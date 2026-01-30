長時間労働・高離職率に終止符を。株式会社arbre de soieが変える、美容業界の働き方

一般財団法人日本次世代企業普及機構

一般財団法人日本次世代企業普及機構（通称：ホワイト財団）が運営する「ホワイト企業認定」は、国内で唯一の総合的な企業評価制度です。

本認定は、「ブラックではない企業」ではなく「家族や社会に応援され、次世代に残していきたい企業」を対象としています。

ビジネスモデルや人財育成、柔軟な働き方、ダイバーシティ、健康経営、労働法遵守など、実に70項目に及ぶ厳格な審査基準をもとに総合評価を行い、2026年1月時点で累計634社がこの認定を取得しています。

そして、2026年1月1日付で株式会社arbre de soieが新たにホワイト企業認定を取得いたしました。

美容業界に「長く働ける場所」はあるか？──常識に挑む職場づくり

美容師やサロンスタッフの働き方には、長時間労働や高い離職率といった業界課題がつきまといます。

そんな中、arbre de soieが掲げるのは「働きやすさと成長機会の両立」。

スタッフが心身ともに健康で、安心して長く働ける職場環境をつくることが、サービス品質の向上と企業の持続的成長につながるという信念のもと、改革を進めてきました。

「美容業界で、働く人が“自分の人生”を大切にできる企業へ。」

同社の取り組みは、“制度”だけでなく、“空気感”や“相互の思いやり”にまで及んでいます。

「完全週休2日」「朝型教育」──仕組みから生まれる安心と成果

株式会社arbre de soieは、完全週休2日制、長期休暇制度、朝型教育などの制度を整備し、すでに現場に定着させています。

特に、朝型教育は心身のリズムを整えると同時に、スタッフ同士の学びと交流の機会にもなっており、安心感とモチベーションの土台をつくっています。

さらに、業務のマニュアル化や数値管理の導入によって、属人化を防ぎ、生産性とサービスの品質も安定。個人の頑張りに頼らず、誰もが成果を出せる仕組みが着実に整いつつあります。

「人を大切にする経営」が、企業の価値を高める

同社が目指すのは、「ここで働いて良かった」と心から言える職場を、業界の当たり前にすること。

働く環境に安心感があれば、人は自然と成長し、サービスにも良い循環が生まれる。そんな信念をもとに、“制度だけに頼らない文化づくり”にも力を入れています。

縁あって集まった仲間を、互いに信頼し、思いやる。その空気感こそが、arbre de soieの働き方改革の本質です。

株式会社arbre de soie 代表 吉岡氏の想いと挑戦

“安心して長く働ける場所”が、美容業界を変える力になる。

スタッフが安心して長く働ける環境こそが、企業の成長につながると信じています。私たちは、人生を預けてくれているスタッフ一人ひとりに対して、本気で応えたいと思っています。

美容業界はやりがいのある仕事である一方、働く環境に課題が多いのも事実です。だからこそ、arbre de soieでは「人を大切にする経営」を、理念だけでなく仕組みとして実践してきました。

制度や教育はその土台にすぎません。何よりも、“この場所で成長できた”と感じてもらえる職場でありたい。それが私たちの想いです。（株式会社arbre de soie 代表 吉岡 大典 氏）

株式会社arbre de soieの取り組みは、美容業界の働き方改革を推進すると同時に、「人が辞めない職場」から「人が育つ業界」への転換を象徴しています。

今後も制度と文化の両輪で、働く人の未来に寄り添う企業であり続けることが期待されます。

ホワイト企業認定は、同社の「人を大切にする経営」という信念に共感し、この挑戦を力強く後押ししています。

会社概要

社名 ：株式会社arbre de soie

本社所在地：新潟県見附市新町一丁目7-20

代表 ：吉岡 大典

HP ：https://www.adorable-hair.co.jp/

事業内容 ：adorable(アドラーブル)グループは、新潟県を拠点にヘアサロンを全10店舗展開しています。

企業情報 :https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/13193

ホワイト企業認定とは

「はたらく」が楽しい社会づくり

一般財団法人 日本次世代企業普及機構（ホワイト財団）が定義する「ホワイト企業」とは、世間で言われる「ブラック企業ではない企業」ではなく、「家族や社会に応援され、次世代に残していきたい企業」を指します。

認定基準に基づき、社員が家族から「いい会社で働けてよかったね」と言ってもらえる企業を「ホワイト企業」として認定しています。また、働くすべての人が個性や特性を活かし、活気に満ちた創造的な働き方を実現できる環境を推進し、「はたらく」が楽しい社会の実現を目指しています。

日本で唯一「総合評価の認定」

1,000社以上の調査を通じて、企業のホワイト化に向けた70項目の設問を作成。この設問を7つの項目に分けて、企業の取り組みの有無を確認し、認定を付与しています。

ホワイト企業認定は、単一の取り組みにとどまらず、総合的に人事制度や企業の取り組みを評価・判断するものであり、この認定を実施しているのは日本唯一の認定組織です。

2026年1月時点で、累計634社が認定を取得しています。

【審査基準】ビジネスモデル/生産性、柔軟な働き方、健康経営、人材育成/働きがい、ダイバーシティー＆インクルージョン、リスクマネジメント、労働法遵守

ホワイト企業認定の詳細 :https://jws-japan.or.jp/recognition/