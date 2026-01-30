Echotalk by Kumanomics 配信スタート

株式会社KUMANOMICS

株式会社Kumanomics（本社：東京都世田谷区 代表取締役 橋本 直樹）は、同社が大切にしている想いや、多岐に渡る活動事例を紹介する「Echotalk by Kumanomics」のオンライン配信をスタートいたします。



「ノマド政策家」宣言。― 政策は、行政から「あらゆる人のもの」へ

を信念とし、活動する代表橋本直樹が考える社会課題や地域課題、Kumanomics社が短い期間で様々に形にしてきた具体的ユースケースの紹介など、トークセッション形式でお届けいたします。

第一回の配信は2026年2月19日（トークの日）。ぜひライブでご視聴ください！

◎ Echotalk とは

イルカやクジラは超音波を活用し、見えないものを把握したり会話をします。とくにシロイルカのベルーガは「海のカナリア」とも呼ばれ、美しい声でコミュニケーションをとることでも有名です。水中では空気の約4倍の速さで音が伝わり、そしてより遠くへ届きます。

Kumanomicsの提唱する新しい経済のあり方。クマノミとイソギンチャクが助け合うように、パブリックと民間ビジネスが共創し課題を解決する"共生経済（すなわちKumanomics）"を、イルカの発するエコーのように発信したい、また会話を通じて想いを深めていきたいという願いを込め、「Echo talk」と表現しました。

配信日時│2026年2月19日（トークの日） 20:00放送開始

配信方法│YouTube Liveにて

視聴方法│以下のURLより定刻になりましたら自由な環境でご視聴ください

U R L https://youtube.com/live/Ab94_A3_5kg?feature=share(https://youtube.com/live/Ab94_A3_5kg?feature=share)



＊なお、ネットワークの環境や、デバイスの状況で、意図せず配信を中止する場合がございます。予めご了承ください。

◎話し手 橋本 直樹（はしもと なおき）

株式会社Kumanomics 代表取締役 CEO/Designer

1986年兵庫県生まれ。東京大学法学部卒業後、2010年より経済産業省に勤める。

国家公務員として初めて、美術大学院（米国パーソンズ美術大学）に留学し、MFA（美術学修士号）を修了。デザイン経営の推進、デザイン手法により政策立案を行うJAPAN+Dの企画・運営、デジタル庁でのサービスデザイン手法の導入等に携わり、また、知的財産権により社会課題を解決する特許庁I-OPENプロジェクトを立ち上げ、2023年に同プロジェクトでグッドデザイン賞を受賞。2024年、経済産業省を退職し、Kumanomicsを創業。

◎聞き手 小菅 隆太（こすげ りゅうた）

株式会社Kumanomics 広報・PRディレクター

元経済産業省次世代空モビリティ政策室の週一官僚として、同省初のコミュニティマネージャー職として空飛ぶクルマの社会受容性向上制作に従事（2019-2022）。企画設計からMC・ファシリテーション・PRまでをワンストップで担い、地域課題解決の「場」を活性化する専門家。群馬県嬬恋村観光大使。代表橋本とは、虎ノ門ヒルズ「Glass Rock」にて共創コーディネーターとしても連携。2025年7月に株式会社Grauを創業。イベントモデレーター、ラジオパーソナリティなど、様々な顔を持つ。

◎Kumanomicsメディア露出歴（参考）

▼2025年11月5日掲載 『日本経済新聞』電子版（同朝刊 35面 大学）

「前例の先を見据える 橋本直樹・Kumanomics代表取締役 先輩の足跡 変革者たち」

詳細を見る :https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD271B20X20C25A9000000/

▼2025年11月28日公開 『XU（クロスユー）』YouTube 田村淳氏との対談

「人口8000人の消滅可能性都市を救う。過疎地を救う元経産省官僚が語るデザインの力！グッドデザイン賞受賞した思考法と地域を救う"デザイン思考"とは？」

◎本記事に関するお問い合わせ

詳細を見る :https://www.youtube.com/watch?v=8X_HVdRO0Fs



株式会社Kumanomics 広報担当（橋本みどり／小菅）

Web│https://kumanomics.jp(https://kumanomics.jp)

MAIL│info@kumanomics.jp

Facebook│https://www.facebook.com/kumanomics/(https://www.facebook.com/kumanomics/)

Instagram│https://www.instagram.com/kumanomics/(https://www.instagram.com/kumanomics/)