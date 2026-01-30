カワサキ「ジェットスキースペシャルクレジットキャンペーン」実施中
株式会社カワサキモータースジャパン（本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児）は、全国のカワサキ正規取扱店（ジェットスキーARK）にて、カワサキジェットスキー新艇ご購入時に、実質年率2.69％でご利用いただける「ジェットスキースペシャルクレジットキャンペーン」を2026年2月1日（日）より実施いたします。
https://www3.kawasaki-motors.com/campaign/js/2026_specialcredit/
ジェットスキースペシャルクレジットキャンペーン
■対象期間
対象期間中、カワサキ正規取扱店（ジェットスキーARK）でカワサキジェットスキー新艇をご購入の際に実質年率2.69％のスペシャルクレジットをご利用いただけます。
※ご契約にあたってはクレジット会社の審査が必要です。対象期間中にお申込の上、受理された方が対象となります。
支払回数：120回まで
利用限度額：取扱信販会社の規定に準ずる
■対象期間
2026年2月1日（日）～2026年9月30日（水）
■対象モデル
カワサキジェットスキー新艇（国内モデル）
詳しい製品情報はカワサキモータースジャパンホームページ(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/)をご覧ください。
■利用可能店舗
ジェットスキーARK(https://www3.kawasaki-motors.com/salesnetwork/jsark/)
■キャンペーンサイト
ジェットスキースペシャルクレジットキャンペーン(https://www3.kawasaki-motors.com/campaign/js/2026_specialcredit/)
■その他
※クレジットご利用条件は、船体代金がメインの金額構成とさせていただきます。
※カワサキ正規取扱店（ジェットスキーARK）までお問合せください。
※掲載写真の船体カラー・仕様は、撮影条件などから一部異なる場合があります。
■会社概要
会社名：株式会社カワサキモータースジャパン
所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号
代表取締役社長：佐伯 健児
設立：昭和28年12月15日
カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト
URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/
カワサキオンラインショップ
URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/
公式メディアサイトKawasaki Good Times
URL：https://kawasaki-goodtimes.com/
カワサキモータースジャパン公式SNSアカウント
X（旧Twitter ）： https://x.com/kawasaki_jpn
Facebook： https://www.facebook.com/Kawasaki.Motors.Japan
YouTube： https://www.youtube.com/c/Kawasaki_JPN
Instagram： https://www.instagram.com/kawasaki_motors_japan/