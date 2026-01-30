【巣鴨大鳥神社商店街】巣鴨大鳥神社商店街にあるお店を巡って、カードとシールを集めよう！『巣鴨カードコレクション』サービス開始！【3月31日まで】

株式会社スリービー

巣鴨大鳥神社商店街に来て、もっとみんなにお買い物を楽しんでほしい・・・。親子で楽しくお買い物ができる、そんな新しいサービス『巣鴨カードコレクション』が始まります。

『巣鴨カードコレクション』のサービス概要

お店にあるQRコードを読み込んでガチャ！

巣鴨大鳥神社商店街に加盟しているお店でお買い物をして、お店にあるQRコードをスマホで読み取るとガチャが引けます。ガチャを引くとお店のオリジナルカードデータがGETできるよ！（1店舗につき2種類のカードをGETできます）また、ノベルティとして同じデザインのシールももらえるよ！

※シールはなくなり次第、配布終了となります）

カードは全部で20種類！

協力しているお店は10店舗あります。1店舗につき2種類の

カードが用意されているので全部で20種類のカードを集めよう！

コンプリートするとシークレットカードもGETできるので全部集めてみよう！

コンプリート目指して集めよう！これは・・・？コンプリートしてシークレットカードをGET!

カードのデータは友達同士で共有も可能！コンプリートもしやすいから是非、大鳥神社商店街に遊びにきてね！

※カードの画面が出たら下にあるシェアボタンを押すとQRコード

が出るのでそのQRコードを友達に読み込んでもらうと共有ができます。

『巣鴨カードコレクション』に協力しているお店はこちら

・クリーニングポプリン巣鴨店

・個性パン創造アルル

・珈琲専門館伯爵巣鴨店

・サーティーワンアイスクリーム巣鴨駅前店

・ダイシャリン巣鴨店

・ナカワデ書店

・ひまわり歯科

・ヘアファッション四季

・やまとむら歯科

・ヤマハ音楽教室巣鴨センター

・巣鴨大鳥神社

巣鴨大鳥神社商店街ではSNSで情報を発信しています！

LINE・Facebook・Instagramでも巣鴨大鳥神社の公式アカウントが開設！

巣鴨大鳥神社商店街では2025年2月から公式LINE、Facebook、

Instagramを開設、リニューアルして色々な情報を発信しています。登録するとお得な情報をGETできたり随時更新されるイベント情報などが届きます。大鳥神社商店街をより楽しむことができるので是非、チェックしてみてください！

InstagramのTOP画面はこちら！

巣鴨大鳥神社商店街では年間で様々なイベントも開催しています。

どんな出来事ももれなく発信します！

7月は駅前ロータリーで毎年好評の盆踊り大会が3日間にかけて

開催されます。

11月には巣鴨大鳥神社にて酉の市が開催されます。

（2026年は11月7日と19日の2回開催）

その他にも秋には菊まつり、冬は駅前ロータリーの

イルミネーション。時期問わず、色々なイベントを

開催しますが、それらの新しい情報も全て、LINE、Facebook、Instagramなどで発信していきますので

Checkして、是非、巣鴨大鳥神社商店街に足を運んでください！

巣鴨大鳥神社商店街について

【商店街概要】

巣鴨大鳥神社商店街

所在地：東京都豊島区・文京区

問い合わせ先：03-5805-1055

担当：稲村

mail：inamura@threeb.co.jp

HP：http://suichishoutenkai.com/