「にじさんじの日」を記念した特別番組『8th Anniversary にじさんじ大感謝祭』が2026年2月1日(日)18時より2部構成で生配信決定！
ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、2026年2月1日(日)18時から特別番組「8th Anniversary にじさんじ大感謝祭」を生配信いたします。
８周年の感謝を込めて特別番組をお届け！豪華ゲストも多数出演！
バーチャルライバーグループ「にじさんじ」が2026年2月3日(にじさんじの日)で8周年を迎えることを記念して、特別番組『8th Anniversary にじさんじ大感謝祭』を、にじさんじ公式YouTubeチャンネルでお届けします。
2026年2月1日(日)18時から配信開始予定の第1部は2Dバラエティ企画を実施。
16名のライバーが4チームに分かれて様々な企画で競い合います。さらに20名以上のライバーがクイズ提供など企画に協力。「にじさんじの日」にふさわしい大人数参加のバラエティ企画となります。
第1部のMCは石神のぞみと佐伯イッテツ。MC自ら体を張って特番を盛り上げることに…！？
▼第1部待機所はこちら
https://youtube.com/live/GvmbsxXHH-s
20時から配信開始予定の第2部は、2つのスタジオに分かれて3D企画をお届けします。
この番組で初めてお披露目する「ARスタジオ」では豪華ゲストとコラボ！
ARスタジオのMCは加賀美ハヤトとリゼ・ヘルエスタ。音楽にバラエティに、今までにない夢の共演をお届けします！
一方、別の場所に集められたライバーたちは不穏な雰囲気…。
ARスタジオへの出演権をかけてバトルロイヤルが勃発します。見事勝ち抜いて番組のエンディングでARスタジオに辿り着けるのは誰なのか…！？
▼第2部待機所はこちら
https://youtube.com/live/okqMVj-qBYc
8周年の感謝を込めてお届けする『8th Anniversary にじさんじ大感謝祭』、お楽しみに！
番組概要
番組名：8th Anniversary にじさんじ大感謝祭
第1部 配信日時：2026年2月1日(日)18時
第2部 配信日時 ：2026年2月1日(日)20時
※各部の配信時間は変更となる可能性があります。
放送CH：にじさんじ公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/c/nijisanji)
ハッシュタグ：#にじさんじ8周年
企画詳細
■第1部 企画詳細
4チームに分かれて様々な企画で競い合う2Dバラエティ！
〈出演ライバー〉
(MC)石神のぞみ、佐伯イッテツ
(アンジュチーム)アンジュ・カトリーナ、先斗寧、ソフィア・ヴァレンタイン、珠乃井ナナ
(チャイカチーム)花畑チャイカ、魔使マオ、榊ネス、十河ののは
(剣持チーム)剣持刀也、卯月コウ、セイブル、皇れお
(えるチーム)える、夢追翔、イ ロハ、酒寄颯馬
※企画協力ライバーは番組内での発表となります
■第2部 企画詳細
【ARスタジオ】
初お披露目の「ARスタジオ」で豪華ゲストとコラボ！
〈MC〉加賀美ハヤト、リゼ・ヘルエスタ
◆最強「にじのぎペア」を決める企画に挑戦！『にぎにぎにじたうん！』の「踊ってみた」コラボも！？
〈ゲスト〉乃木坂46：伊藤理々杏、田村真佑、弓木奈於
〈出演ライバー〉鈴原るる、星川サラ、周央サンゴ
◆筋肉自慢(？)ライバーがなかやまきんに君に挑む！？
〈ゲスト〉なかやまきんに君
〈出演ライバー〉風楽奏斗、宇佐美リト、北見遊征
◆水曜日のカンパネラ「ウォーアイニー」をコラボ歌唱！
〈ゲスト〉水曜日のカンパネラ・詩羽
〈出演ライバー〉緑仙、戌亥とこ
◆「Stop Motion feat. 魔界ノりりむ」をコラボ歌唱！
〈ゲスト〉ピーナッツくん
〈出演ライバー〉魔界ノりりむ
◆話題の新曲？「なんやかんや、冬。」を披露！
〈出演ライバー〉月ノ美兎、笹木咲、椎名唯華
【3Dバトルロイヤル】
ARスタジオ出演権をかけてバトル勃発！？
〈出演ライバー〉
ルイス・キャミー(MC)
社築
舞元啓介
レオス・ヴィンセント
狂蘭 メロコ
倉持めると
赤城ウェン
星導ショウ
ミラン・ケストレル
【にじさんじプロジェクトについて】
「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。
＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞
公式サイト：https://www.nijisanji.jp
X：https://x.com/nijisanji_app
YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji
Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official
TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official
bilibili：https://space.bilibili.com/410484677
にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp
にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs
【ANYCOLOR株式会社について】
NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー
ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。
＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞
コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp
最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news
採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit
Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp
X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc
YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc
■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について
ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム
https://www.anycolor.co.jp/contact
■ 本件に関する取材のお申し込み先について
ANYCOLOR株式会社 広報担当
Email：pr@anycolor.co.jp
■ 会社概要
会社名：ANYCOLOR株式会社
本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F
代表者：代表取締役CEO 田角 陸