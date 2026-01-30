厚生労働省主催「仕事とくらしのリアルトーク」に『女の転職type』編集長 小林 佳代子が登壇。就活生へ“自分らしい働き方”のヒントを伝授。

株式会社キャリアデザインセンター

『女の転職type』編集長 小林佳代子が、2026年2月10日（火）に開催される厚生労働省主催イベント「仕事とくらしのリアルトーク 自分らしい働き方を見つけよう！」に登壇することをお知らせいたします。

本イベントは、これから社会に出る就活生や若年層を対象に、仕事とプライベートを両立させる「自分らしい働き方」を考えるきっかけを提供するものです。数多くの女性のキャリアに寄り添ってきた『女の転職type』の視点から、キャリア選択のポイントについて基調講演を行います。

■ 社会背景：多様化する「キャリア」と「暮らし」のバランス

2016年の女性活躍推進法の施行から10年。この10年間で、労働市場において「自分らしい働き方」や「ワーク・ライフ・バランス」への関心は日々高まっています。特にこれから就職活動を本格化させる学生層においては、単なる条件面だけでなく、将来のライフイベントを見据えた長期的なキャリア形成に不安を感じる声も少なくありません。

厚生労働省では、仕事と家庭の両立支援や女性の活躍推進（ポジティブ・アクション）を目的とした情報発信を強化しており、本イベントはその一環として企画されました。

■ 基調講演：「正解のない時代に、長く幸せにキャリアを築く『仕事地図』」

『女の転職type』は、長年にわたり女性の転職支援を行い、多くの求職者の悩みや企業の採用動向を分析してきました。 今回のイベントでは、編集長の小林佳代子が培った知見をもとに、「自分にとっての“正解”の見つけ方」や「仕事と暮らしを両立させるために今から知っておくべきこと」を具体例を交えて解説します。就活生が抱く「仕事かプライベートか」という二者択一の不安を解消し、双方向で充実させるためのマインドセットを伝えます。

【イベントの詳細】

「仕事とくらしのリアルトーク 自分らしい働き方を見つけよう！」

日時：2026年2月10日(火)10:00~18:00（オンライン開催・入退室自由・参加無料）

タイムテーブル：

10:00 - 11:00 開会および基調講演 小林 佳代子（「女の転職type」編集長）

11:00 - 12:30 テーマ１. 柔軟な働き方

13:30 - 15:00 テーマ２. 育児支援の現在

15:00 - 16:30 テーマ３. DXで活躍する女性

16:30 - 18:00 テーマ４. 運輸業で活躍する女性

お問い合わせ先：女性の活躍推進企業データベース オンラインセミナー事務局（株式会社三菱総合研究所内）

申し込み：https://mri-project.smktg.jp/public/application/add/25056

【「女の転職type」編集長 プロフィール】女の転職type 編集長 小林佳代子

転職情報誌・サイト「type」「女の転職type」の求人広告制作に携わり、1,000社以上を担当。 その後、新卒採用担当、Webマガジンの編集長を経て、2018年に「女の転職type」編集長に就任。 20年にわたり、働く女性の迷いや悩みに深く寄り添い続けている。私生活では二児の母。

【出演・掲載実績】

TBSラジオ「見事なお仕事」、日経ウーマン、BusinessInsider Japan、STORY、など

詳細は以下をご覧ください。

https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/event/202602/index.html#hero

昨年20周年を迎えた『女の転職type』は、これまでの感謝を込めて、働く女性を応援する企画「20のいいこと」を実施しています。今回の企画はその中の1つの特別企画です。

「20のいいこと」企画は以下の特設ページから！

https://woman-type.jp/s/campaign29/

■『女の転職type』20周年記念書籍『働くわたしの仕事地図』も好評発売中

「このままでいいの？」と漠然とした不安を抱える働く女性へ。やりがい、人間関係、ワークライフバランス…。キャリアの悩みを解消し、自分らしい人生の舵をとるためのヒントが満載。あなただけの「仕事地図」を見つけるための一冊です。

著者：小林佳代子（女の転職type編集長）

定価：1,650円（税込）

発売日：2025年5月14日

発行：ダイヤモンド社

ページ数：208ページ

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4478120706

■『女の転職type』

正社員で長く働きたい女性のための転職サイトです。2005年のサービススタートからおかげさまで20周年を迎えます。未経験から正社員になれる求人、プライベートも充実できる残業が少ない求人、仕事と育児を両立できる求人など、女性に人気の求人を多数掲載。充実したマッチング機能で、自分に合った仕事を見つけることも簡単です。

https://woman-type.jp/

■株式会社キャリアデザインセンター 会社概要

代表者 ：代表取締役社長兼会長 多田 弘實

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂 3-21-20 赤坂ロングビーチビル

資本金 ：5億5866万円

設立 ：1993年7月8日

従業員数 ：768名（2025年9月30日現在）

事業内容 ：

・キャリア転職の専門情報サイト『type』『女の転職type』等の運営

・転職フェアの開催

・人材紹介事業（厚生労働大臣許可 13-ユ-040429）

・質の高い就職活動を情報誌、イベント、情報サイト、人材紹介で支援する『type就活』サービス

・IT業界に特化した人材派遣サービス『type IT派遣』（厚生労働大臣許可 派13-315344）

・Webマガジン『エンジニアtype』『Woman type』『20’s type』の企画・編集・運営

など、企業の採用活動をサポートする総合的なソリューションサービスを提供