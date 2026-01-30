求人サイト主要9媒体から雇用形態別に分析！奈良県が前月比+5.54％で1位【2026年1月度 都道府県別 賃金伸び率ランキング】

株式会社フロッグ

分析用求人ビッグデータを提供する、株式会社フロッグ（所在地：東京都千代田区、代表取締役：阪野 香子、以下「当社」）は、「2026年1月度 都道府県別 賃金伸び率ランキング」を発表しました。

※本調査はアルバイト・パート、派遣、正社員の各雇用形態において、下記求人媒体に掲載されている求人情報を収集・集計しました。

○アルバイト・パート：「イーアイデム」「バイトル」「マイナビバイト」

○派遣：「はたらこねっと」「エン派遣」

○正社員：「doda」「type」「エン転職」「マイナビ転職」

〇概要

当社が収集している求人媒体の掲載情報を活用し、2026年1月度における「都道府県別 賃金伸び率ランキング」をお届けします。前月比でどれだけ賃金が上昇しているのか、各都道府県の最新の傾向を示す参考資料としてぜひご活用ください！

〇トピック（都道府県別）

■雇用形態別の賃金増減率（前月比）は、アルバイト・パートが-1.09%～+5.54%、派遣が-1.26%～+4.42%、正社員が-0.66%～+1.17%。

■アルバイト・パートの都道府県別賃金増加率ランキング1位は奈良県（前月比+5.54%）、派遣1位は長崎県（+4.42%）、正社員1位は石川県（+1.17%）。

〇アルバイト・パート（都道府県別）

アルバイト・パートの都道府県別賃金伸び率ランキング（前月比）トップ3は、1位が奈良県（増加額+68円、増加率+5.54%）、2位が大分県（増加額+50円、増加率+4.39%）、3位が鳥取県（増加額+47円、増加率+4.07%）でした。

ワースト3は、45位が茨城県（減少額-8円、減少率-0.65%）、46位が栃木県（減少額-9円、減少率-0.73%）、47位が群馬県（減少額-13円、減少率-1.09%）となりました。

1位の奈良県と47位の群馬県における直近12か月の賃金推移を比較すると、奈良県の平均時給は2025年1月から増減を繰り返しながら推移し、2025年12月に複数の企業が時給下限1,050円の求人の掲載を終了した影響で、2026年1月には平均時給が大きく引き上げられました。

一方、群馬県の平均時給は2025年1月時点で1,156円、その後2025年8月に1,204円まで上昇しましたが、以降はやや下落基調で推移し、2026年1月には1,181円となっています。

〇派遣（都道府県別）

派遣の都道府県別賃金伸び率ランキング（前月比）トップ3は、1位が長崎県（増加額+54円、増加率+4.42%）、2位が奈良県（増加額+56円、増加率+3.87%）、3位が山形県（増加額+41円、増加率+3.34%）でした。

ワースト3は、45位が秋田県（減少額-6円、減少率-0.51%）、46位が岡山県（減少額-8円、減少率-0.60%）、47位が青森県（減少額-15円、減少率-1.26%）となりました。

1位の長崎県と47位の青森県における直近12か月の賃金推移を比較すると、長崎県では2025年9月に1,258円まで上昇した後、10月から12月にかけて1,220円台から1,260円台のレンジで増減を繰り返していましたが、2026年1月には1,277円と大きく上昇しました。

一方、青森県の平均時給は1,110円から1,190円前後のレンジで増減を繰り返しながら推移しています。

〇正社員（都道府県別）

正社員の都道府県別賃金伸び率ランキング（前月比）トップ3は、1位が石川県（増加額+3,016円、増加率+1.17%）、2位が青森県（増加額+2,381円、増加率+0.95%）、3位が愛媛県（増加額+1,583円、増加率+0.64%）でした。

ワースト3は、45位が奈良県（減少額-924円、減少率-0.35%）、46位が秋田県（減少額-889円、減少率-0.35%）、47位が福島県（減少額-1,704円、減少率-0.66%）となりました。

1位の石川県と47位の福島県における直近12か月の賃金推移を比較すると、石川県の平均月給は2025年1月の249,888円から上昇基調で推移し、2025年11月には257,604円に到達。2025年12月は258,142円、2026年1月には261,158円と期間中の最高値を記録しています。

福島県の平均月給は、2025年1月から2025年12月にかけて251,631円から257,808円まで上昇しましたが、2026年1月には256,104円とやや下落しています。

〇調査概要

当社が収集した下記求人媒体より求人情報を抽出し、集計した。

<集計対象期間>

2024年12月2日～2026年1月5日

※本レポートでは各月第一月曜日時点に掲載されていた求人を取得・集計対象としている。

<集計対象雇用形態>

正社員、アルバイト、パート、派遣

<平均月給・時給の計算方法について>

求人情報の給与項目内にある給与情報を数値に変換し、下限の金額を合算して平均値を算出した。

<都道府県・市区町村について>

求人情報の勤務地情報を取得し集計をおこなった。1求人に対して2つ以上の勤務地都道府県が紐づいている場合、最初に記載されている都道府県を採用した。

【求人ビッグデータについて】

2014年から求人サイトのクローリング取得を開始し、現在では日本全国150以上のサイトから40億件以上の求人ビッグデータを保有しています。人材業界でのマーケティング調査や営業リストのほか、採用担当者の採用市場分析などにもご利用いただいております。また、景気動向の参考データとして官公庁や報道機関でのご活用も増えています。日本の採用市場の動向を明らかにする次世代民間データとして、幅広い業界のお客様にご活用いただいております。

○会社概要

商号： 株式会社フロッグ

事業内容： 求人ビッグデータ事業

所在地： 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-18 アーバンスクエア神田ビル

設立： 2021年1月5日（株式会社ゴーリストより分社化）

資本金： 1,000万円

URL： https://hrog.co.jp

代表者： 阪野 香子

ご提供サービス（一部）

官公庁・研究・報道機関向け求人オルタナティブデータ提供サービス「HRogリスト for アカデミア(https://academia.hrog.net/)」

人材業界のための"求人"企業リスト「HRogリスト(https://list.hrog.net/)」

人材業界・採用担当者向け求人データ分析ツール「HRogチャート(https://chart.hrog.net/)」

人材業界の一歩先を照らすメディア「HRog(https://hrog.net/)」

【HRogサービスに関するお問い合わせ先】

担当者名： 営業部

TEL： 03-5296-9595

Email：sales@hrog.co.jp

※当レポートにおいて、提供されているコンテンツ、データ（以下、「本コンテンツ等」と言います。）に関する著作権を含む諸権利は、株式会社フロッグに帰属しております。本コンテンツ等は販売が予定されるものであり、二次利用を原則的に禁止しております。本コンテンツ等のご利用を希望される場合には、当社にご連絡の上、ご利用ください（有償）。