坂本龍一のトリビュートフェス全出演者公開＆タイムテーブル発表。蓮沼執太がナビゲートするスペシャルプログラムの放送も決定！　U-zhaan、野口文との即興セッションを生放送でお届け。

株式会社J-WAVE『RADIO SAKAMOTO Uday ― NEW CONTEXT FES × DIG SHIBUYA ―』

ラジオ局J-WAVE（81.3FM）は、20年にわたり放送してきた坂本龍一氏（1952-2023）のレギュラープログラム『RADIO SAKAMOTO』の「意思」を受け継ぎ、進化・拡張させる一夜限りのトリビュート・フェス『RADIO SAKAMOTO Uday ― NEW CONTEXT FES × DIG SHIBUYA ―』（以下、Uday）を、2年目となる2026年2月13日（金）に再び開催いたします。この度、全出演者とタイムテーブルを発表。ただいまチケット発売中。この機会をぜひお見逃しなく。

【出演アーティスト】

同イベントには、坂本龍一氏や番組『RADIO SAKAMOTO』が大切にしてきた「新たな音楽の実験」を体現する世代・性別・ジャンル・国境を超えた様々な豪華アーティストたちが一挙に集結。韓国のDJ、音楽プロデューサー・250（イオゴン）、STUTS、小袋成彬、KIRARA、青葉市子 with 小山田圭吾 ＆ U-zhaan、江崎文武が出演。

そして「duo MUSIC EXCHANGE」会場では、音楽家・蓮沼執太がキュレーションする実験的音楽プロジェクト「HEAR HERE -GATHERING 3」を開催。3人組バンド・D.A.N.、アンビエントシーンを牽引するchihei hatakeyama、ニューウェーブ・テクノポップ・バンド・LAUSBUB、東京やロンドンで活躍するDJ、コンポーザー・Abiu、「RADIO SAKAMOTO」のオーディション企画でも常連のフィールド音楽家・midunoが出演。

chihei hatakeyamaLAUSBUBAbiumiduno

さらに、蓮沼執太のステージには、No BusesのGt.&Vo.としても活動中の近藤大彗によるソロプロジェクト・Cwondoと、注目の音楽家、コンポーザー・野口文の出演も決定。ここでしか味わえない音楽体験をぜひ会場で体感してください。

【タイムテーブル公開】

Spotify O-EAST、duo MUSIC EXCHANGE、東間屋、3会場のタイムテーブルを公開。duo MUSIC EXCHANGEは会場に2つのステージを設け、気鋭の音楽体験をお届けします。

※Spotify O-EAST会場のみ17:30OPENとなりました

『RADIO SAKAMOTO Uday ― NEW CONTEXT FES × DIG SHIBUYA ―』タイムテーブル

※時間は、当日の状況により変更する場合がございます。

【Spotify O-EAST会場のVJアーティスト発表】

『RADIO SAKAMOTO Uday ― NEW CONTEXT FES × DIG SHIBUYA ―』フロアマップ

Spotify O-EAST会場では、ステージ演出を彩るVJ陣も決定。Daito Manabeほか、気鋭の若手アーティストたちがパフォーマンスを披露します。

＜VJ＞

Daito Manabe, 2bit, Yuta Okuyama, Kyo Imai and Kythex::Orchestrator

【スペシャルプログラムのオンエアが決定！】

2月8日(日)22:00～22:54、イベント連動のスペシャルプログラム『J-WAVE SELECTION Uday -YOAKEMAE-』の放送が決定しました。

ナビゲーターはイベント出演者でもある蓮沼執太が務めます。

番組に漂う54分間の音楽に乗せて、トークやセッションを生放送で行う超実験的番組。

イベントに出演する音楽家・野口文とU-zhaanが出演し、即興で蓮沼執太とセッション！

さらに、青葉市子、小山田圭吾からもコメントが寄せられる予定です。それぞれの音がどのように重なり合うのか？ その瞬間は、まだ誰にもわかりません。

“新しい音楽が生まれる瞬間”を感じられる、まさに「RADIO SAKAMOTO Uday」を彷彿とさせる54分間に、ぜひご期待ください。

＜番組概要＞

放送局：J-WAVE（81.3FM）

番組タイトル：J-WAVE SELECTION Uday -YOAKEMAE-

放送日時：2026年2月8日（日）22:00-22:54（生放送）

ナビゲーター：蓮沼執太

【チケット 一般発売中！】

『J-WAVE SELECTION Uday -YOAKEMAE-』蓮沼執太

ただいま『RADIO SAKAMOTO ‑ Uday ― NEW CONTEXT FES × DIG SHIBUYA ―』のチケット一般発売中です。詳細は以下ウェブサイトから。

公式ホームページ： https://www.j-wave.co.jp/special/uday2026/

■イベント概要

タイトル：「RADIO SAKAMOTO Uday -NEW CONTEXT FES × DIG SHIBUYA-」

日程：2026年2月13日(金)

時間：

Spotify O-EAST：17:30OPEN & START 22:00CLOSE予定

※Spotify O-EAST会場のみ17:30OPENとなりました。

duo MUSIC EXCHANGE／東間屋：18:00OPEN & START 22:00CLOSE予定

会場：Spotify O-EAST／duo MUSIC EXCHANGE／東間屋

チケット料金：8,800円（税込）※ドリンク代別

主催：J-WAVE

共催：SHIBUYA CREATIVE TECH実行委員会

協賛：Digital Garage, Inc.

制作：HOT STUFF PROMOTION

招聘協力：SMASH

公式サイト：https://www.j-wave.co.jp/special/uday2026/

■Udayとは

“渋谷をアートやテクノロジーの国際的イノベーション拠点にする”ことを目指すテクノロジーアートのイベント「DIG SHIBUYA」と連携し、J-WAVEとDigital Garageが音楽領域を拡張。

再開発が続く渋谷を“象徴的な未来都市”と捉え、街から聴こえる多様なFUTURE SOUNDをキュレーションするトリビュートイベントです。

20年にわたりリスナーに支持されてきた『RADIO SAKAMOTO』の遺伝子を受け継ぎ、坂本龍一氏との“新たな対話のはじまり”を紡ぎます。

タイトルの「Uday」（ウダイ）は、ヒンズー語で「日の出」「始まり」を意味します。イベントコンセプトの「未来の始まり」を象徴する言葉として命名。

■DIG SHIBUYA 2026概要

開催日程：2026年2月13日(金)から2月15日(日)の3日間

開催場所：渋谷公園通り周辺エリア 他

主催：SHIBUYA CREATIVE TECH実行委員会・独立行政法人日本芸術文化振興会・文化庁

共催：渋谷区

後援：一般財団法人渋谷区観光協会、一般社団法人渋谷未来デザイン

委託：2025年度（令和7年度）日本博2.0事業（委託型）

URL：https://digshibuya.com

instagram：https://www.instagram.com/digshibuya/