【ZEPETO】ディズニー＆ピクサー映画「トイ・ストーリー」スペシャルイベント開催！

NAVER Z Corporation（本社：韓国、代表：キム・チャンウク、以下NAVER Z）が運営するアバターソーシャルプラットフォーム「ZEPETO（ゼペット）」は、2025年に映画公開30周年を迎えたディズニー＆ピクサー映画「トイ・ストーリー」テーマのスペシャルイベントを1月30日（金）より開催いたします。

本イベントでは、「ZEPETO」で人気の高い『トイ・ストーリー4』テーマのバーチャルワールドや、ウッディ、バズ・ライトイヤーなどのキャラクターモチーフのファッションアイテムを活用し、ユーザーが作中の世界観を楽しめる参加型UGCイベントを実施します。

「トイ・ストーリー」スペシャルイベント概要

■ユーザー生成コンテンツ(UGC)イベント

参加方法

1. 「トイ・ ストーリー」テーマのファッションアイテムを 着用

2. バーチャルワールド「トイ・ ストーリー」を探検

3. お気に入りのスポットで写真・動画を撮影

4. 専用ハッシュタグを添えて、アプリ内フィードまたはSNSに投稿

→投稿したユーザーはスペシャルアイテムを獲得できます。

■限定スペシャルアイテム

イベント参加で、オリジナル3Dスペースアイテムをボーナスとしてゲットできます。

ZEPETOで楽しめる象徴的なディズニーの世界

ZEPETOでは、多彩なディズニーIPの世界観をアバターを通じて体験できます。

代表的な作品は以下の通りです：

さらに、『美女と野獣』『ふしぎの国のアリス』『トイ・ストーリー』『リトル・マーメイド』など、ZEPETOとディズニーで実現した没入型バーチャルワールドも提供しており、ユーザーは物語の世界に入り込み、アバターを通じて作品の世界観を体験することができます。

ファンが主導するグローバルなクリエイティブムーブメント

ディズニーとの取り組みを通じて、ZEPETOコミュニティでは、フィード投稿や動画制作など、ユーザー自身が楽しみながら表現する動きが広がっています。

キャラクターの世界観をアバターで再現したり、オリジナルのストーリーを投稿するなど、ファンならではの創意工夫が、日々多くのコンテンツを生み出しています。

■ZEPETOについて

「ZEPETO」は、全世界で4億人以上の登録ユーザーを持つアバターソーシャルプラットフォームです。ユーザーは自分のアバターを通じて交流し、ファッション、音楽、スポーツ、自動車など、さまざまなグローバルブランドとのコラボレーションを体験することができます。ZEPETOは今後も、リアルとバーチャルをつなぐ新しい形のブランド体験を提供してまいります。

