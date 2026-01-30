写真に残したくなるサプライズ空間！舞子ビラ神戸で特別なひとときを。

明海グループ株式会社

二人だけのサプライズを叶えるフォトジェニックな滞在を。バレンタイン・ホワイトデーに合わせ、大切な人へ想いが伝わる“サプライズステイ”はいかがでしょうか？🌹

シーサイドホテル舞子ビラ神戸(https://maikovilla.co.jp/)では、明石海峡大橋を望む絶景ロケーションを活かした

新サービス 「バルーン装飾でサプライズ演出プラン」 を開始いたしました。

誕生日・記念日・プロポーズ・推し活・卒業祝いなど、大切な日をより思い出深い時間に仕上げる、

ホテルオリジナルのサプライズプランです。



本プランでは、スタッフがご要望に合わせて客室内にバルーン装飾をセッティング。

カラフルなバルーンの組み合わせは写真映えも抜群で、“ここにしかない1日” を演出します。

ベーシックなデコレーションから、数字バルーン・メッセージバルーン・ハートやスターを用いた

華やかなスタイルまで、シーンに合わせて選べる複数のプランをご用意。

バルーン装飾１.

「 記念日用（赤ハート） 」



タオルで丁寧に折り上げた白鳥が、ふたりの特別な時間を象徴するハートを形づくります。

赤いバルーンやフラワーとともに、客室全体がサプライズ感あふれるロマンチックな空間に。

大切な記念日やプロポーズ、バレンタインなど、思い出に残る一夜を優雅に演出します。

バルーン装飾２.

「 誕生日用（ゴールド星） 」



ゴールドとホワイトのバルーンが、特別な誕生日を華やかに彩るラグジュアリーな空間を演出します。

大きな窓からは明石海峡大橋の景色が広がり、心に残る記念日ステイをさらに上質なものに。

サプライズやお祝いにぴったりの、ホテルならではの贅沢なひとときをお過ごしいただけます。

詳細を見る :https://maikovilla.co.jp/event/12765/

また、海に沈む夕日や夜にライトアップされた大橋を望む舞子ビラ神戸ならではのロマンティックな景観と組み合わせることで、「サプライズを成功させたい」「特別な1日を演出したい」という多くのお客様のニーズに応える、唯一無二の記念日滞在を実現します。

（※当ホテルには、明石海峡大橋を一望できる客室に加え、

用途やご滞在目的に応じてお選びいただける多様な客室タイプを備えております。

絶景と寛ぎ、それぞれの魅力を生かしたお部屋から、最適な一室をご利用いただけます。）

ホテルでのご滞在が、誰かの心に残り続ける“宝物の一日”となるよう、スタッフ一同心を込めてサポートいたします。

皆様のお越しをお待ちしております。

【ホテル概要】

施設名：シーサイドホテル舞子ビラ神戸

所在地：〒655-0047 兵庫県神戸市垂水区東舞子町18-11

電話番号：078-706-3711

公式サイト：https://maikovilla.co.jp/

さふぃスパ舞子：https://safi-spa.com/maiko/

〈 SNSでも定期的に情報発信しております 〉

ホテル公式Instagram：https://www.instagram.com/maikovilla/

さふぃスパ舞子専用Instagram：https://www.instagram.com/surfeel_spa_maiko/

X（旧Twitter）

公式：https://x.com/maikovillakobe

本格メンズサウナ専用：https://x.com/surfeelspamaiko

施設：レストラン／大浴場／宴会場／チャペル／屋外プール／無料Wi-Fi／駐車場完備

アクセス：JR「舞子駅」より徒歩約7分、山陽電鉄「霞ヶ丘駅」より徒歩約7分

瀬戸内海と明石海峡大橋を望む絶好のロケーションに位置する「シーサイドホテル舞子ビラ神戸」は、海と緑に囲まれたリゾートホテルです。2025年春、新館のリニューアルを迎え、より快適で洗練された空間へと生まれ変わりました。

観光はもちろん、記念日やウェディング、ビジネス利用にも最適な施設として、地元の方はじめ多くのお客様にご愛顧いただいております。