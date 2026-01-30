bimota 2.69%スペシャルクレジットキャンペーン

写真拡大

株式会社カワサキモータースジャパン

bimotaの国内総輸入元である株式会社カワサキモータースジャパン（本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児）は、2026年2月1日（日）より、全国のbimota正規取扱店でbimotaの新車をご購入時に、実質年率2.69％でクレジットをご利用いただける「bimotaスペシャルクレジットキャンペーン」を実施いたします。
https://www1.kawasaki-motors.com/2026_bimotaspecialcredit




bimotaスペシャルクレジットキャンペーン




■対象期間
2026年2月1日（日）～2026年4月30日（木）



■対象条件
ご契約にあたってはクレジット会社の審査が必要です。期間中にお申込の上受理された方が対象となります。



■対象モデル


・bimota新車 ※年式問わず



■キャンペーンサイト


bimotaスペシャルクレジットキャンペーン(https://www1.kawasaki-motors.com/2026_bimotaspecialcredit)



■対象店舗


bimota正規取扱店（正規取扱店検索はこちら(https://www.bimota.com/jp/ja/dealer)）




■その他
※クレジットご利用条件は、車両代金がメインの金額構成とさせていただきます。


※キャンペーン詳細はbimota正規取扱店までお問合せください。
※掲載写真の車体カラー・仕様は、撮影条件などから一部異なる場合があります。



■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン
所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号
代表取締役社長：佐伯　健児
設立：昭和28年12月15日



bimota公式ウェブサイト


URL：https://www.bimota.com/jp/ja/



bimota公式SNSアカウント


X（旧Twitter ）：https://x.com/bimota_JP


Instagram：https://www.instagram.com/bimota_jp/




カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト


URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/



カワサキオンラインショップ


URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/



公式メディアサイトKawasaki Good Times


URL：https://kawasaki-goodtimes.com/



カワサキモータースジャパン公式SNSアカウント


X（旧Twitter ）： https://x.com/kawasaki_jpn


Facebook： https://www.facebook.com/Kawasaki.Motors.Japan


YouTube： https://www.youtube.com/c/Kawasaki_JPN


Instagram： https://www.instagram.com/kawasaki_motors_japan/