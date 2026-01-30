カワサキ 2.69%コンペモデルスペシャルクレジットキャンペーン
株式会社カワサキモータースジャパン（本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児）は、2026年2月1日（日）より、全国のカワサキ正規取扱店でコンペティションモデルの新車をご購入時に、実質年率2.69％でクレジットをご利用いただける「コンペモデルスペシャルクレジットキャンペーン」を実施いたします。
https://www3.kawasaki-motors.com/campaign/mc/2026_c_specialcredit/
コンペモデルスペシャルクレジットキャンペーン
■対象期間
2026年2月1日（日）～2026年4月30日（木）
■対象条件
ご契約にあたってはクレジット会社の審査が必要です。期間中にお申込の上受理された方が対象となります。
■対象モデル
・カワサキモーターサイクル コンペティションモデル新車
■キャンペーンサイト
コンペモデルスペシャルクレジットキャンペーン(https://www3.kawasaki-motors.com/campaign/mc/2026_c_specialcredit/)
■対象店舗
・全国のカワサキ正規取扱店（正規取扱店検索はこちら(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/purchase-tools/dealer-locator?all-displacement=true)）
・オフロードエントリーショップ（オフロードエントリーショップ一覧はこちら(https://www3.kawasaki-motors.com/salesnetwork/#bu04)）
■その他
※クレジットご利用条件は、車両代金がメインの金額構成とさせていただきます。
※キャンペーン詳細はカワサキ正規取扱店までお問合せください。
※掲載写真の車体カラー・仕様は、撮影条件などから一部異なる場合があります。
■会社概要
会社名：株式会社カワサキモータースジャパン
所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号
代表取締役社長：佐伯 健児
設立：昭和28年12月15日
カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト
URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/
カワサキオンラインショップ
URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/
公式メディアサイトKawasaki Good Times
URL：https://kawasaki-goodtimes.com/
カワサキモータースジャパン公式SNSアカウント
X（旧Twitter ）： https://x.com/kawasaki_jpn
Facebook： https://www.facebook.com/Kawasaki.Motors.Japan
YouTube： https://www.youtube.com/c/Kawasaki_JPN
Instagram： https://www.instagram.com/kawasaki_motors_japan/