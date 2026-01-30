愛知県一宮市内4店舗目！ FIT-EASY 一宮中島通店 プレオープンしました！

フィットイージー株式会社 全国にアミューズメントフィットネスクラブを展開する、フィットイージー株式会社 (本社：岐阜市)は、FIT-EASY 一宮中島通店（愛知県一宮市中島通１丁目26）を2026年1月30日（金）にプレオープンいたしました。プレオープン期間（営業時間：10:00～21:00）の2月12日（木）までは、予約なしで店内のマシンやアミューズメントサービスを見学することができます。

※グランドオープン：2026年2月13日（金）

※シャワーについては、プレオープン期間中はご利用いただけません。

FIT-EASY 一宮中島通店は、トレーニングマシンはもちろん、シミュレーションゴルフやサウナ、運動後のリカバリーやリフレッシュにも利用できる高濃度酸素ルーム、骨盤底筋トレーニングマシン、H2ルーム、ラウンジ、コワーキングスペースなど、月会費のみでご利用いただけるサービスも提供する新しい形のフィットネスクラブです。

（骨盤底筋トレーニングマシン：女性専用）

オープニングキャンペーンとして、早期にご入会いただくと、入会金、事務手数料、月会費などが無料になります。また、特別企画として2月12日（木）までに入会された方は、「永久割」となり、月会費が永久に550円(税込)割引となります。

当店は愛知県一宮市内4店舗目の出店となります。

同市内にある「FIT-EASY 木曽川店」まで車で約7分、「FIT-EASY 一宮尾西店」まで車で約10分、「FIT-EASY一宮妙興寺店」まで車で約15分以内でアクセス可能です。

FIT-EASYでは入会から 31日経過で全国の FIT-EASY店舗をどこでも利用できるため、通勤途中や出張・ 旅行先でも気軽にご利用ください。

FIT-EASY 一宮中島通店 無料お試しトライアル

住所：愛知県一宮市中島通１丁目26

期間：1月30日（金）～2月12日（木）までの10：00～21：00

※グランドオープン日は2026年2月13日（金）

内容：予約なしで店内の設備やサービスを無料でお試しいただけます（一部設備をのぞく）

店舗詳細ページ：https://lp.fiteasy.jp/lp-aichi-ichinomiyanakashimadoori/

FIT-EASY 一宮中島通店 オープニングキャンペーン

オープニングキャンペーンとして、早期に入会いただくと、以下の料金が無料となります。

入会金：3,300円

事務手数料：2,200円

月会費：2月分会費（日割）、3月分会費

水素水サーバー：2ヶ月分

プロテインサーバー：2ヵ月分

※2月12日までのご入会で「永久割」として月会費が永久に550円(税込)割引となります

FIT-EASY 一宮中島通店 概要

住所：愛知県一宮市中島通１丁目26

開業日：2026年2月13日（金）

（1月30日（金）～2月12日（木）はプレオープン期間）

※プレオープン期間中は予約なしで施設を無料でお使いいただけます

定休日：なし（年中無休、24時間利用可能）

※プレオープン期間中は10：00～21：00

利用料金：月会費: 7,678円（税込）

※2月12日までのご入会で「永久割」として月会費が永久に550円(税込)割引となります

※初期費用：顔認証ID発行料3,300円（税込）事務手数料2,200円（税込）

店舗詳細ページ：https://lp.fiteasy.jp/lp-aichi-ichinomiyanakashimadoori/

店舗SNS：https://www.instagram.com/fiteasy_ichinomiyanakashima/

フィットイージー株式会社 概要

社名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034 岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

事業内容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

資本金：1,356,005,125円

従業員数：304名 2025年10月1日現在

店舗数：256店舗 2026年1月30日現在

URL：https://fiteasy.jp/ （サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/ （コーポレートサイト）

※「FIT-EASY」のすべての店舗において、一般社団法人日本フィットネス産業協会(FIA)の「FIA 加盟企業施設認証制度」の認証を取得しております。