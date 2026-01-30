「FINAL BAROQUE」との中長期的パートナーシップ締結に関するお知らせ

GOODMAN CONSULTING株式会社

GOODMAN CONSULTING株式会社（本社：東京都新宿区、以下「GOODMAN CONSULTING」）は、有限会社ファイナル・バロック（本社：東京都杉並区、代表取締役：飛野悟志、以下「ファイナル・バロック」）と、2026年1月27日付で中長期的なパートナーシップ契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

本パートナーシップは、単発的な支援や助言にとどまらず、劇場経営・運営体制の強化および各種事業拡張を中長期視点で推進することを目的としたものです。



■ パートナーシップ締結の背景

ファイナル・バロックは、舞台・映像作品を中心としたエンターテインメントを通じて、観客にとって価値ある体験空間を創出するとともに、地域文化の発展に寄与することを目指し、劇場運営および公演事業を展開してきました。

一方で、劇場を取り巻く事業環境は変化を続けており、

・劇場運営の安定化・高度化

・継続的な集客および収益構造の最適化

・新たな事業機会の創出

といった観点から、経営と現場を横断した中長期的な取り組みが求められています。

こうした背景のもと、経営・事業開発・組織設計に知見を有するGOODMAN CONSULTINGと、中長期的なパートナーとして協働していく体制を構築することとなりました。

■ パートナーシップの内容

本パートナーシップにおいて、GOODMAN CONSULTINGは以下の領域を中心に、継続的な支援を行います。

1. 劇場経営・運営体制の強化

・劇場運営における意思決定構造および役割分担の整理

・制作・広報・顧客対応などのオペレーション全体の設計・改善

・中長期的な劇場/事業運営の支援

2. 各種事業拡張に向けた伴走支援

・主催公演・共同企画公演における事業設計および収益モデルの検討

・外部パートナーやクリエイターとの連携スキーム構築

・劇場資産・ブランドを活用した新規事業・新サービスの企画検討

これらを通じて、ファイナル・バロックが展開する劇場および公演事業の基盤を強化し、持続的な事業成長を目指します。

■ ファイナル・バロックが経営する劇場「アルファ東京」について

ファイナル・バロックが経営する「アルファ東京」は、恵比寿駅から徒歩3分の立地にある劇場です。間口六間×奥行三間半の舞台と、どの席からも見やすい201席の客席を備え、稽古場も併設しています。

本パートナーシップを通じ、劇場としての運営体制強化に加え、今後の活用の幅を広げる取り組みも検討してまいります。

公式サイト：https://www.alpha-tk.com/





■ 今後の展望

GOODMAN CONSULTINGとファイナル・バロックは、本パートナーシップを通じて、

劇場経営の安定化と事業拡張の両立を中長期的に実現していくことを目指します。

両社の知見と強みを掛け合わせることで、エンターテインメントの価値をより持続的に社会へ届けてまいります。





■ 会社概要

GOODMAN CONSULTING株式会社

所在地：東京都新宿区

代表取締役社長：岡本伊津美

事業内容：経営・事業開発・組織設計に関するコンサルティング





有限会社ファイナル・バロック

所在地：東京都杉並区

代表取締役：飛野悟志

事業内容：劇場運営、舞台・映像を中心としたエンターテインメント事業