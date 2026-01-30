ラブライブ！シリーズ15周年を記念した特別番組をスペースシャワーTVで放送！

株式会社スペースシャワーネットワーク

株式会社スペースシャワーネットワーク(代表取締役社長：名取 達利、本社：東京都渋谷区)が運営する日本最大の音楽専門チャンネル(※)スペースシャワーTVは、ラブライブ！シリーズ15周年を記念した特別番組を放送することを決定いたしました。

「みんなで叶える物語」をテーマに、女子高生が学校で活動するアイドル・”スクールアイドル”を通して夢を叶えていく姿を描くプロジェクト「ラブライブ！シリーズ」。

シリーズの15周年記念＆「トリビュートアルバム」リリース記念特番をスペースシャワーTVで独占放送いたします。

ラブライブ！シリーズ15周年記念特番ということで、「15」にちなんだ企画を実施。

15ｇのいちご探しを競う「いちご狩りで目指せピッタリ15チャレンジ」、15工程をクリアしながら3人で協力してケーキを作る「15ステップをクリアせよ！アニバーサリーケーキ作りチャレンジ」。

果たしてどんな結果になったのか！？

さらにトークパートでは、ラブライブ！シリーズの15周年を返りながら、作品に対する思いを語ったり、3人以外のメンバーからのエピソードコメントも飛び出した。

1/14リリースのトリビュートアルバム「LoveLive! Series 15th Anniversary Tribute Album」に関しても熱く語った。

ここでしか観られない貴重なコラボトークも是非お見逃しなく！

※当番組での新情報の告知は予定しておりません。

▼番組詳細

タイトル：ラブライブ！シリーズ15周年アニバーサリーSPECIAL

放送日程：2/9(月)22:00～23:00

番組ページ：https://tv.spaceshower.jp/p/00089406/

出演：

村上奈津実（『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 宮下 愛役）

伊達さゆり（『ラブライブ！スーパースター!!』Liella! 澁谷かのん役）

楡井希実（『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 日野下花帆役）

(C)2024 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会ムービー

(C)2024 プロジェクトラブライブ！スーパースター!!

(C)プロジェクトラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ

スペースシャワーTVは全国のケーブルテレビ、スカパー!などでご覧いただける日本最大の音楽専門チャンネルです。

(※)音楽専門の放送局として視聴可能世帯数が日本最大(2023年2月時点 自社調べ）