カワサキ「オフロード四輪車スペシャルクレジットキャンペーン」実施中

株式会社カワサキモータースジャパン（本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児）は、全国のカワサキ正規取扱店（オフロード四輪取扱店/ATV取扱店）にて、カワサキのオフロード四輪車（SxS/ATV）新車ご購入時に、実質年率2.69％でご利用いただける「オフロード四輪車スペシャルクレジットキャンペーン」を2026年2月1日（日）より実施いたします。
■キャンペーン概要
対象期間中、カワサキ正規取扱店（オフロード四輪取扱店/ATV取扱店）でカワサキのオフロード四輪（SxS/ATV）新車をご購入の際に実質年率2.69％のスペシャルクレジットをご利用いただけます。


※ご契約にあたってはクレジット会社の審査が必要です。対象期間中にお申込の上、受理された方が対象となります。


支払回数：120回まで
利用限度額：取扱信販会社の規定に準ずる



■対象期間
2026年2月1日（日）～2026年9月30日（水）



■対象モデル


カワサキオフロード四輪（SxS/ATV）の国内モデル


詳しい製品情報はカワサキモータースジャパンホームページ(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/)をご覧ください。



■利用可能店舗


・オフロード四輪取扱店(https://www3.kawasaki-motors.com/salesnetwork/sxs/)


・ATV取扱店(https://www3.kawasaki-motors.com/salesnetwork/atv/)




■キャンペーンサイト


オフロード四輪車スペシャルクレジットキャンペーン(https://www3.kawasaki-motors.com/campaign/off4/2026_specialcredit/)




■その他
※クレジットご利用条件は、車体代金がメインの金額構成とさせていただきます。
※カワサキ正規取扱店（オフロード四輪取扱店/ATV取扱店）までお問合せください。
※掲載写真の車体カラー・仕様は、撮影条件などから一部異なる場合があります。



■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン
所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号
代表取締役社長：佐伯　健児
設立：昭和28年12月15日



