株式会社GO QUEST、スマートホーム提案支援サービス「mametto」で国内啓蒙を目的とした「スマートホーム・プレゼントキャンペーン」を開始

株式会社GO QUEST

株式会社GO QUEST（本社：東京都千代田区、代表取締役：中山史章）は、同社が展開するスマートホーム提案支援サービス「mametto（マメット）」において、ガジェット系YouTuber マメ氏が関わる「スマートホーム・プレゼントキャンペーン」を、2026年2月より開始することを発表しました。

本キャンペーンは、CES2026（米・ラスベガス）に関する現地レポートや最新動向から得られた知見、およびそれらを踏まえてマメ氏がゲスト講師として登壇したConnectivity Standards Alliance（CSA）日本支部での講演内容を背景に、スマートホームの国内啓蒙を目的として実施するものです。

mamettoは、地域工務店がスマートホームを無理なく住宅提案に組み込める環境づくりを目的として、株式会社GO QUESTとマメ氏が共同で立ち上げたプロジェクトです。

本キャンペーンは、mamettoの取り組みをエンドユーザーにも広く届けるための施策として位置づけています。



■ 実施背景

世界的にスマートホーム市場は急速に進化しており、Apple、Amazon、Googleなどの大手テック企業を中心に、住宅を起点としたテクノロジー活用が加速しています。

特に、共通規格「Matter」の普及により、メーカーやブランドの垣根を超えた連携が進み、海外ではスマートホームが住宅インフラの一部として定着し始めています。

一方、日本国内においては、

・スマートホームに関する情報が断片的で分かりにくい

・ガジェット的な印象が先行している

・建築とどのように結びつくのかが十分に理解されていない

といった課題があり、その本質的な価値が十分に伝わっていない状況です。

GO QUESTは、住宅・建築分野における実務支援の知見を活かし、マメ氏はガジェット・スマートホーム分野における実体験と発信力を活かすことで、「現場で使えるスマートホーム」を日本に根付かせることを目的にmamettoを展開してきました。

今回のキャンペーンは、その延長線上にある啓蒙施策です。

■ mamettoが掲げる3つの基本思想

mamettoでは、スマートホームを単なる機器導入ではなく、暮らしそのものを設計する思想として捉えています。その中核となる考え方が、以下の3つの基本思想です。



1．「高性能な器」に“頭脳”を与える

高断熱・高気密といった住宅性能は、適切な制御と組み合わさることで本来の力を発揮します。センサーやオートメーションを活用することで、住まいが先回りして快適性を保つ暮らしを実現します。



2．「建築」と「設備」の分離

構造と設備を分けて考えることで、技術の陳腐化を防ぎ、ライフスタイルの変化や技術進化に応じて住まいを柔軟にアップデートできる設計思想を採用しています。



3．世界標準のテクノロジー

Apple、Amazon、Aqara、SwitchBotなど、世界的に普及しているオープンな技術を活用し、Matter対応による将来拡張性の高いスマートホーム環境を構築します。

■ スマートホーム・プレゼントキャンペーンについて

本キャンペーンは、スマートホームを「販売する」ことを目的としたものではありません。

実際に体験することを通じて、暮らしの中でどのように活用できるのかを理解してもらうことを重視した、体験型・啓蒙型の取り組みです。

キャンペーンの内容は、

・マメ氏のYouTube動画による解説・発信

・mamettoのInstagramによる発信

・特設LPを活用した情報発信

を通じて、2026年2月より公開予定です。

ガジェット系YouTuber マメ 公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/watch?v=6S4Y63kgrII

https://www.youtube.com/@jetdaizu

mametto公式Instagram

https://www.instagram.com/mametto_official/



■ コメント

ガジェット系YouTuber／mamettoアドバイザー マメ氏

「海外では、スマートホームはすでに特別なものではなくなりつつあります。CES2026やCSAでの活動を通じて、その流れを日本でも正しく伝える必要性を感じました。今回のキャンペーンが、スマートホームを身近に感じてもらうきっかけになればと思っています。」

株式会社GO QUEST 代表取締役 中山史章

「mamettoは、GO QUESTが支援してきた工務店の現場と、マメさんの発信力・実体験を掛け合わせて生まれたプロジェクトです。本キャンペーンは、その思想をエンドユーザーにも直接届けるためのユニークな取り組みだと考えています。」



■ 会社概要

会社名：株式会社GO QUEST

代表者：代表取締役 中山史章

設立：2021年9月

所在地：東京都千代田区丸の内1-1-3 日本生命丸の内ガーデンタワー3F

事業内容：スマートホーム事業「mametto」、住宅会社向けコンサルティング

URL：https://www.goquest.co.jp

mametto公式：https://mametto.site/



■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社GO QUEST

メール：info@goquest.co.jp