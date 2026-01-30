ちゅうぎんサステナビリティ・リンク・ローン実行（有限会社トミタ運輸機工）

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

中国銀行（岡山市 頭取 加藤 貞則）は、１月３０日（金）に、有限会社トミタ運輸機工に対し、『ちゅうぎんサステナビリティ・リンク・ローン（※）』を実行しましたのでお知らせします。

今回、有限会社トミタ運輸機工は、ＣＯ２排出削減への寄与による持続可能な環境・社会の実現を目的として、「実質CO２排出量（Ｓｃｏｐｅ１・２）」に関する具体的な企業目標数値を設定しました。当行は、当該目標の達成時に金利引下げをおこなうことで、目標達成の動機付けを促し、お客さまのサステナブル経営を後押しします。

当行では幅広い金融サービスの提供とコンサルティング機能の発揮を通じ、持続可能な地域社会の実現に取組んでまいります。

※『ちゅうぎんサステナビリティ・リンク・ローン』

お客さまにＳＤＧｓやＥＳＧに関連する企業目標を設定いただき、当該達成状況に応じて金利が変動する仕組みの商品です。

商品の仕組み自体に、環境省が策定したガイドラインに準拠性がある旨の第三者意見を取得しており、低負担でサステナブルファイナンス導入が可能です。

【導入企業およびサステナビリティ・リンク・ローンの概要】

ＳＰＴｓ（※）

- 会 社 名 ： 有限会社トミタ運輸機工- 所 在 地 ： 岡山県倉敷市玉島乙島８２３４-２９- 代 表 者 ： 林 晃亨- 業 種 ： 陸運業- 売 上 高 ： １６８百万円（２０２５年８月期）- 融 資 額 ： ５４百万円- 実 行 日 ： ２０２６年１月３０日（金）- 融資期間 ： ２０年- コメント ： 当社は、陸運業を営み、主に建設機械、特殊車両など重量物の運搬、特定構内での搬業務を受託しております。昭和５４年の創業以降、「安全・迅速・確実」をモットーに、長年の経験と実績を活かして多様な顧客ニーズに対応し地域に根ざした事業を展開しております。この度、事務所設立に際し、ＣＯ２排出量削減を目標とするサステナビリティ・リンク・ローンにより、環境保全に配意した取組みを強化し、持続可能な社会への貢献に努めてまいります。（※）サステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット。環境に対しポジティブな影響をもたらす企業目標。

なお、上記ＳＰＴｓの達成への取組みに加え、3R（Reduce,Reuse,Recylie）の実践による環境負荷の低減に努め、健全な企業経営を通じて持続可能な社会の実現に向けた活動をおこなっています。

