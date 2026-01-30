おなつのにびたし ヴィレッジヴァンガード限定グッズ発売決定！！！
「君が信じれば、化け猫でも神様」を掲げ、
ホラーゲームや雑談配信を中心に活動する化け猫お姉さんVtuber【おなつのにびたし】さん
ヴィレッジヴァンガードとの限定コラボグッズの発売！！
今回のグッズには、おなつのにびたしさんによる本企画のための限定描き下ろしイラストを使用！！
そして、、、
全6種の撮り下ろしボイスが楽しめるキーホルダーや、配信視聴時にもぴったりなクッション、デスクマットなど、おなつのさんの魅力を日常で感じられる豪華なラインナップとなっております。
2026年1月30日（金）17：00より、オンラインストアにて受注販売を開始いたします。
期間限定となりますので、気になる方はぜひチェックしてみてください
この機会をお見逃しなく！！
受注期間：2026年1月30日（金）1７：00～2026年2月22日（日）23：59まで
【グッズラインナップ】
【商品詳細】
■ボイスキーホルダー 全1種 4,000円（税込）
【素材】
ABS+鉄
【サイズ】
3.8×4.4×2cm
6種の音声をランダムで再生。
■半袖Tシャツ 全1種（WH、BK） 各5,000円（税込）
【素材】
綿100％
【サイズ】
身丈78cm/身巾58cm/肩巾53cm/袖丈24cm
■キャラクタースタンド 等身 全1種 2,200円（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
15cm×10cm
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■ミニキャラクタースタンド 全1種 1,500円（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
5cm×3.8cm
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■アクリルキーホルダー 全2種 各1,300円（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
等身：6.8cm
ミニキャラ：6.2cm
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■ダイカットステッカー 全2種 各600円（税込）
【素材】
紙
【サイズ】
等身：6.8cm×5.8cm
ミニキャラ：6cm×4.6cm
■缶バッジ 全2種
単品\600（税込）/セット\1,200（税込）
【素材】
紙・ブリキ
【サイズ】
Φ5.8cm
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■アクリルPOPバッジ 全2種 各1,300円（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
7.7×5cm
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■デスクマット 全1種 3,300円（税込）
【素材】
ポリエステル、PVC
【サイズ】
40cm×70cm
■クッション 全1種 5,000円（税込）
【素材】
ポリエステル
【サイズ】
40cm×40cm
【注意事項】
※商品画像はサンプルとなります。実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。
※お届け時期は予定となります。状況により変更になる場合がございます。予めご了承ください。
【受注期間】
2026年1月30日（金）17：00～2026年2月22日（日）23：59
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22163/
【お問い合わせ】
https://vvstore.jp/guide#ec-guide_cont
