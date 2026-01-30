【こどもの休日の過ごし方】春の１dayキャンプ～いちご狩り＆立体迷路チャレンジ編～

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育(本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志)は、2026年３月８日（日）に日帰りツアー「春の１dayキャンプ～いちご狩り＆立体迷路チャレンジ編～(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1728)」を開催します。旬のいちご狩りと立体迷路に挑戦する、春の体験型1dayキャンプです。高設栽培の農園でいちご狩りを楽しんだ後は、塩と氷を使ったイチゴアイス作りにも挑戦。さらに、仲間と協力してゴールを目指す立体迷路チャレンジを通して、思考力や協調性を育みます。自然体験と遊びを組み合わせたプログラムで、初めてのツアー参加のお子様にもおすすめの一日です。ぜひご参加ください。

■おすすめポイント

１．学んでから体験！いちご博士になろう！

いちご狩りの前に、いちごの品種や育て方について分かりやすく解説します。

ただ食べるだけでなく、「どんな種類があるのか」「どうやって育つのか」を知った上で体験することで、観察力と好奇心が自然と育まれます。学びと体験がつながるプログラムです。

２．塩と氷でイチゴアイス作り体験！

塩と氷を使った不思議な実験で、イチゴアイス作りに挑戦します。なぜ凍るのか？どうして塩を入れるのか？を体感しながら、遊びの中で“科学の入り口”にも触れられるプログラムです。作ったアイスはもちろんその場で実食します！

３．仲間と協力！立体迷路チャレンジ！

立体迷路では、班に分かれてゴールを目指します。地図を見ながら相談したり、役割分担をしたりと、自然とコミュニケーションが生まれます。謎解きが初めてのお子様や年中～低学年のお子様でも無理なく楽しめる設計で、「協力する楽しさ」「達成感」を味わえる人気アクティビティです。

■春の１dayキャンプ～いちご狩り＆立体迷路チャレンジ編～ 概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：2026年３月８日 (日) 日帰り（申込締切日：2026年３月３日(火)）

・対象：年中～小６（男女）※ツアー出発日の学年です

・開催地：千葉県野田市「フルーツランドきまがせ」「清水公園」

・食事：昼１回

・交通手段：普通列車利用（新宿発）

・旅行代金：【年中～小学生】19,800円

・旅行代金に含まれるもの：交通費・食事代・イベント体験料・旅行傷害保険料

・定員 40名（最少催行人員：５名）

※添乗員が全行程同行（引率スタッフは生徒５～８名につき１名同行）

・詳細URL：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1728

■スケジュール

8：00～9：00 新宿発（普通列車）川間



●いちご狩りについての説明

●いちごの品種についての説明

●いちご狩り体験

●いちごアイス作り

●立体迷路に挑戦



川間（普通列車）新宿着 17：00～18：00

■STS（スクールツアーシップ）とは

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きる上で本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

只今、ツアーの申込受付中です。すぐにキャンセル待ちとなるツアーもございますので、お早めにお申し込みください！（URL：STS ツアー申込(https://sts.riso-plus1.co.jp/)）

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、７つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email ：riso-pr@tomas.jp