トランクデイズ1月新店舗情報！バイクガレージを全2店舗オープン
埼玉を中心に201ヵ所約5000室以上のコンテナBOX・トランクルームの運営を行っている株式会社イコム（所在地：さいたま市中央区新都心、代表取締役：早川 徹）は1月、「トランクデイズ」のバイクガレージ2店舗を新規オープンしました。
トランクデイズバイク 川口前川
トランクデイズバイク 川口前川の写真
OPEN日：2026年1月22日(木)
タ イ プ：バイクガレージ
所 在 地：〒333-0842 埼玉県川口市前川1丁目26
公式サイト物件ページへ :
https://habit156.com/container/bike_kawaguchimaekawa/
トランクデイズバイク 川口前川の詳細な情報が満載です！
トランクデイズバイク 東大成町2
トランクデイズバイク 東大成町2の写真
OPEN日：2026年1月27日(火)
タ イ プ：バイクガレージ
所 在 地：〒331-0814 埼玉県さいたま市北区東大成町2丁目450
公式サイト物件ページ :
https://habit156.com/container/bike_higashionari2/
トランクデイズバイク 東大成町2の詳細な情報が満載です！
トランクデイズバイクとは？
トランクデイズブランドから提供されている、バイク専用の個室型バイクガレージの商品名です。
トランクデイズバイクのガレージは多重ロック、スロープダンパー、庫内棚など専用ならではの仕様となっております。（一部物件を除く）
ガレージへ収納することで天候や砂埃などからバイクを守り、いたずらや隣接駐車での衝突トラブルなども防げます。オートバイだけでなく、自転車の収納もオススメです。
公式サイトにて写真付きで設備を紹介しています。
>> https://habit156.com/special/bike_garage/
◼︎キャンペーン実施中
公式サイト限定！
今なら初期費用がワンコイン（500円）になるお得なキャンペーンも実施中！
>>https://habit156.com/info/campaign202602/
公式サイト『 habit 』のご紹介
トランクデイズを含め、イコムが埼玉/東京/その他関東エリアで運営する約5000室のトランクルームを検索・申込できます！(2024.03時点)
「どのサイズがいいんだろう？」「結局いくらかかる？」などご相談・ご質問等ございましたら、サイト内フォームやお電話からお気軽にお問合わせください。
>> https://habit156.com/
用地募集のお知らせ
駅から遠い、地形が悪い、狭小地などの理由からマンション・アパート・駐車場の経営が困難な土地はございませんか？
トランクルームならそんな遊休地も活用できます！
（トランクルーム以外にコインパーキング・貸地のご提案も可能）
話だけ聞きたい、という方も歓迎！お気軽にご相談ください。
>> https://icom156.co.jp/contact/
＜運営会社＞
社 名 ：株式会社イコム
設 立 ：1994 年 9 月 30 日
資本金 ：9,600万円
代表者 ：代表取締役 早川 徹
所在地 ：〒 330-6034
さいたま市中央区新都心 11-2 明治安田生命さいたま新都心ビル34 階
URL ：https://icom156.co.jp/
