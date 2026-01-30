みなとみらい駅直結のインドアゴルフ「E-swing -PREMIUM-」が運営するYouTubeチャンネル「ひがもえゴルフ【イースイング】」がチャンネル登録者数8万人を突破

株式会社いーふらん

株式会社いーふらん（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：鹿村大志）は、同社が展開するインドアゴルフスクール「E-swing -PREMIUM-」において、「E-swing -PREMIUM-」が運営するYouTubeチャンネル、「ひがもえゴルフ【イースイング】」のチャンネル登録者数が8万人を突破したことをお知らせいたします。

本チャンネルは、ゴルフ初心者からスコアに伸び悩む経験者まで、幅広い層から支持を集めており、その人気の背景には、E-swing -PREMIUM-で実際に行われている「結果につながる練習方法」にあります。

チャンネル登録者数8万人突破！YouTubeチャンネル「ひがもえゴルフ【イースイング】」





ひがもえゴルフ【イースイング】は、本気で上達を目指すみなさまへ、インドアゴルフ「E-swing -PREMIUM-」インストラクターの比嘉プロとアマチュアゴルファーのモエが、レッスン動画を通して全力でサポートするチャンネルです。

・ゴルフを始めたばかりで何から練習すればいいか分からない方

・もっと飛ばしたい！飛距離に悩んでいる方

・なかなか100切りが達成できない方

・長年ゴルフをしているのに、スコアが伸び悩んでいる方

あらゆるレベルのゴルファーの悩みを解決に導いています。

チャンネル登録者数が8万人を超え、総再生回数も1,300万回を突破しました。

これからも多くのゴルファーの皆様のサポートとなる動画を投稿し続けてまいります。





YouTubeチャンネル

ひがもえゴルフ【イースイング】

https://www.youtube.com/channel/UCdxR1Eo7_dvi7LwYUW7iJMA

チャンネル登録者数：8.47万人（2026年1月30日時点）

総再生数回数：13,862,614回超え（2026年1月19日時点）





YouTubeで支持される理由は「再現性のあるレッスン」

YouTubeチャンネル「ひがもえゴルフ【イースイング】」は、感覚論に頼らず、理論とデータに基づいた再現性のあるレッスン内容の動画を投稿しています。

動画内で解説されている内容は、スタジオで行われている指導と一貫しており、「わかりやすく、練習に活かせる」「動画で見た内容を、実際に体験できる」点が、多くの視聴者・受講者から高く評価されています。





【E-swing -PREMIUM-】最新鋭設備×通いやすさを兼ね備えた練習環境





インドアゴルフ「E-swing -PREMIUM-」は、ゴルファーの皆さまにとって最適な練習環境を備えております。

・全打席に最新鋭シミュレーター「Trackman」を完備 ※1

・地域最大級・8打席の広々とした空間

・初心者から上級者まで対応するマンツーマンレッスン

・クラブ・シューズ無料レンタルで手ぶらでも利用可能

・みなとみらい駅直結・徒歩1分という好立地

ゴルフ練習場（打ちっぱなし）に通っている方のスキルアップはもちろん、「これからゴルフを始めたい」という方にも最適な環境です。

■店舗案内

店舗名：E-swing -PREMIUM-みなとみらい本店

住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-2 みなとみらい東急スクエアステーションコアB2F

営業時間：10:00～21:00

最寄り駅：みなとみらい線 みなとみらい駅直結 徒歩1分





比嘉瑞姫をはじめ、経験豊富なインストラクター陣によるマンツーマン指導

E-swing -PREMIUM-では、複数の経験豊富なインストラクターが在籍し、一人ひとりのレベルや課題に合わせたマンツーマン指導を行っています。どのインストラクターが担当しても指導方針や考え方が共有されており、安定したクオリティのレッスンを受けられる点も特徴です。

