トランクデイズ1月新店舗情報！バイクガレージを全2店舗オープン

写真拡大 (全4枚)

株式会社イコム

埼玉を中心に201ヵ所約5000室以上のコンテナBOX・トランクルームの運営を行っている株式会社イコム（所在地：さいたま市中央区新都心、代表取締役：早川 徹）は1月、「トランクデイズ」のバイクガレージ2店舗を新規オープンしました。



トランクデイズバイク　川口前川



トランクデイズバイク　川口前川の写真

OPEN日：2026年1月22日(木)


タ イ プ：バイクガレージ


所 在 地：〒333-0842　埼玉県川口市前川1丁目26


公式サイト物件ページへ :
https://habit156.com/container/bike_kawaguchimaekawa/
トランクデイズバイク　川口前川の詳細な情報が満載です！


トランクデイズバイク　東大成町2



トランクデイズバイク　東大成町2の写真

OPEN日：2026年1月27日(火)


タ イ プ：バイクガレージ


所 在 地：〒331-0814　埼玉県さいたま市北区東大成町2丁目450


公式サイト物件ページ :
https://habit156.com/container/bike_higashionari2/
トランクデイズバイク　東大成町2の詳細な情報が満載です！


トランクデイズバイクとは？


トランクデイズブランドから提供されている、バイク専用の個室型バイクガレージの商品名です。


トランクデイズバイクのガレージは多重ロック、スロープダンパー、庫内棚など専用ならではの仕様となっております。（一部物件を除く）


ガレージへ収納することで天候や砂埃などからバイクを守り、いたずらや隣接駐車での衝突トラブルなども防げます。オートバイだけでなく、自転車の収納もオススメです。


公式サイトにて写真付きで設備を紹介しています。


>> https://habit156.com/special/bike_garage/



◼︎キャンペーン実施中

公式サイト限定！


今なら初期費用がワンコイン（500円）になるお得なキャンペーンも実施中！


>>https://habit156.com/info/campaign202602/


---------------------------


公式サイト『 habit 』のご紹介

トランクデイズを含め、イコムが埼玉/東京/その他関東エリアで運営する約5000室のトランクルームを検索・申込できます！(2024.03時点)


「どのサイズがいいんだろう？」「結局いくらかかる？」などご相談・ご質問等ございましたら、サイト内フォームやお電話からお気軽にお問合わせください。


>> https://habit156.com/


---------------------------


用地募集のお知らせ

駅から遠い、地形が悪い、狭小地などの理由からマンション・アパート・駐車場の経営が困難な土地はございませんか？


トランクルームならそんな遊休地も活用できます！


（トランクルーム以外にコインパーキング・貸地のご提案も可能）


話だけ聞きたい、という方も歓迎！お気軽にご相談ください。


>> https://icom156.co.jp/contact/



＜運営会社＞


社　名　：株式会社イコム


設　立 ：1994 年 9 月 30 日


資本金　：9,600万円


代表者　：代表取締役　早川 徹


所在地 ：〒 330-6034　


　　　　 さいたま市中央区新都心 11-2 明治安田生命さいたま新都心ビル34 階


URL　 ：https://icom156.co.jp/


---------------------------