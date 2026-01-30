【NOELA（ノエラ）】2026春のコレクションカタログを1/30(金)WEBにて公開！
ヒロタ株式会社(本社 岐阜県岐阜市/代表取締役社長 廣田孝昭)が展開するレディースブランド「NOELA（ノエラ）」は、2026年春のコレクションカタログをNOELA公式オンラインサイトにて1/30(金)に公開致します。
「WHISPERS OF LIGHT」
マリンテイストを思わせるシャツストライプに、クラフト感のあるレースをレイヤード。
透け感のある軽やかなスカートには、ワークテイストの羽織りをオン。
ざっくりとしたニットとやわらかな素材のミックススタイルで、抜け感のある装いに。
装飾感のあるデザインボタンやクラシカルな花柄スカーフが彩りを添える。
エクリュやベージュ、グレーの上品なニュートラルカラーをベースに、
柔らかなペールピンクや、タイムレスなシャツブルーを重ねて。
One piece 23,100yen
Coat 20,900yen/ Blouse 16,500yen/ Skirt 18,150yen/ Shoes 17,600yen
Blouse 16,500yen/ Pants 23,100yen/ Acc 3,850yen
Knit 14,300yen/ Pants 17,600yen/ Bag 16,500yen/ Shoes 16,500yen/ Acc 3,850yen
Jacket 23,100yen/ Cutsew 9,350yen
Pants 16,500yen/ Shoes 16,500yen
Knit 15,400yen/ Skirt 15,400yen/ Acc 3,850yen
Jacket 24,200yen/ One piece 18,700yen
※すべて税込み価格表記
■2026SPRINGCOLLECTION公開日:1月30日(金)11:00より公開（https://noela.jp/Page/Feature/NOE_20260130_spcollection/）
■Official Online Store： https://noela.jp/
【NOELA】
＜concept＞
特別な瞬間のための一着も、何気ない日常を彩るスタイルも。
洗練されたフェミニンなエッセンスを大切にしながら、
今の気分に寄り添うリアルな着こなしやすさをプラス。
きちんと感と抜け感のバランスを大切にし、
シーンを問わず自分らしさを引き立てるワードローブを提案します。
どんな日も、自分らしく輝けるスタイルを。
Official Site：https://noela.jp/
instagram：https://www.instagram.com/noela_official/
App：https://yappli.plus/31sdm-noela-campaign_snsNL
Shop :https://noela.jp/Page/shoplist.aspx