その中でも、YouTube「ひがもえゴルフ【イースイング】」で人気を集めているインストラクター・比嘉瑞姫も指導を担当しています。

比嘉瑞姫は、関東ゴルフ練習場連盟（JGRA）正会員として、理論と実践の両面からゴルフを分かりやすく伝える指導に定評があります。

得意とするドライバーやドローボールの指導をはじめ、初心者にも理解しやすい言葉でスイングの仕組みを噛み砕き、「何が原因で、どう直せばいいのか」を明確にします。





E-swing -PREMIUM-では、スコア・飛距離アップの実績も多数

インドアゴルフ「E-swing -PREMIUM-」で実際にレッスンを受講した方から、次のような成果がでています。

1. スコア120 → 98（40代・女性／ゴルフ歴10年）

「長年のグループレッスンで伸び悩んでいましたが、初回スイング診断を受けました。レッスンの内容は目から鱗の連続でした。最近は100を叩かなくなり、自分でも驚いています。」

2.スコア110 → 96（50代・男性／ゴルフ歴10年）

「基礎を一から学び直す重要性を実感しました。ここのスクールで驚いたことは､プロが変わってもちゃんと同じことを教えて頂けることです。指導内容が一貫している点に安心感があります。」

3.7番アイアン飛距離130yd → 170yd（30代・男性／ゴルフ歴5年）

「1ヶ月足らずでここまで変わるとは思いませんでした。半年通っていますがいつも新しい発見があり､レッスンに飽きがなく、楽しく過ごせてます。レッスン中の会話の中でスコアメイクやゴルフの考え方も変わり､ 今では70台を目指して奮闘中です!

スコアに伸び悩んでいる方、飛距離を伸ばしたい方はプロの指導をぜひ体感してみてください。

※1

「Trackman」は、弾道計測機器です。PGA選手上位の9割が使用していると言われており、飛距離、弾道､スピン量､ロフト角､ミート率など､40項目以上のデータを表示可能です。

実際に軍事利用されていた技術をゴルフに転用しており、 ボール、クラブの動きをレーダーで計測することで、打った瞬間から着地までの全容を計測します。





無料スイング診断・体験レッスンを受付中





インドアゴルフ「E-swing -PREMIUM-」では、初めての方を対象に無料スイング診断・体験レッスンを実施しています。

また、公式WEBサイトでは、来店前に自身の弱点を把握できる「ゴルフ弱点診断」も利用可能です。

「動画で見ていた指導を、実際に体験してみたい」

「自己流から抜け出し、正しく上達したい」

そのような方は、ぜひ一度無料体験レッスンをご利用ください。

初回無料！体験レッスン付きのスイング診断のお申し込みはこちらから

https://e-swing-premium.jp/contact/

ゴルフ弱点診断はこちらから

https://e-swing-premium.jp/





インストラクター採用について





E-swing -PREMIUM-を運営する株式会社いーふらんでは、新規事業として展開するシミュレーションゴルフ事業のさらなる成長に向け、女性インストラクターの採用募集を行っています。

本事業のコアメンバーとして、インストラクター経験をお持ちの方をお迎えし、最新鋭の設備と、これまで培ってきた指導経験を最大限に発揮できる環境をご用意しています。

お客様一人ひとりの「できた」「変わった」という瞬間に寄り添い、その喜びを共に創り上げていくことができるポジションです。

ゴルフ指導の経験を活かしながら、新しい環境でキャリアを広げたい方、シミュレーションゴルフという成長分野に挑戦したい方のご応募をお待ちしています。

採用に関する詳細は、以下の採用ページをご確認ください。

https://hrmos.co/pages/e-fran/jobs/1896486255604176384

【株式会社いーふらんの概要】

社名：株式会社いーふらん

設立年月：2000年3月

代表取締役会長：渡辺 喜久男

代表取締役社長：鹿村 大志

所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階

ホームページ：https://e-fran.jp/

事業内容：

リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや(https://www.otakaraya.jp/)」、ヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森(https://onkatsu-fitness.jp/)」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-(https://e-swing-premium.jp/)」、フランチャイズ事業(https://franchise.otakaraya.net/)、オークション事業(https://www.otakaraya.jp/lp_page/auction/)、不動産事業(https://mm-property.jp/)

本件に関するお問い合わせ窓口

株式会社いーふらん 広報担当：八重倉

TEL：045-330-4410