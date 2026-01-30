【NOELA（ノエラ）】2026春のコレクションカタログを1/30(金)WEBにて公開！

ヒロタ株式会社

ヒロタ株式会社(本社 岐阜県岐阜市/代表取締役社長 廣田孝昭)が展開するレディースブランド「NOELA（ノエラ）」は、2026年春のコレクションカタログをNOELA公式オンラインサイトにて1/30(金)に公開致します。



「WHISPERS OF LIGHT」

マリンテイストを思わせるシャツストライプに、クラフト感のあるレースをレイヤード。

透け感のある軽やかなスカートには、ワークテイストの羽織りをオン。

ざっくりとしたニットとやわらかな素材のミックススタイルで、抜け感のある装いに。

装飾感のあるデザインボタンやクラシカルな花柄スカーフが彩りを添える。

エクリュやベージュ、グレーの上品なニュートラルカラーをベースに、

柔らかなペールピンクや、タイムレスなシャツブルーを重ねて。

One piece 23,100yen

Coat 20,900yen/ Blouse 16,500yen/ Skirt 18,150yen/ Shoes 17,600yen

Blouse 16,500yen/ Pants 23,100yen/ Acc 3,850yen

Knit 14,300yen/ Pants 17,600yen/ Bag 16,500yen/ Shoes 16,500yen/ Acc 3,850yen

Jacket 23,100yen/ Cutsew 9,350yenPants 16,500yen/ Shoes 16,500yen

Knit 15,400yen/ Skirt 15,400yen/ Acc 3,850yen

Jacket 24,200yen/ One piece 18,700yen





※すべて税込み価格表記

■2026SPRINGCOLLECTION公開日:1月30日(金)11:00より公開（https://noela.jp/Page/Feature/NOE_20260130_spcollection/）

■Official Online Store： https://noela.jp/





【NOELA】



＜concept＞

特別な瞬間のための一着も、何気ない日常を彩るスタイルも。

洗練されたフェミニンなエッセンスを大切にしながら、

今の気分に寄り添うリアルな着こなしやすさをプラス。

きちんと感と抜け感のバランスを大切にし、

シーンを問わず自分らしさを引き立てるワードローブを提案します。

どんな日も、自分らしく輝けるスタイルを。

