トランクデイズ1月新店舗情報！バイクガレージを全2店舗オープン

株式会社イコム

埼玉を中心に201ヵ所約5000室以上のコンテナBOX・トランクルームの運営を行っている株式会社イコム（所在地：さいたま市中央区新都心、代表取締役：早川 徹）は1月、「トランクデイズ」のバイクガレージ2店舗を新規オープンしました。

トランクデイズバイク 川口前川

トランクデイズバイク 川口前川の写真

OPEN日：2026年1月22日(木)

タ イ プ：バイクガレージ

所 在 地：〒333-0842 埼玉県川口市前川1丁目26

公式サイト物件ページへ :https://habit156.com/container/bike_kawaguchimaekawa/トランクデイズバイク 川口前川の詳細な情報が満載です！

トランクデイズバイク 東大成町2

トランクデイズバイク 東大成町2の写真

OPEN日：2026年1月27日(火)

タ イ プ：バイクガレージ

所 在 地：〒331-0814 埼玉県さいたま市北区東大成町2丁目450

公式サイト物件ページ :https://habit156.com/container/bike_higashionari2/トランクデイズバイク 東大成町2の詳細な情報が満載です！

トランクデイズバイクとは？

トランクデイズブランドから提供されている、バイク専用の個室型バイクガレージの商品名です。

トランクデイズバイクのガレージは多重ロック、スロープダンパー、庫内棚など専用ならではの仕様となっております。（一部物件を除く）

ガレージへ収納することで天候や砂埃などからバイクを守り、いたずらや隣接駐車での衝突トラブルなども防げます。オートバイだけでなく、自転車の収納もオススメです。

公式サイトにて写真付きで設備を紹介しています。

>> https://habit156.com/special/bike_garage/

◼︎キャンペーン実施中

公式サイト限定！

今なら初期費用がワンコイン（500円）になるお得なキャンペーンも実施中！

>>https://habit156.com/info/campaign202602/

公式サイト『 habit 』のご紹介

トランクデイズを含め、イコムが埼玉/東京/その他関東エリアで運営する約5000室のトランクルームを検索・申込できます！(2024.03時点)

「どのサイズがいいんだろう？」「結局いくらかかる？」などご相談・ご質問等ございましたら、サイト内フォームやお電話からお気軽にお問合わせください。

>> https://habit156.com/

用地募集のお知らせ

駅から遠い、地形が悪い、狭小地などの理由からマンション・アパート・駐車場の経営が困難な土地はございませんか？

トランクルームならそんな遊休地も活用できます！

（トランクルーム以外にコインパーキング・貸地のご提案も可能）

話だけ聞きたい、という方も歓迎！お気軽にご相談ください。

>> https://icom156.co.jp/contact/

＜運営会社＞

社 名 ：株式会社イコム

設 立 ：1994 年 9 月 30 日

資本金 ：9,600万円

代表者 ：代表取締役 早川 徹

所在地 ：〒 330-6034

さいたま市中央区新都心 11-2 明治安田生命さいたま新都心ビル34 階

URL ：https://icom156.co.jp/

