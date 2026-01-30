＜Lush x Paddington(TM)＞マーマレードサンドイッチを持って、バスタイムの冒険の準備を。ラッシュとくまのパディントン(TM)の初コラボレーション！

ラッシュジャパン合同会社イメージ画像

英国発のナチュラルコスメブランド LUSH（ラッシュ） は、「Lush × Paddington(TM)」コラボレーションアイテム全6種を、 2026年2月12日（木）より全国79店舗および公式オンラインストア(https://www.lush.com/jp/ja)にて発売いたします。（公式アプリ(https://apps.apple.com/jp/app/lush-fresh-handmade-cosmetics/id946403534)では2月9日（月）より先行発売）。

“良い行動と良質な原材料を大切にする”という共通の価値観を持つLUSHと、世界中で愛されるくま・パディントン(TM)が出会い、やさしさとユーモアに満ちたバスアイテムが誕生しました。STUDIOCANAL Kids & Family Ltd.との協力のもと、 分かち合うこと、思いやること、そして日常の汚れをやさしく洗い流すことをテーマに開発。 オレンジ色に輝くお湯とシトラスの香りが広がる 「マーマレードサンドイッチ バブルバー」や、爽やかな香りのオレンジがぎゅっと詰まった「マーマレード ボディウォッシュ」など、 パディントン(TM)の世界観を楽しめるラインナップです。

「パディントン(TM)のように、ラッシュもこの世界をより良い場所に変えたいと思っています。だからこそ私たちは、新鮮な原材料を責任を持って調達し、環境や人間社会への影響を最小限にとどめているのです」- ケイレム・ブリンクワース（コンセプト＆コラボレーション マネージャー）

フレッシュでベジタリアンの原材料と、 “良い行動”から生まれたこのコレクション。

やさしさに包まれるパディントン(TM)流のバスタイムを、ぜひご自宅でお楽しみください。

Lush x Paddington(TM)コラボレーションアイテム

【商品数】 全6種（入浴料2種、洗浄料2種、サンドリーボックス1種、ピンバッチ1種）

【発売日・発売店舗】

・2026年2月12日(木)より全国79店舗および公式オンラインストア

（公式アプリは2月9日（月）より先行発売）

商品概要

パディントン(TM)（バスボム）

\1180（税込）／ 個

ペルーからはるばる、とっても珍しい種類のクマがやってきました。温かく迎えてあげてくださいね。Lush x Paddington(TM)コラボレーションで誕生したこのバスボム、彼をバスルームに案内してあげれば、まるでマーマレードの中でくつろいでいるような、キラキラと輝くお湯でお返しをしてくれるはずです。

マーマレード ボディウォッシュ（洗浄料）

\2,000（税込）／ 95g・\4,000（税込）／ 225g

見た目も香りもまるでマーマレード... でもうっかり食べないようにご注意を。体を洗って楽しんでくださいね！爽やかな柑橘系の香りが広がるオレンジの果皮、果汁、果皮エキス、さらにはオレンジブロッサムのハニーウォーターまで配合しました。

フルーツをまるごと詰め込んだだけでなく、驚くほど潤いたっぷりの泡立ちで洗い上げます。

マーマレードサンドイッチ バブルバー（バブルバー）

\1,860（税込）／ 170g

賢いクマはいつだって帽子の中にマーマレードサンドイッチを忍ばせているもの。シトラスが香るふわふわの泡と、オレンジ色に輝くお湯に包まれれば、マーマレードの川を泳ぐ夢だってきっと叶います。

「どうぞこのクマのめんどうをみてやってください」 タグ（ソープ）

\1,240（税込）／ 100g

潤いのあるお肌に導くマヌカハニーとココナツオイル配合の石ケン素地のブレンドを、いつもあなたのそばに。そうすれば、旅の途中のどこにいたとしても、まるで我が家にいるような気持ちに包まれるはずです。

※販売名称：このクマのめんどうをみてやってください タグ

スーツケース（サンドリーボックス）

\1,400（税込）／ 個

このボックスには、クマが必要とするものは何でも入るのでご心配なく！ マーマレードのように香るバスアイテムも、体を洗うアイテムもぜーんぶ詰め込んで出かけましょう。

パディントン ピンバッジ（ピンバッチ）

\880（税込）／ 個

この特別なピンバッジを身につけて、あなたの優しさをまわりに広げましょう。ただし、バッジをつけている時はお行儀よくすることをお忘れなく！

原材料調達とものづくりの背景

本コレクションには、ラッシュが倫理的に調達するペルー産原材料を使用しています。ラッシュは、ペルーの森林と野生生物の保護に取り組む団体「カンデラ・ペルー」と連携し、同団体の調達拠点からブラジルナッツオイル（保湿成分）および有機サンチャインチオイル（整肌成分）を購入しています。

