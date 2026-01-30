NEW ERAにFREAK′S STOREが別注した″9TWENTY″が登場！全国のFREAK’S STORE店舗・オンラインストアで販売。
ヘッドウェアブランド「NEW ERA(ニューエラ)」にFREAK’S STOREが別注したキャップがリリース。ブランドでは定番モデルとなる“9TWENTY”をベースに、アシッドウォッシュ加工を施しヴィンテージライクなデザインに仕上げました。コットンボディに同系色の刺繍でチームロゴをデザインし、柔らかな被り心地の9TWENTYをミニマルなムードで仕上げた別注のキャップとなっています。
カラーはブラック・ネイビー・ブラウンの3色で展開し、チームロゴは定番のヤンキース・ドジャースの計6種展開。定番ながらもFREAK‘S STOREらしいニュアンスが加えられた、スタイリングに活躍する逸品です。
NEW ERAにFREAK'S STOREが別注したキャップは、現在全国のFREAK'S STORE店舗・各種オンラインストアにて販売中です。
■ITEM
NEW ERA/別注 9TWENTY ACIDWASH CAP
SIZE：FREE
PRICE：\4,620(tax in)
NEW ERA/ニューエラ
1920年創業。MLB全選手が試合で着用するベースボールキャップを製造。定番となるシリーズ「59FIFTY」をはじめ、かぶり心地や機能性に優れた豊富なアイテムラインナップ。ファッション性が高く世界中で広く愛されるブランドです。
FREAK'S STORE/フリークス ストア
「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。
1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。
FREAK'S STORE公式オンラインストア「Daytona Park」 (https://www.daytona-park.com/)
Instagram (https://www.instagram.com/freaksstore_official/(https://www.instagram.com/freaksstore_official/))