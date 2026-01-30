【取材風景をちょい見せ】BMSGの先輩・後輩アーティストがアツい対談！　Novel Core＆STARGLOWが誌面に登場！「月刊スカパー！」2026年2月号が絶賛発売中

ぴあ株式会社

スカパー！・プレミアムサービス・プレミアムサービス光の3サービス全チャンネルに対応したスカパー！公認ガイド誌「月刊スカパー！」の2月号は、全国書店、WEBストアにてお買い求めください。

今回は、Novel Core＆STARGLOWの取材風景をちょい見せ！

2月号の巻頭特集では、Novel Core＆STARGLOWのインタビューを撮りおろし写真と共に掲載しています。

MTVでは、本日1月30日（金）後7:00より、「Cross-talk: Novel Core × STARGLOW」を放送！

今年1月にニューアルバム『PERFECTLY DEFECTiVE』をリリースするNovel Coreと、同じく1月にシングル「Star Wish」でデビューするSTARGLOWがスペシャルコラボ！

BMSGの先輩アーティストであるNovel Coreと、デビューを目前に控えるSTARGLOWが、“クリエイティブ” をテーマにクロストーク。アーティストとしてのこだわりを語り合う、彼らのアツい対談は必見！

今回は「Cross-talk: Novel Core × STARGLOW」の収録後に、Novel CoreとSTARGLOWのメンバーが取材に答えてくれました。

収録は大盛り上がりだった様子。撮影もインタビューも、和気あいあいと楽しそうな6人。

今回の番組でMC初挑戦となったNovel Coreは、

「MCにだいぶ味を占めてしまったかもしれないです。今後もSTARGLOWの現場に帯同して、MCとしてちゃちゃ入れたいですね。STARGLOWのお抱えMCをしたいです（笑）」と語り、場の雰囲気を明るくなごませてくれました。

取材中もウィットに富んだトークを繰り広げて、場を回してくれる、さすがのMCっぷり！

STARGLOWや取材陣を優しく気遣い、取材を盛り上げてくれたNovel Coreは、太陽のような存在でした。

「Coreくんの人柄に憧れます！」

「人間性がすごい！情深くて、人として大好きです！」

「Coreくんみたいな大人になりたい！」

STARGLOWの5人からは、そんなリスペクトのこもったコメントが次々と飛び出しました。

番組の見どころを聞くと、収録を振り返って楽しそうに答えてくれました。

Novel Core

「見どころは、ここぞという時のADAMの爆発力！ そしてKANONの英語力！」

ADAM

「Core先輩のさすがなフリのおかげで、ウケを取れました（笑）。楽しかったです」

KANON

「STARGLOWからCoreくんへの質問コーナーでは、普段なかなか聞けないことを聞けました」

Novel Core

「NGなしで全部赤裸々に回答しました！ モザイクになってないといいな（笑）」

TAIKI

「放送の次の日がデビューライブなので、デビュー前のこの気持ちを前日に話せるのがすごくうれしいです」

RUI

「Coreさんのかっこいいこだわりを学べました。これから走り出すSTARGLOWにとって、とても勉強になりました。ぜひ、成長していくSTARGLOWを見てほしいです」

GOICHI

「まじめな話も、脱線した話も、全部が見どころですね」

収録と取材で長丁場となりましたが、疲れた様子を一切見せず、終始楽しそうだったSTARGLOW。

休憩中もダンスや雑談を楽しむ姿から、メンバー同士の仲の良さが伝わってきました。

番組を通して自分たちの思いを世に届けることを、心から楽しみにしている様子が印象的でした。



Novel Coreのファンはもちろん、STARGLOWのファン、そしてまだ2組を知らない人にも楽しんでもらえる、濃厚な内容になっているようです！

TAIKI

「この番組をきっかけに、Coreくんのファンの方がSTARGLOWいいじゃん！って思ってくれたり、STARGLOWのファンの方がCoreくんいいじゃん！ってなってくれたらうれしいです」