世界的に、大企業のサプライチェーンが環境に大きな負荷を与えている現状に対し、ラッシュは自然環境の保護と回復につながる原材料調達を実践しています。人・動物・地球すべてに配慮した調達を専門に担うチームが存在することも、ラッシュの特徴です。

また、「ラッシュ × パディントン(TM) マーマレード ボディウォッシュ」では、フレッシュな香りのオレンジをインスピレーション源に、本物のマーマレードを思わせる香りに包まれるシャワー体験を提案しています。

本シリーズは、世界各地のラッシュ自社工場にてすべて手作業で製造されています。バブルバーの成型、ソープの型流し、ボディウォッシュの充填に至るまで人の手で行われています。 ラッシュは年間1億点以上の商品を手作りで生産しており、バスボムだけでも年間3,100万個以上を製造しています。

STUDIOCANAL Kids & Family Ltd.は、本コラボレーションについて

「パディントン(TM)とラッシュは、優しさと思いやり、日常の喜びを大切にするという価値観を共有しており、今回の取り組みは自然な組み合わせである」とコメントしています。

パディントン(TM)について

英国生まれの作家マイケル・ボンドは、約70年にわたり、マーマレードを愛するペルー出身のクマ、パディントン(TM)の物語で世界中の読者を魅了してきました。物語に込められた優しさとユーモアは子どもはもちろん、子どもの心を持つ大人たちに広く支持され、世代を超えてパディントン(TM)の人気を確固たるものにしています。

パディントン(TM)の冒険は何度もテレビ番組として映像化されてきましたが、2014年末にはついに大スクリーンデビューを果たし、2017年には続編『パディントン(TM)2』が公開されました。2024年11月8日に英国で封切られた第3作『パディントン(TM) in ペルー』は2025年を通して世界各国で公開され、興行収入は2億2000万ドルを超えています。映画は、長編映画やシリーズの制作・配給・国際販売において欧州をリードするSTUDIOCANALが制作。STUDIOCANALは、世界的なコンテンツ制作・流通の主要プレイヤーであるCANAL+グループの一員でもあります。2020年には、就学前児童向けに企画された全く新しいパディントン(TM)TVシリーズ『The Adventures of Paddington』がニコロデオンで放送開始され、デイタイム・エミー賞を2部門受賞しました。

パディントン(TM)の数々の冒険はこちらから追体験できます：

Instagram & TikTok @paddingtonbear| Facebook.com/PaddingtonBear | dailymotion.com/Paddington | YouTube.com/PaddingtonBear Official

ラッシュの商品について

ラッシュの商品はイギリスで開発され、日本では神奈川県にあるキッチン（自社製造拠点）にて、一つひとつ手作りされています。

ラッシュについて

ラッシュは、新鮮な野菜や果物を使用した100％ベジタリアン対応のナチュラルコスメブランドです。

約95％の商品がヴィーガン対応で、エッセンシャルオイルを豊富に使用し、動物実験を行わず、可能な限り合成保存料に頼らない処方で、スキンケア・ヘアケア・バスアイテムなどを手作りしています。

原材料の「新鮮さ」と、本質的な意味での「オーガニック」に価値を置き、フレッシュなうちに使用することで、原材料本来の力を最大限に感じていただける商品づくりを大切にしています。

「LUSH（みずみずしい）」という名前の通り、毎日の生活をより豊かで、ハッピーかつヘルシーなものにすることを目指しています。

また、ラッシュは倫理性とサステナビリティのその先を見据え、原材料調達から商品開発、パッケージ資材に至るまで、リジェネラティブ（再生可能）であることを最優先に企業活動を行っています。

「この地球を、よりみずみずしく豊かな状態で次世代へ引き継ぐこと」をブランドパーパスに掲げています。

企業の取り組みなどブランドに関する情報をまとめた公式サイト： https://weare.lush.com/jp/

公式オンラインストア： https://www.lush.com/jp/

<ご掲載時、読者の方からのお問い合わせ先>

会社名：ラッシュジャパン／ブランド名：LUSH (ラッシュ)

フリーダイヤル：0120-125-204

support@lush.co.jp

URL: https://www.lush.com/jp/

〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町桜台4009-3 GLP厚木 4F