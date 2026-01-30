【インバウンド対応はもう怖くない！】累計1,000万部突破の大人気シリーズから、待望の『接客英語をひとつひとつわかりやすく。』が爆誕！＜予約受付中＞

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年1月1日（木）に『接客英語をひとつひとつわかりやすく。』（2026年3月26日発売予定）の予約販売を開始いたしました。

■訪日外国人が増え続けるなか、接客英語の救世主が登場！

2025年の訪日外国人は4,000万人に達し、2024年の記録を超えたことが報道されました。増え続ける外国人観光客を迎えるなか、「そろそろ英語でのお客様対応に慣れないとまずい……」と焦りを抱いている方も、少なくないはずです。

そこでこのたび、接客現場で使える英語フレーズをふんだんに、超やさしく解説した本書が誕生しました！ オールカラーで見やすい紙面と、イラストを使った「目で見てわかりやすい」解説つきなので、楽しくフレーズを覚えられます。「学生時代以来、英語学習からすっかり遠ざかっている……」、「仕事が忙しいので、なるべく楽に勉強したい」、そんな英語初心者さんや忙しい方にも安心な、【とってもやさしい】接客英語本が完成しました！

■本書の4つの特長

【1】すべての業種で必要な接客英語をこれ1冊で！

冒頭の章では、全業種共通で活用することができる便利なフレーズを厳選！「最初の挨拶」、「ご案内」、「お見送り」など、どの業種でも使用する汎用性の高いフレーズばかりなので、ここを押さえるだけでも安心です。さらに、続く各章では【飲食業、販売業、宿泊・レジャー、交通】など、業種別に必要なフレーズを掲載しています。それぞれの業種でしか使わない独特な表現まで網羅しているので、探し求めていた“本当に使える英語表現”を見つけることができます。

【2】相手がネイティブじゃなくても通じる「やさしい英語」にこだわった厳選フレーズ！

▲全業種共通のフレーズを掲載したページ。※紙面はイメージです。実際の紙面とは異なる場合があります。

日本に訪れる外国人の多くは、アジア圏から来日している「英語を母語としない方々」。本書では、そうした英語ネイティブではない相手にも、英語学習初心者の方にも伝わりやすい、やさしい表現にこだわりました。使用している単語の難易度は低めにおさえ、フレーズの長さも短いため、忙しい接客現場でも即実践できるのが本書の最大の魅力です。

【3】接客現場の「今」に対応した最新英語フレーズを掲載！

本書では、「タブレットからの注文」「オンラインでの事前予約」「キャッシュレス・電子決済」など、今の接客現場では当たり前になったシーンで使える英語フレーズを多数収録しています。さらに、「二次元コードはこちらにかざしてください」「セルフレジもお使いいただけます」「音が鳴るまでそのままで」など、マニュアルや教科書には載りにくい“現場で本当に言いたいこと”を徹底調査。コロナ以降に大きく変化した接客スタイルにしっかり対応できる一冊です。

【4】充実した特典つき！

「これって英語でなんて言うんだろう……？」と困ったときに、すぐに日本語から英語が引ける、「接客ミニ和英辞典」つき。コンパクトなサイズ感で持ち歩けるので、実際の接客場面でも役に立ちます。また、無料のアプリから、いつでもどこでも音声を聞くことができます。自然な発音を習得できることに加え、日本語音声も入っているので、テキストを見ずに音声の聞き流しだけでの学習が可能となっています。

■接客英語習得への第一歩は「ひとつひとつ」と一緒に！

接客現場での英語対応は、難しい文法の知識や長い勉強時間がなくても大丈夫。本当に必要なのは、現場でそのまま使えるひとことを、確実に身につけることです。『接客英語をひとつひとつわかりやすく。』は、英語に苦手意識がある方でも、今日から安心して使えるフレーズだけを集めました。

増え続ける訪日外国人客に接するとき、「伝えたいのに伝えられない」を「ちゃんと伝わる」に変える一冊。春の観光シーズン到来の前に、接客英語習得への第一歩を、ぜひ「ひとつひとつ」と一緒に踏み出してください。

［商品概要］

■『接客英語をひとつひとつわかりやすく。』

価格：1,980円（税込）

発売予定日：2026年3月26日

判型：四六判／296ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-306266-6

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130626600(https://hon.gakken.jp/book/1130626600)

【本書のご予約・ご購入はコチラ】

・Amazon：https://amzn.asia/d/3jS1uIr(https://amzn.asia/d/3jS1uIr)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18494860/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18494860/)

