【ZEPETO】ディズニー＆ピクサー映画「トイ・ストーリー」スペシャルイベント開催！
NAVER Z Corporation（本社：韓国、代表：キム・チャンウク、以下NAVER Z）が運営するアバターソーシャルプラットフォーム「ZEPETO（ゼペット）」は、2025年に映画公開30周年を迎えたディズニー＆ピクサー映画「トイ・ストーリー」テーマのスペシャルイベントを1月30日（金）より開催いたします。
本イベントでは、「ZEPETO」で人気の高い『トイ・ストーリー4』テーマのバーチャルワールドや、ウッディ、バズ・ライトイヤーなどのキャラクターモチーフのファッションアイテムを活用し、ユーザーが作中の世界観を楽しめる参加型UGCイベントを実施します。
「トイ・ストーリー」スペシャルイベント概要■ユーザー生成コンテンツ(UGC)イベント
参加方法
1. 「トイ・ ストーリー」テーマのファッションアイテムを 着用
2. バーチャルワールド「トイ・ ストーリー」を探検
3. お気に入りのスポットで写真・動画を撮影
4. 専用ハッシュタグを添えて、アプリ内フィードまたはSNSに投稿
→投稿したユーザーはスペシャルアイテムを獲得できます。
■限定スペシャルアイテム
イベント参加で、オリジナル3Dスペースアイテムをボーナスとしてゲットできます。
ZEPETOで楽しめる象徴的なディズニーの世界
ZEPETOでは、多彩なディズニーIPの世界観をアバターを通じて体験できます。
代表的な作品は以下の通りです：
さらに、『美女と野獣』『ふしぎの国のアリス』『トイ・ストーリー』『リトル・マーメイド』など、ZEPETOとディズニーで実現した没入型バーチャルワールドも提供しており、ユーザーは物語の世界に入り込み、アバターを通じて作品の世界観を体験することができます。
ファンが主導するグローバルなクリエイティブムーブメント
ディズニーとの取り組みを通じて、ZEPETOコミュニティでは、フィード投稿や動画制作など、ユーザー自身が楽しみながら表現する動きが広がっています。
キャラクターの世界観をアバターで再現したり、オリジナルのストーリーを投稿するなど、ファンならではの創意工夫が、日々多くのコンテンツを生み出しています。
■ZEPETOについて
「ZEPETO」は、全世界で4億人以上の登録ユーザーを持つアバターソーシャルプラットフォームです。ユーザーは自分のアバターを通じて交流し、ファッション、音楽、スポーツ、自動車など、さまざまなグローバルブランドとのコラボレーションを体験することができます。ZEPETOは今後も、リアルとバーチャルをつなぐ新しい形のブランド体験を提供してまいります。
▼App Store https://apps.apple.com/jp/app/id1350301428
▼Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=me.zepeto.main
(C) Disney (C) Disney/Pixar
