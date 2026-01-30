【かっぱ寿司】投票に行っておトクに食べ放題しよう！投票後のお食事をもっと楽しく「センキョ割」実施のお知らせ 投票証明で食べ放題が土日祝価格より400円（税込）引きに！

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株)本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角 豪）は、2026年1月31日(土)～3月1日(日)の土日祝限定で、食べ放題が割引になるキャンペーン 「センキョ割」 を実施いたします。

本キャンペーンでは、投票を済ませたことが確認できる証明をご提示いただいたお客様を対象に、ご本人様および同席の中学生以上のお連れ様全員を対象に、かっぱ寿司の食べ放題料金※を土日祝価格より400円（税込）引きでご提供いたします。（※かっぱの食べ放題は事前予約制でございます）

選挙当日を「投票行って外食する日」として過ごされるご家庭も多い中、投票という社会参加の機会を、ご家族や友人との楽しい外食のきっかけにしていただきたいという想いから本キャンペーンを実施いたします。

かっぱ寿司は、これからもお食事の時間がもっと楽しくなるよう、さまざまな取り組みを通して、皆様と一緒に毎日のワクワクを積み重ねてまいります。

※一般（中学生以上）・シニア（65歳以上）のお客様

【「センキョ割」概要】

実施期間：2026年1月31日(土)～3月1日(日)予定 ※土日祝のみ

内容：対象条件を満たしたお客様に、ご本人様および同席の中学生以上のお連れ様全員を対象に、かっぱ寿司の食べ放題料金を土日祝価格より400円（税込）引きでご提供

実施店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）

URL：https://www.kappasushi.jp/cp/senkyowari

※食べ放題は事前予約制です。

※食べ放題は平日学割との併用不可となります。

※センキョ割は、その他割引・クーポンとの併用不可となります。

■料金に関して

【メニュータイプA店舗】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/18731/table/1029_1_bac88281402958ad35d3abce54998338.jpg?v=202601301051 ]

【メニュータイプB店舗】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/18731/table/1029_2_8ffbc983385b26317265779c67e53686.jpg?v=202601301051 ]

※保護者1名様につき幼児2名様まで無料。3名様以上は1名様につき990円（税込）頂戴します。

※お会計時に年齢が分かる証明書をご提示ください

■対象となるお客様

以下いずれかの証明をご提示いただいたお客様が対象です。

対象１.

選挙の投票済証明書をお持ちのお客様

※期日前投票を含みます

※譲渡・複製・拾得物は使用不可

対象２.

投票所の看板や張り紙と一緒に撮影したご本人の写真を店頭でご提示いただいたお客様

※投票所内は撮影禁止となります

対象３.

「センキョ割」アプリ内の模擬選挙投票済証明画面をご提示いただいた中学生以上18歳未満のお客様

■ご利用方法

STEP1

投票済証明書をもらう、または投票所の看板又は張り紙とご本人が一緒に映った写真を撮影

（※期日前投票、18歳未満の方は模擬選挙の証明でも可）

STEP2

かっぱ寿司の食べ放題を事前予約

※当日予約に関しては、各店舗にお電話にてお問合せください。混雑状況などによりお受けできない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

STEP3

ご来店後、会計時に

・投票済証明書

・投票所の看板又は張り紙とご本人が一緒に映った写真

・模擬選挙の投票済画面

のいずれかをご提示

STEP4

ご本人様および同席の中学生以上のお連れ様全員分の食べ放題料金に

土日祝価格より 400円引き を適用

■かっぱ寿司 食べ放題について

【食べ放題利用料金】

詳細はこちら：https://www.kappasushi.jp/cp/kappa-no-tabeho

■センキョ割

詳細はこちら：https://senkyowari.com/

【報道関係者の皆様へ】

かっぱ寿司では、取材現場や長時間の待機が発生する業務シーンにおいても、手軽にお召し上がりいただけるメニューをご用意しております。選挙関連の取材や中継対応など、現場で業務にあたる皆さまの食事サポートとしてもぜひご活用ください。

■メニュー例

l 助六寿司 550円（税込）

l たまごロール 200円（税込）

l 焼きそばロール 200円（税込）

l コロッケロール 200円（税込）

l ロースかつサンド 550円（税込）

※全商品ラップ包装となります

■配送

各工場よりヤマト便にて配送

各工場より発送日翌日着可能な場所

段ボールにて納品（数量によりサイズは異なります）

商品は寿司・パン類混載となります

■ご注文ロット数

各商品5個以上、総数20個以上から承ります。

■受注〆切

納品日の2日前〆切

例）1月27日午前お届けの場合1月25日午前中〆切

※追加注文はお受けできません。

■ご注文・大量注文・現場納品のご相談先：

かっぱ寿司PR室: pr@kappa-create.co.jp

リリース内画像素材：https://x.gd/Q2v8