「にじさんじの日」を記念した特別番組『8th Anniversary にじさんじ大感謝祭』が2026年2月1日(日)18時より2部構成で生配信決定！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、2026年2月1日(日)18時から特別番組「8th Anniversary にじさんじ大感謝祭」を生配信いたします。

８周年の感謝を込めて特別番組をお届け！豪華ゲストも多数出演！

バーチャルライバーグループ「にじさんじ」が2026年2月3日(にじさんじの日)で8周年を迎えることを記念して、特別番組『8th Anniversary にじさんじ大感謝祭』を、にじさんじ公式YouTubeチャンネルでお届けします。

2026年2月1日(日)18時から配信開始予定の第1部は2Dバラエティ企画を実施。

16名のライバーが4チームに分かれて様々な企画で競い合います。さらに20名以上のライバーがクイズ提供など企画に協力。「にじさんじの日」にふさわしい大人数参加のバラエティ企画となります。

第1部のMCは石神のぞみと佐伯イッテツ。MC自ら体を張って特番を盛り上げることに…！？

▼第1部待機所はこちら

https://youtube.com/live/GvmbsxXHH-s

20時から配信開始予定の第2部は、2つのスタジオに分かれて3D企画をお届けします。

この番組で初めてお披露目する「ARスタジオ」では豪華ゲストとコラボ！

ARスタジオのMCは加賀美ハヤトとリゼ・ヘルエスタ。音楽にバラエティに、今までにない夢の共演をお届けします！

一方、別の場所に集められたライバーたちは不穏な雰囲気…。

ARスタジオへの出演権をかけてバトルロイヤルが勃発します。見事勝ち抜いて番組のエンディングでARスタジオに辿り着けるのは誰なのか…！？

▼第2部待機所はこちら

https://youtube.com/live/okqMVj-qBYc

8周年の感謝を込めてお届けする『8th Anniversary にじさんじ大感謝祭』、お楽しみに！

番組概要

番組名：8th Anniversary にじさんじ大感謝祭

第1部 配信日時：2026年2月1日(日)18時

第2部 配信日時 ：2026年2月1日(日)20時

※各部の配信時間は変更となる可能性があります。

放送CH：にじさんじ公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/c/nijisanji)

ハッシュタグ：#にじさんじ8周年

企画詳細

■第1部 企画詳細

4チームに分かれて様々な企画で競い合う2Dバラエティ！

〈出演ライバー〉

(MC)石神のぞみ、佐伯イッテツ

(アンジュチーム)アンジュ・カトリーナ、先斗寧、ソフィア・ヴァレンタイン、珠乃井ナナ

(チャイカチーム)花畑チャイカ、魔使マオ、榊ネス、十河ののは

(剣持チーム)剣持刀也、卯月コウ、セイブル、皇れお

(えるチーム)える、夢追翔、イ ロハ、酒寄颯馬

※企画協力ライバーは番組内での発表となります

■第2部 企画詳細

【ARスタジオ】

初お披露目の「ARスタジオ」で豪華ゲストとコラボ！

〈MC〉加賀美ハヤト、リゼ・ヘルエスタ

◆最強「にじのぎペア」を決める企画に挑戦！『にぎにぎにじたうん！』の「踊ってみた」コラボも！？

〈ゲスト〉乃木坂46：伊藤理々杏、田村真佑、弓木奈於

〈出演ライバー〉鈴原るる、星川サラ、周央サンゴ

◆筋肉自慢(？)ライバーがなかやまきんに君に挑む！？

〈ゲスト〉なかやまきんに君

〈出演ライバー〉風楽奏斗、宇佐美リト、北見遊征

◆水曜日のカンパネラ「ウォーアイニー」をコラボ歌唱！

〈ゲスト〉水曜日のカンパネラ・詩羽

〈出演ライバー〉緑仙、戌亥とこ

◆「Stop Motion feat. 魔界ノりりむ」をコラボ歌唱！

〈ゲスト〉ピーナッツくん

〈出演ライバー〉魔界ノりりむ

◆話題の新曲？「なんやかんや、冬。」を披露！

〈出演ライバー〉月ノ美兎、笹木咲、椎名唯華

【3Dバトルロイヤル】

ARスタジオ出演権をかけてバトル勃発！？

〈出演ライバー〉

ルイス・キャミー(MC)

社築

舞元啓介

レオス・ヴィンセント

狂蘭 メロコ

倉持めると

赤城ウェン

星導ショウ

ミラン・ケストレル

