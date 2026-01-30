日本高校ダンス部選手権 ×UPT ONLINE SHOPオープン！

丸井織物株式会社

日本高校ダンス部選手権の開催を記念し、オリジナルグッズ制作サービス「UP-T」とのコラボレーションによる限定Tシャツの販売が決定いたしました。

本コラボでは、今年の大会のためのオリジナルTシャツを、UP-Tコラボショップにて期間限定で販売いたします。

大会出場の記念としてはもちろん、応援してきた仲間や家族との思い出を共有できる一枚。

ここでしか手に入らない限定デザインを、この機会にぜひお楽しみください。

特設サイト：https://up-t.jp/collabo/dancestadium

【販売アイテム一覧】

【UP-Tとは？】

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。

創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

「UP-T（アップティー）」

URL：https://up-t.jp

取り扱いアイテム：Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用