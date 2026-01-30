テレビ朝日発のバラエティ企画「格付けしあう女たち」オランダ版「Ranking the Stars」が放送20周年を迎える快挙!!

株式会社テレビ朝日Ranking the Starsより

テレビ朝日が2004年に開発し、ワーナー・ブラザース・インターナショナル・テレビジョン・プロダクション（WBITVP）を通じて世界展開しているバラエティフォーマット「Ranking the Stars」が、オランダでの放送開始から20周年を迎えました。オランダでは今週よりシーズン20がスタートし、引き続き同国の人気エンターテインメント番組として親しまれています。

「Ranking the Stars」は、テレビ朝日のバラエティ番組「ロンドンハーツ」で誕生した企画「格付けしあう女たち」を基にしたフォーマットです。“自分自身”と“他の出演者”を率直にランク付けするという斬新で痛快なコンセプトが高く評価され、インド、ベルギー、ドイツなど11か国でローカル版が制作されています。その中でもオランダは、最も長く放送されている地域です。

シーズン20は、1月31日（土）よりオランダの主要民放チャンネル・RTL4および、同国の大手配信サービス・Videolandにて放送開始。

司会を務めるのは、オランダを代表する国民的エンターテイナーであり、コメディアン、歌手、俳優としても幅広く活躍するポール・デ・レーウ（Paul de Leeuw）氏。鋭いユーモアと親しみやすいキャラクターで長年愛される同氏は、出演者同士の本音を巧みに引き出す手腕で、番組の人気を支える存在となっています。

番組では、10名の著名人が「評判」「人間関係」「公衆の前での振る舞い」など思わずドキッとする質問に回答しつつ、1～10位で互いをランキング。自分の考えと、視聴者の考えがどれだけ一致するかに応じてポイントが付与され、最終的に最も正確に予想した参加者が勝者となります。“他人を評価するときこそ、セレブはもっとも本音を見せる”という構造が、長年の人気を支えています。

日本版がバラエティ企画として出演者同士のリアルな掛け合いやトークを中心に構成されているのに対し、オランダ版はゲームショーとしてルールや質問カテゴリーを明確に設計し、シーズン制で継続的に展開している点が特徴です。また、日本では主に女性タレントが参加する企画である一方、オランダ版では幅広いジャンルの著名人が登場し、国民的司会者の進行とともに家族で楽しめる番組として定着しています。同じコンセプトを基にしながらも、各国の文化や視聴スタイルに合わせて発展していることが、本フォーマットの魅力となっています。

テレビ朝日は、今後も独自の番組フォーマットを積極的に海外へ展開してまいります。当社制作番組は現在、アジア、欧州をはじめとした多様な地域で放送され、多くの視聴者にご覧いただいております。世界各地で異なる文化や市場ニーズに合わせてローカライズされることで、新たな価値と楽しみが生まれています。今後も国際市場における取り組みを一層推進し、日本発のエンターテインメントをより広くお届けしてまいります。

■コメント

ワーナー・ブラザース・インターナショナル・テレビジョン・プロダクション

フォーマット&フィニッシュド・セールス担当 グローバル・バイス・プレジデント

アンドレ・ルノー（Andre Renaud）氏 コメント

『Ranking the Stars』は世代を超えて愛される番組であり、視聴習慣が変化する中でも高い人気を維持しています。この長寿はテレビ朝日の皆様が生み出したオリジナルアイデアの強さを示すものです。オランダで20周年を迎えられたことは大変意義深く、新シーズンも多くの笑いを届けられると確信しています。