【福井市】越前がに、越前水仙、冬の日本海など「越前海岸」をテーマに公式LINEフォトキャンペーンを実施。抽選で日帰り温泉蟹プランペア招待券をプレゼント！YouTuberカズさんと福井市長の告知動画も！

越前海岸フォトキャンペーン開催！（R8.2/1～28）

福井市荒れた日本海日本海に沈む夕日

募集する写真のテーマは、「あなたがオススメする冬の越前海岸」です。

越前がにをはじめとする海の幸、越前水仙、日本海の荒波など越前海岸の冬ならではの絶景、スポット、グルメを収めた写真、おすすめコメントを投稿して、抽選でプレゼントキャンペーンを開催。

抽選で日帰り温泉蟹プランペア招待券を１名、福井市産直ECサイトふくいさんで使える1000円クーポンを２９名様にプレゼント！

この機会に、冬の魅力満載の越前海岸に出かけてみませんか？

あっと驚く景色や場面の宝庫です。ちょっといいなと思った何気ないシーンを写真に撮って、その魅力をみんなに伝えてみませんか。

福井のカズさん、福井市長がおすすめ！冬の越前海岸フォトキャンペーン開催告知動画

越前海岸フォトキャンペーン

YouTuber カズさん

福井生まれ、福井育ちの超行動派YouTuber。ガジェットのレビューを始め、DIYや古民家改築、旅や料理動画、生活の全てを動画にしており、福井弁訛りの癒やしな話し方と、分かりやすいレビューには定評があり、優しい笑顔と明るいキャラクターで人々を魅了している。

福井市浜北山町に令和7年3月にオープンした一棟貸し宿泊施設「waku terrace（ワクテラス）」のオーナーでもあり、越前海岸の魅力も発信している。

・越前海岸魅力発信動画 ～福井市長と「福井に来たらいいと思う」～

越前海岸とは

国定公園に指定されている越前海岸は、北は東尋坊、南は敦賀の杉津にかけての海岸線で、真ん中の越前岬を西端に、緩い「く」の字形で日本海へ突き出ており、北端部に九頭竜川が流れ込みます。

リアス式海岸である若狭湾と違い、隆起海岸による雄々しい奇岩断崖が特徴です。

その中でも、福井市にある、越前海岸のほぼ真ん中にある小さな島「鉾島」は、夕陽が楽しめるビュースポットです。島には上陸することができ、頂上から越前海岸の景観を望むこともできます。また、「弁慶の洗濯岩」は、日本海の浸食によってできた奇岩で、その名の通り、源義経の従者、武蔵坊弁慶にゆかりの伝説が残ります。

さらには、一年を通して、新鮮な魚介類が楽しめ、特に冬季シーズンの「越前がに」は、福井が誇る冬の味覚の王者です。

また、日本の水仙の三大群生地であり、山の斜面には可憐な越前水仙が咲き、観光客の心を惹きつけます。

海水浴場シーズンだけではなく、冬の魅力も多い「越前海岸」ぜひお越しください。

これぞ冬の贅沢！本場で味わう「越前がに」

福井市イメージロゴ「福いいネ！」タグつきの越前がに

福井の冬といえば、やはり「越前がに」は外せません。全国で唯一の皇室献上蟹としても知られるトップブランドです。越前海岸沿いの食事処や旅館では、港から直送されたばかりの新鮮なカニを堪能できます。

繊細で甘みのある脚の身はもちろん、濃厚な蟹味噌を絡めていただく瞬間は、まさに至福。潮風を感じながら、本場でしか味わえない「冬の王様」の真髄を、ぜひお腹いっぱい楽しんでください。

越前水仙

満開の越前水仙

冬の越前海岸を象徴する風景といえば、急斜面を埋め尽くす「越前水仙」です。日本三大群生地の一つとして知られ、12月から1月にかけて、厳しい日本海沿いに凛と咲き誇ります。

白と黄色のコントラストが美しい水仙が、荒々しい紺碧の海をバックに揺れる姿は、この季節だけの特別な絶景です。

特におすすめは、福井市越廼（こしの）地区。海岸線から山側を仰げば、まるで白い絨毯を広げたような絶景が広がります。越前海岸をドライブする際にはぜひ一度車を停めて「越前水仙」を眺めてみてください。

絶景！水平線に沈む美しい夕日

夕日の越前海岸

冬の越前海岸で、旅のハイライトとして外せないのが夕暮れ時の美しさです。空が徐々に黄金色から深みのある茜色へと染まり、太陽が水平線へとゆっくり溶けていく様子は、まさに絶景。冬は空気が澄み渡るため、燃えるような夕日がいっそう鮮やかに、そして大きく目に映ります。

ドライブの足を止めて、贅沢なひとときを過ごしてみてください。一日の終わりに訪れるこのドラマチックな瞬間は、あなたの旅の記憶をより一層深いものにしてくれるはずです。

波打ち際でととのう。日本海を一望する「絶景露天風呂」で至福のひととき

波の華温泉 浴室から見た夕日

冬の海風で冷えた体を温めてくれるのは、越前海岸沿いに点在する天然温泉です。魅力は、なんといっても目の前に広がる日本海のパノラマ。打ち寄せる荒波や、水平線に沈みゆく夕日を眺めながらの入浴は、日常を忘れさせてくれる解放感があります。

お湯に浸かりながら冬の空と海を眺めることで、心身ともにリフレッシュしてみてください。

ぜひ、冬の日本海、越前海岸へ

