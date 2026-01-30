【おしえて！オカルト先生 戦慄】『「ヨシエさんの写真」に関する文書群』2026年3月19日（木）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年3月19日（木）に、『「ヨシエさんの写真」に関する文書群』（著：厠谷化月）を発売します。

死を予見した知人の遺品に記されていたのは「ヨシエさんの写真」にまつわる怪異の記録……

本書は、曰く付きと噂される心霊写真「ヨシエさんの写真」と、その写真をもとにした映画の制作中に起きた出来事を、いくつもの記録から追っていくモキュメンタリーホラー作品です。

カクヨムに掲載されている作品(https://kakuyomu.jp/works/16817330667099037166)を、【3万字から9万字】へと大幅加筆し書籍化しました。

著者より

この本を、決して「声に出して」読まないでください。

見たら呪われると噂される「ヨシエさんの写真」を題材にした映画『ヨシエさん』の制作中に、監督・道重千歳が急逝した。没後4年となる今も、氏の最期を巡り様々な憶測が飛び交っているが、どの言説も触れていない禁忌の遺品が存在する。

生前の氏が「内容を闇雲に語ってはいけない」と言い残し託した、一冊の取材スクラップブックである。

そこに綴じられていたのは、氏の死に直結する凄惨な「事実」と、死の直前まで彼が取り憑かれたように果たそうとしていた、ある使命の跡であった。

私は道重氏に代わり、その使命を果たすべく本書を執筆した。これは氏が遺したスクラップブックの忠実な書き起こしであり、メディアの切り抜き、氏の剥き出しの直筆メモ、そして私の狂気的な追跡調査の記録である。

本書を通じて、彼が映画『ヨシエさん』で何を企図していたのか。そして、なぜ彼は死ななければならなかったのか――その一端を伝えることができれば幸いである。

ただし、氏の警告を忘れないでほしい。この内容については、闇雲に語ってはならない。

厠谷化月

帯コメント

今回の書籍化にあたり、カクヨム版『「ヨシエさんの写真」に関する文書群』に目を付け紹介動画を投稿した、人気ホラー系YouTuber「おしえて！オカルト先生」に帯コメントをいただきました。

【おしえて！オカルト先生 コメント】

この情報を絶対に“かたる”な。

写真が噂によって呪われていく。



▼紹介動画はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=LQsl0PpEqLA

書籍情報

書名：「ヨシエさんの写真」に関する文書群

著者：厠谷化月

発売日：2026年3月19日（木）

定価：1,595円（本体1,450円＋税）

判型：四六判

ページ数：256ページ

ISBN：978-4-04-811920-7

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322601000253/)

著者プロフィール

厠谷 化月（かわやたに ばける）

2002年生まれ。2026年、本書『「ヨシエさんの写真」に関する文書群』でデビュー。

X：@B_Kawayatani(https://x.com/B_Kawayatani)