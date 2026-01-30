【モアイ像は歩いていた！？】世界中の9つの古代文明をビジュアルたっぷりで解説した図書館向け書籍『古代文明ビジュアルブック』が発売。古代文明の魅力を発掘しよう！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、世界の古代文明を豊富なビジュアル資料で楽しく解説した図書館向け書籍『古代文明ビジュアルブック』を2026年1月29日に発売いたしました。

■古代文明って、掘れば掘るほどおもしろい！

▲本書のカバーには、ザラザラとした特殊加工を施しました。砂や埃をかぶった古書のような手触りも楽しめる表紙に仕上がりました。

「ミイラ展」や「マチュピチュ展」、「メキシコ文明展」など、全国各地で企画展が開催され、今注目を浴びている「古代文明」。ところが、学校の授業では深掘りされることなく、表面的な内容を丸暗記しただけで「正直あまり覚えていない……」という方も多いのではないでしょうか。

そこで本書は、小中学校の歴史の授業で学ぶ四大文明に加えて、日本の縄文文化など、教養として知っておきたい世界の古代文明を9つピックアップ！「古代エジプト人はなぜミイラを作るの？」、「縄文人が戦争をしなかった理由とは？」といった文明の謎から、「サッカーの試合で負けたら生贄になっちゃう！？」、「トウモロコシが好きすぎて頭をトウモロコシの形に矯正した！？」、「モアイ像を移動させる秘訣は“歩かせる”こと！？」といった個性豊かなエピソードまで、学校の授業ではなかなか教えてくれない古代文明の秘密を大解剖！

古代文明にはじめて触れる小学生から、歴史好きの大人まで、幅広く楽しんでいただける1冊です。

■本書の3つの特長

●学校での古代文明に関する学びを完全カバー！

本書は、小学6年生で学ぶ縄文時代から、中学1年生で学習する四大文明まで、学校で扱う古代文明の学習内容を幅広くカバー。授業で扱うような基本情報に加えて、教科書や資料集には載っていない古代文明の発明や不思議など、子どもたちの興味を引き出す内容が盛りだくさん！ 授業での補助教材としてももちろん、調べ学習や夏休みの自由研究などにも活用できる1冊です。

●本物以上にリアル！？ なイラストが満載！

「写真かと思ったら、これイラストなの！？」と驚くレベルの、超リアルなイラストを多数掲載！ 写真では再現が難しい構図をイラストで再現したため、迫力のある紙面を実現できました。ミイラや土偶のイラストをじっくり観察して、当時の人々がなぜこのような文化を築いたのかを想像してみましょう！

▲このページの資料は、すべて超リアルなイラスト！

●コラムや資料も盛りだくさん！

本書に掲載している9つの古代文明の時代の流れが“イッキ見”できる歴史年表や、古代文明に関する世界遺産を一望できる世界地図を収録！ さらに、エジプト考古学の第一線でご活躍の、近藤二郎先生の研究に関するインタビューページも収録しています。

■本書に登場する9つの文明

▲世界各地に点在する、古代文明が残した「世界遺産」が一望できる！

第1章：メソポタミア文明

第2章：エジプト文明

第3章：中国文明

第4章：インダス文明

第5章：縄文文化

第6章：そのほかの文明

・エーゲ文明

・メソアメリカ文明

・アンデス文明

・イースター文明

【本書の購入方法】

本書は図書館向け書籍につき、一般の書店では流通しておりません。お近くの図書館にリクエストしていただくか、一般の書店にてお取り寄せいただく、もしくは取り扱いのある一部オンライン書店でお買い求めください。

［商品概要］

■『古代文明ビジュアルブック』

定価：5,940円（税込）

発売日：2026年1月29日

判型：A4変／104ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-501473-1

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1450147300(https://hon.gakken.jp/book/1450147300)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://amzn.asia/d/4YkBSYm(https://amzn.asia/d/4YkBSYm)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18436424/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18436424/)

＜電子版＞

・Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GJSQV9LY/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GJSQV9LY/)

・楽天Kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/3a64ce7bb02638faa2dbd63ef64eed64/(https://books.rakuten.co.jp/rk/3a64ce7bb02638faa2dbd63ef64eed64/)

