dull clover『It′s gonna be alright』BSよしもと4番組の2月エンディングテーマタイアップ曲に決定!! 2026年2月1日～　放送スタート

吉本興業株式会社

BSよしもとでは、4番組のエンディングタイアップを同一楽曲にして、強力に推していける音楽レーベル向けのサービス「マンスリー・パワープッシュ」を展開中。2026年2月は、dull cloverの「ありのままの自分」を肯定し、共に輝く楽曲『It's gonna be alright』に決定しました。2月1日から、BSよしもとの人気番組のエンディングソングとしてパワープレイしていきます。

【作品紹介】 「It's gonna be alright」

この曲は、自分自身に嘘をつき、無理をして本当とは違う自分を取り繕っている人へ向けて、「無理に頑張らなくていいんだよ」と伝えたいという想いから生まれた一曲です。それは私たち自身に向けた曲でもありますが、

自分を演じなくていいんだよ、私たちと一緒に輝こう――

そんなふうに、日々を生きる皆さんの支えになる曲であれたら嬉しいなと思います。不安な時や落ち込んだ時にこそ聴いていただき、私たちの心の奥底からの熱い想いが少しでも届いたら幸いです。

【アーティストプロフィール】 dull clover

よしもとパフォーミングアカデミーを卒業した、ボーカルのRIM(リム)とラッパーのSENA(セナ)によるユニット。

地味で鈍くても、ずる賢くあれ。誰かにとっての“外れ”でも、自分たちの音楽で“当たり”に変える。

“dull clover（ダルクロ）” は、

「dull＝鈍い・地味な」「clover＝幸運の象徴」から名付けられたユニット。

人目を気にして押し殺してきた感情や、報われない日々に寄り添いながら、

“地味で終わらない人生” を音楽で描き出す。

笑われないようにずる賢く。だけど、本音はちゃんと響かせる。

皮肉と優しさをまとったポップスが、あなたの中に転がる“四つ葉”をそっと見つけてくれるかもしれない。

BSよしもと『マンスリー♪パワープッシュ』 【対象番組】

放送チャンネル：BSよしもと (BS265ch)

１.ブラマヨ小杉の「走れ！こすっちょ」 毎週(火)20:30～21:00 O.A

２.亜生とナダルがゆる～く釣り旅やっちゃってる 毎週(火)20:00～20:30 O.A

３.つまみは紅しょうが 男子～！宅飲みするからウチ来ぃや～！ 毎週第3・4(土)23:30～24:00 O.A

４.若手創作落語の会～よしもと若手噺家による創作落語バトル！～ 毎週(土)10:30～11:00 O.A