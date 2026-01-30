『原神』『崩壊：スターレイル』『ゼンレスゾーンゼロ』のグッズが1,000種類以上！コミLab.初登場となる『崩壊：スターレイル オンパロス英雄記』アートが店内を飾ります！

株式会社未来屋書店

イオングループの株式会社未来屋書店（本社：千葉市美浜区、代表取締役社長：平川雅隆）は、2026年１月31日（土）、イオン越谷レイクタウンmori 3Fの未来屋書店レイクタウン店をリニューアルオープンいたします。

今回のリニューアルでは、コミック・アニメ雑貨・ゲーム雑貨に特化した「コミLab.（コミラボ）」を新設し、エンターテインメントの魅力をより一層感じられる、ここでしか体験できない世界観をお届けします。

■「コミLab.」レイクタウン店の特長

『原神』『崩壊：スターレイル』『ゼンレスゾーンゼロ』等人気アプリゲームの雑貨を豊富に取り揃えています。種類は1,000種類を超え、なかでも『崩壊：スターレイル』は約500種類に迫る圧倒的なラインナップを展開。今回のリニューアルにおける最大の注目ポイントとして、期待いただける売場となっております。

画像は商品のイメージです。■OPEN記念 等身大パネル フォトスポットを設置！

実施期間：１月31日（土）～２月15日（日）

リニューアルOPENを記念して、レイクタウンmoriの木の広場南側ブリッジにて、原神LunaIのキャラクター、「フリンズ」、「ラウマ」、「アイノ」の等身大パネルを設置いたします。推しとの記念撮影をお楽しみください。

■原神LunaI「フリンズ」「ラウマ」「アイノ」

2F 木の広場 南側ブリッジ

https://www.aeon-laketown.jp/mori/info/info_saiji/

■「コミLab.」とは

イオングループの株式会社未来屋書店（本社:千葉市美浜区）が未来屋書店大日店（大阪府）のリニューアルに合わせ、2025年３月よりコミック売場に設置している、コミック・アニメ雑貨・ゲーム雑貨に特化したエンターテイメントコーナーです。人気コンテンツのPOP-UP SHOPやグッズ販売、イベントなどの開催を積極的に行っています。

■店舗概要

【施設名称】 未来屋書店 レイクタウン店

【住所】 〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン3丁目1番地1 イオンレイクタウンmori 3F

【電話番号】 080-3752-5445

【営業時間】 10:00～21:00

■会社概要

【社名】 株式会社未来屋書店

【本社】 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 イオンタワー9F

【電話番号】 043-298-1021（代表）

【設立】 1985 年 12 月 24 日

【資本金】 1 億円（イオン株式会社 100％出資）

【代表取締役社長】 平川 雅隆（ひらかわ まさたか）

【事業内容】 書籍・雑誌の販売／文具・雑貨の販売／コワーキングスペースの運営

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社未来屋書店

千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 イオンタワー9F

E-mail : info@miraiyashoten.co.jp

公式ホームページ : https://www.miraiyashoten.co.jp