信長デイトナプロジェクト、FiNANCiEを通じた横展開を本格化 / プレミアムリワード実施とDexit株式会社・代表取締役 出口たくと氏による装着体験
株式会社クロスワン（代表取締役：品川 全／本社：東京都豊島区）は、同社が展開する「信長デイトナ」プロジェクトにおいて、コミュニティ参加型ファンディングプラットフォーム FiNANCiE を起点とした取り組みの一環としてオリジナルグッズを中心としたプレミアムリワード施策を実施するとともに、装着体験を通じたプロジェクトの横展開を本格化していることをお知らせいたします。
本プロジェクトは、希少ヴィンテージ腕時計 信長デイトナ（ROLEX Ref.6263／Ser.6412345）を軸に従来の「所有」や「投資」を前提とした価値観ではなく、実際に体験し、背景を知り関与することそのものを価値とする新しいラグジュアリーのあり方を提案する取り組みです。
立ち上げ当初より単なる時計プロジェクトとしてではなく、参加者とともに価値を育てていく“共創型プロジェクト”としての成立を目指し、FiNANCiE上でのコミュニティ運営と、実物の腕時計を用いた装着体験を並行して進めてまいりました。
■FiNANCiEを通じた横展開としてのプレミアムリワード施策
「信長デイトナ」プロジェクトでは、FiNANCiEを単なる資金調達の場としてではなく、プロジェクトの世界観や価値を参加者と共有・拡張していくための共創プラットフォームとして位置づけています。
これまで、コミュニティボーナスキャンペーンや期間限定リワードなど、参加者のアクションや声を反映する施策を継続的に展開してきました。
今回実施するオリジナルパーカーを中心としたプレミアムリワードは、信長デイトナに付随する価値やストーリーを、「体験」だけでなく「日常で身にまとうプロダクト」へと拡張する試みです。
時計そのものの希少性を前面に押し出すのではなく、型番や個体情報、造形モチーフをミニマルに落とし込むことで、知る人にだけ伝わる静かな存在感を意識したデザインとしています。
このように、実物資産・体験・プロダクトを横断させながら展開することで、プロジェクトへの関与の仕方を多層化し、参加者がそれぞれの距離感で関われる運営モデルの構築を進めています。
■Dexit株式会社 代表取締役・出口たくと氏による装着体験を実施
このたび、Dexit株式会社 代表取締役であり、グローバルパートナーズ株式会社 取締役・メディア事業部長を務める出口たくと氏に、弊社特設スタジオにて「信長デイトナ」の装着体験を実施していただきました。
出口氏は、飲食業界からキャリアをスタートし、営業・マネジメントの現場で実力を積み上げ、
学歴に依らずチャンスを掴み取る姿勢を貫いてこられた経営者です。
グローバルパートナーズ株式会社では、若者のビジネス戦闘力を高める「ワカモノ応援事業」や、
ベンチャー支援・出版・グローバル事業・メディア事業などを幅広く展開。
その中で、メディア事業を目的とした子会社としてDexit株式会社を立ち上げ、
「本物に莩（ひかり）をあてる」という明確なミッションのもと、課題解決型メディアの構築を中核事業として推進されています。
装着体験では、信長デイトナが持つ希少性や造形美だけでなく、一本の腕時計に刻まれた背景や思想、ROLEXというブランドが持つ歴史的文脈にも強い関心を寄せていただき、実物に触れながらその存在感や時間の重みをじっくりと体感していただきました。
当社としても、「本質を伝える」ことをテーマにメディア事業を展開されている経営者の方に、
本プロジェクトの世界観をご体験いただけたことを、非常に意義深い機会と捉えています。
株式会社クロスワンでは今後も、FiNANCiEを起点としたプレミアムリワード施策、装着体験の継続的な実施、腕時計レンタル事業「TimeShelf」との連動などを通じて、信長デイトナプロジェクトの横展開を段階的に進めてまいります。
引き続き、参加者とともに価値を育てていく共創型プロジェクトとしての運営スタイルを推進してまいります。
■株式会社クロスワンについて
会社名：株式会社クロスワン
所在地：東京都豊島区千早2-38-16
代表者：代表取締役 品川 全
設立：1992年
事業内容：ネットプリント／3Dフィギュア制作／民泊事業／ヴィンテージ時計レンタル事業 ほか
公式サイト：https://www.9631.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ
株式会社クロスワン
TimeShelf事業部
担当：前田
MAIL：crossone6263@gmail.com
TEL：03-5986-1118