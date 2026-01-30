【ヴイエー ヴァンドーム青山】1月30日（金）より、保護猫支援に繋がる猫や肉球のチャームを発売
Find your true spark. 自分の輝きが見つけられる、心地よさとコーディネートの広がりを楽しめるジュエリーブランドva vendome aoyama（ヴイエー ヴァンドーム青山）は、2026年1月30日（金）に愛らしい表情が魅力的な猫や肉球のチャームを発売します。
チャーム左から\47,300＜K10YG／ブラックカルセドニー／シェル＞\42,900＜K10YG／オレンジアゲート／シェル＞\18,700＜SV925（イエローゴールドメッキ）＞\18,700＜SV925（イエローゴールドメッキ）／ルビー／サファイア＞チェーンネックレス\26,400＜K10YG＞
注目は、ブラックカルセドニーにふっくらとした猫シルエットのシェルを、オレンジアゲートに肉球シルエットのシェルを貼り合わせ、シックな雰囲気に仕上げたチャーム。キリリとした瞳が印象的な猫チャームは、クラフト感のあるテクスチャーが猫の艶やかな毛並みを思わせます。寄り添う姿が愛らしい親子の猫チャームは、お母さん猫に「愛情」を象徴するルビー、子猫に「誠実」や「守り」を象徴するサファイアをあしらい、親子の絆をそっと感じさせます。
シンプルなチェーンにはもちろん、パールネックレスと合わせても上品にまとまり、気分に合わせて多彩なアレンジを楽しめます。
「ねこもわたしも幸せになるジュエリー」をテーマにした、思わず笑顔がこぼれるような猫モチーフのコレクション“ME ＆ CATS”。1点ご購入につき222円（にゃんにゃんにゃん）が公益社団法人アニマル・ドネーションに寄付され、保護猫支援活動に役立てられます。
ねこ ブラックカルセドニー チャーム\47,300＜K10YG／ブラックカルセドニー／シェル＞(https://vendome.jp/va/item/GJVP0025__OC)
ねこ オレンジアゲート チャーム\42,900＜K10YG／オレンジアゲート／シェル＞(https://vendome.jp/va/item/GJVP0024__AG)
ねこ チャーム\18,700＜SV925（イエローゴールドメッキ）＞(https://vendome.jp/va/item/GS8P0043__SI)
ねこ チャーム\18,700＜SV925（イエローゴールドメッキ）／ルビー／サファイア＞(https://vendome.jp/va/item/GS8P0044__RU)
対象のねこモチーフジュエリーは、オリジナルねこポーチにお入れいたします。
※リニューアルに伴い、ポーチのデザインは画像と異なる場合がございます。
