsとは

Studio ExpertsはノーコードWebプラットフォーム「Studio」が運営するWebサイト制作事業者を対象とした公式の加盟プログラムです。

デジナレで培ってきた「組織に入り込む」支援スタイルとStudioの柔軟性を掛け合わせ、制作して終わらないWeb活用を実現してまいります。

■ Desinare（デジナレ）について

デジナレは、定額でフルスタックデザイナーを活用できる、企業向けのデザイン組織構築サービスです。

採用・育成のコストや、定着のリスクを抱えることなく、社員より“社員らしい”デザイナーを自社の一員として迎え入れ、デザインの力によって、顧客体験の向上、マーケティング成果の最大化、そして社内エンゲージメントの強化を実現します。

【サービス紹介サイト】https://pr.desinare.design/

ネクスキャット株式会社について

社名：ネクスキャット株式会社

代表者：代表取締役社長 千歳 紘史

所在地：東京都豊島区池袋2-36-1 INFINITY IKEBUKURO 8F-46号

事業内容：デザイン組織構築サービス「Desinare（デジナレ）」、DX推進事業

公式サイト：https://necscat.com/



【本件に関するお問い合わせ先】

ネクスキャット株式会社 広報担当

E-mail：info@necscat.com