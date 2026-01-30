【おしえて！オカルト先生 戦慄】『「ヨシエさんの写真」に関する文書群』2026年3月19日（木）発売
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年3月19日（木）に、『「ヨシエさんの写真」に関する文書群』（著：厠谷化月）を発売します。
死を予見した知人の遺品に記されていたのは「ヨシエさんの写真」にまつわる怪異の記録……
本書は、曰く付きと噂される心霊写真「ヨシエさんの写真」と、その写真をもとにした映画の制作中に起きた出来事を、いくつもの記録から追っていくモキュメンタリーホラー作品です。
カクヨムに掲載されている作品(https://kakuyomu.jp/works/16817330667099037166)を、【3万字から9万字】へと大幅加筆し書籍化しました。
著者より
この本を、決して「声に出して」読まないでください。
見たら呪われると噂される「ヨシエさんの写真」を題材にした映画『ヨシエさん』の制作中に、監督・道重千歳が急逝した。没後4年となる今も、氏の最期を巡り様々な憶測が飛び交っているが、どの言説も触れていない禁忌の遺品が存在する。
生前の氏が「内容を闇雲に語ってはいけない」と言い残し託した、一冊の取材スクラップブックである。
そこに綴じられていたのは、氏の死に直結する凄惨な「事実」と、死の直前まで彼が取り憑かれたように果たそうとしていた、ある使命の跡であった。
私は道重氏に代わり、その使命を果たすべく本書を執筆した。これは氏が遺したスクラップブックの忠実な書き起こしであり、メディアの切り抜き、氏の剥き出しの直筆メモ、そして私の狂気的な追跡調査の記録である。
本書を通じて、彼が映画『ヨシエさん』で何を企図していたのか。そして、なぜ彼は死ななければならなかったのか――その一端を伝えることができれば幸いである。
ただし、氏の警告を忘れないでほしい。この内容については、闇雲に語ってはならない。
厠谷化月
帯コメント
今回の書籍化にあたり、カクヨム版『「ヨシエさんの写真」に関する文書群』に目を付け紹介動画を投稿した、人気ホラー系YouTuber「おしえて！オカルト先生」に帯コメントをいただきました。
【おしえて！オカルト先生 コメント】
この情報を絶対に“かたる”な。
写真が噂によって呪われていく。
▼紹介動画はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=LQsl0PpEqLA
書籍情報
書名：「ヨシエさんの写真」に関する文書群
著者：厠谷化月
発売日：2026年3月19日（木）
定価：1,595円（本体1,450円＋税）
判型：四六判
ページ数：256ページ
ISBN：978-4-04-811920-7
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322601000253/)
著者プロフィール
厠谷 化月（かわやたに ばける）
2002年生まれ。2026年、本書『「ヨシエさんの写真」に関する文書群』でデビュー。
X：@B_Kawayatani(https://x.com/B_Kawayatani)