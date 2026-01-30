「ABEMA」、『明治安田J１百年構想リーグ』を徹底分析・スコア予想するスペシャルコンテンツ『Ｊリーグ2026超予想祭 百年構想リーグ開幕SP』を2月6日（金）に放送決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年シーズンからの秋春制移行に向けて開幕する『明治安田Jリーグ百年構想リーグ』に合わせ、特別番組『Ｊリーグ2026超予想祭 百年構想リーグ開幕SP』を、2026年2月6日（金）17時45分より放送することをお知らせいたします。本番組は、各チームの戦力分析を行い、試合ごとのスコアを予想しながら、出演者と一緒にＪリーグを楽しむ新感覚のサッカー番組。17時45分からの第1部と、21時からの第2部の2部構成でお届けし、記念すべき開幕戦の熱狂を余すところなくお伝えします。

スタジオMCには、THE RAMPAGEのRIKUに加え、今回が番組初登場となるBALLISTIK BOYZの砂田将宏が就任。解説には鄭大世氏を迎え、Ｊリーグ大好き芸人のカカロニ、オズワルド・伊藤俊介、さらに清水エスパルス所属、高橋祐治選手の姉でモデルの高橋ユウとともに、スタジオを熱く盛り上げます。

■賞金総額25.2億円！「J１百年構想リーグ」開幕戦の勝敗を“超予想”

17時45分より放送の第1部では、2026年夏からの秋春制移行に伴い、2月～6月に開催される特別大会『明治安田J１百年構想リーグ』の全貌を徹底解説。東西2グループに分かれた「地域リーグラウンド」と、最終順位を決める「プレーオフラウンド」の2部構成や、引き分けなしの「完全決着方式」の採用、さらにＪ1優勝クラブに与えられる「AFCチャンピオンズリーグエリート2026/27」出場権など、地域性と高い競技性を兼ね備えた特別大会の戦いを紐解きます。

また、キックオフ直前の「横浜F・マリノス vs FC町田ゼルビア」「V・ファーレン長崎 vs サンフレッチェ広島」の2試合を中心に、スポーツくじ「WINNER」を活用したスコア予想や勝敗予想を展開。さらに、19時キックオフの「横浜F・マリノス vs FC町田ゼルビア」が行われる日産スタジアムからは、アイドルグループ・Peel the Appleの佐野心音とディエゴ・加藤・マラドーナが、「V・ファーレン長崎 vs サンフレッチェ広島」のエディオンピースウイング広島からは、ナイチンゲールダンスが、現地から試合直前のスタジアムの熱気をお届けします。

さらに、ABEMAの人気番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』のエスパー企画で脚光を浴びるタレント・澄田綾乃が、ペンデュラムやダウジングを駆使して勝敗を予想する特別コンテンツも放送。知識や忖度を一切排除した“潜在意識”による前代未聞の検証VTRは必見です。

なお、「V・ファーレン長崎 vs サンフレッチェ広島」は「ABEMA」にて無料生中継いたします。

■開幕戦の結果答え合わせ ＆ 週末の注目カードを徹底討論

試合終了後の21時から放送される第2部では、試合終了直後の開幕3試合（横浜F・マリノス vs FC町田ゼルビア、V・ファーレン長崎 vs サンフレッチェ広島、京都サンガF.C. vs ヴィッセル神戸）の結果を速報で振り返り、ゲストたちの予想結果の答え合わせを行います。

さらに、2月7日（土）、8日（日）に行われる「FC東京 vs 鹿島アントラーズ」をはじめ、「名古屋グランパス vs 清水エスパルス」の東海ダービーなどの注目カードをピックアップして予想。各地区の順位予想や今大会の台風の目となるクラブの考察など、翌日以降の観戦がさらに楽しくなる情報をお届けします。

『明治安田Jリーグ百年構想リーグ』の幕開けを彩る『Jリーグ2026超予想祭 百年構想リーグ開幕SP』を、ぜひ「ABEMA」にてお楽しみください。

■ABEMA『Jリーグ2026超予想祭 百年構想リーグ開幕SP』 番組概要

＜放送日時＞

第1部：2026年2月6日（金）17時45分～

放送URL：https://abema.tv/channels/world-sports/slots/9WgD5dyCMMv9h9

第2部：2026年2月6日（金）21時～

放送URL：https://abema.tv/channels/world-sports/slots/CtrLX5LizPkaNb

＜出演＞

MC：RIKU（THE RAMPAGE）、砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）

解説：鄭大世

ゲスト：高橋ユウ 、伊藤俊介（オズワルド）、栗谷・すがや（カカロニ）

中継レポーター：中野なかるてぃん・ヤス（ナイチンゲールダンス）、佐野心音（Peel the Apple）、ディエゴ・加藤・マラドーナ

※放送日時・内容および放送形態は、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

