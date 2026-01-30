J:COM STREAMで大ヒットミステリードラマ『アストリッドとラファエル　文書係の事件録』最新シーズン6を2026年2月24日（火）より見放題で最速配信！

JCOM株式会社(C) Patrick FOUQUE - France Televisions - JLA



J:COMの動画配信サービス「J:COM STREAM」では、2026年2月24日（火）より『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』最新シーズン6を見放題で最速配信いたします。



『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シリーズは、2019年よりフランスの公共放送でスタート。論理的で繊細な頭脳派の文書係アストリッドと直感的で大胆な行動派の警視ラファエル、正反対の2人がお互いの足りない部分を補い合い、助け合いながら次々と難事件を解決。「事件を解決したい」という情熱を共有することで2人の距離も徐々に縮まり、唯一無二の親友となっていくストーリーが好評を博し、シーズン5までが制作・放送されてきました。日本国内でも2021年に放送がスタートし、海外ドラマファンやミステリードラマファンをはじめ、幅広い層から熱狂的な支持を得ています。

アストリッドと恋人テツオの結婚式が行われる中、ラファエルが毒殺されそうになるという衝撃のシーンで幕を閉じたシーズン5。待望のシーズン6では、アストリッドとラファエルが、超常現象、アフリカの呪物、数学理論、謎に満ちた悪魔の儀式など、これまで以上に謎めいた新たな事件に挑んでいきます。また、シーズン5のラストで起きた毒殺未遂事件がアストリッドとラファエルの絆にどのような影響を及ぼすのか、そしてアストリッドはテツオの秘密に直面するなど、2人の私生活にも新たな局面が訪れます。事件の謎解きはもちろん、2人の友情のゆくえにも目が離せない最新シーズンにご期待ください。

また、「J:COM STREAM」ではシーズン1～5も見放題で配信中です。最新シーズンの前にこれまでのストーリーをおさらいしたい“アスラファ”ファンも、まだ見たことのない方も、ぜひ、この機会にお楽しみください！



【J:COM STREAMなら『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』全シリーズが楽しめます！】

●2026年2月24日（火）1時～配信開始

■『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン6※

＜配信・放送開始日時＞

動画配信サービス「J:COM STREAM」で2026年2月24日（火）1時～（全8話一挙配信）

ミステリーチャンネルでも2026年2月23日（月）16時～ 日本初放送（全8話一挙放送）



＜出演＞

サラ・モーテンセン（アストリッド役）、ローラ・ドヴェール（ラファエル役）、ケンゴ・サイトウ（テツオ役）



＜あらすじ＞

アストリッドとテツオの結婚式の最中、神経剤の影響を受けたラファエルの入院中に、幽霊ハンターで人気の配信グループの一員が自宅でピアノに押しつぶされて死亡しているのが発見された。アストリッドは病室のラファエルと一緒に捜査に参加することに。超常現象やそれを使った詐欺の疑いとともに、謎の霊能者が捜査線上に浮上するが…。

(C) Caroline DUBOIS - France Televisions - JLA (C) Patrick FOUQUE - France Televisions - JLA





●2026年1月30日（金）現在 配信中の作品

■『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン1※

■『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン2※

■『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン3※

■『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン4※

■『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン5※

＊ミステリーチャンネルでも2026年2月21日（土）6時～2月23日（月）16時に上記シーズン1～5を一挙放送いたします

『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』(C) Patrick FOUQUE/JLA PRODUCTIONS/FRANCE TELEVISIONS 『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン2 (C) FRANCE TELEVISIONS - JLA PRODUCTIONS - Be-FILMS - RTBF (Television Belge) - 2020 『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン3 (C) Patrick FOUQUE / JLA PRODUCTIONS / FRANCE TELEVISIONS 『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン4 (C) FRANCE TELEVISIONS - JLA PRODUCTIONS - Be-FILMS - RTBF (Television belge) - 2023 『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン5 (C) Patrick FOUQUE - FTV - JLA