本誌では、お互いの印象やBMSGアーティストとしての思いなど、彼らのインタビューの模様をたっぷりと掲載。

Novel Core＆STARGLOWのインタビューと撮りおろし写真は、ぜひ本誌でご確認ください！

巻頭のエンタメ特集も、盛りだくさんの内容でお届け！

【特集1】連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」ついに始動 時代に抗う漢たちに奮う！

他に類を見ない緻密な人間描写やスケールの大きさで根強い人気を持つ、

北方謙三の小説「水滸伝」が、連続ドラマで実写化。

メインキャストを務める織田裕二＆反町隆史＆亀梨和也に、本作に懸ける思いを聞いた！

【特集2】Novel Core×STARGLOW 時代をつくる表現者たち

独自の音楽性で注目を集めるラッパー・Novel Coreと、

今年1月にデビューしたばかりの新進気鋭のボーイズグループ・STARGLOW。

BMSGに所属する2組が顔をそろえ、創作や表現について語り合った。

【特集3】ファンと共につくり上げた最高のひと時 宮野真守のバケーション

声優の枠を超え、俳優、アーティストなどマルチに活躍している宮野真守。

'25年11月から開催しているアジアツアー「VACATIONING!」では、“マルチフェイス”を見せた。

多才なアーティスト・宮野真守が語る、その最新地点とは？

【特集4】ミラノ・コルティナ2026冬季五輪開幕 イタリアをもっと知りたい！

イタリアでは'06年のトリノ大会以来、3回目となる冬季五輪が2月6日に開幕。

競技はもちろん、開催地となるミラノ・コルティナにも世界中が注目している。

冬季五輪開幕に向けて、イタリアの多彩な魅力を再確認しよう！

【特集5】What a Wonderful World Animation！ 世界は秀作アニメであふれてる！

今月のスカパー！では、国際的に評価された海外の秀作アニメ作品が多数オンエア。

世界には独自の表現でつづられた素晴らしいアニメがいっぱい。

さあ、見たことのない物語との出合いを楽しもう！

【特集6】2月22日は猫の日 やっぱり猫ってにゃんだふる！

今年も2月22日の「猫の日」に合わせて、

スカパー！では、にゃんだふるな猫が登場する番組が大集結。

魅惑あふれる猫たちに、あなたもハートを撃ち抜かれること間違いなし！

インタビュー＆レビューは、

織田裕二＆反町隆史＆亀梨和也、成田凌、藤井直樹、Novel Core＆STARGLOW、宮野真守、秋吉久美子、Mi Vida Loca、ウナギ・サヤカ、「第68回グラミー賞授賞式(R)」、アニメーション映画「Flow」、サラ・モーテンセン、小林虎之介、竹生企画第四弾「マイクロバスと安定」、篠宮暁＆ぁみ＆田中俊行、イトゥク（SUPER JUNIOR） 他が登場。

大好評の読者プレゼント企画では、

Novel Core＆STARGLOW、宮野真守、Mi Vida Loca＆金屋あんね＆儛島エマ＆古沢稀杏、小林虎之介、イトゥク（SUPER JUNIOR）のサイン入りチェキなどをご用意。ぜひ本誌をお買い求めの上、ふるってご応募ください！

【商品概要】

『月刊スカパー！』2月号

発行：ぴあ株式会社

発売日：1月26日（月）

価格：760円 （税込）

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/B0GCPQ1YZ5

ほか、全国書店、WEBストアにて発売

【放送情報】

MTV「Cross-talk: Novel Core × STARGLOW」

1月30日（金）後7:00～8:00他

公式HP https://www.mtvjapan.com/music/programs/202601-004

MTV「STARGLOW Special -Roots of the Glow-」

1月30日（金）後6:30～7:00

公式HP https://www.mtvjapan.com/music/programs/202601-005

「Novel Core Video & Live Special」

2月11日（水）後10:00～11:00

公式HP https://www.mtvjapan.com/music/programs/202601-006