キミの一票がグランプリを決める!?　『ロックマン: デュアル オーバーライド』ボスキャラクターデザインコンテストの一般投票がスタート！

株式会社カプコン

2027年の発売を予定している『ロックマン: デュアル オーバーライド』。シリーズ誕生40周年を祝う最新作に登場するボスキャラクターを公募する「ボスキャラクターデザインコンテスト」には、世界中のファンの皆さまから、沢山の力作をご応募頂きました。誠にありがとうございます。

個性溢れる数々のデザイン、力作の中から、カプコンスタッフにて厳正なる審査を行い、20作品のノミネート作品を選定いたしました。本日より、一般ユーザー投票を開始し、ノミネート作品の中から優秀賞として6作品を選出いたします。優秀賞に選ばれた6作品の中から、1作品が最優秀作品として選出され『ロックマン: デュアル オーバーライド』でロックマンに立ちはだかるボスの一体として実装されます。

一般ユーザー投票に参加いただいた方には、もれなくオリジナルのSNSアイコンをプレゼント！ どうぞ、奮ってご参加ください。

■ボスキャラクターデザインコンテスト 投票ページはこちら：

https://www.capcom-games.com/megaman/do/ja-jp/contest/(https://www.capcom-games.com/megaman/do/ja-jp/contest/)



■投票受付期間（日本時間）

2026年1月30日(金)～2月6日(金)16:59まで

※得票数は募集地域（日本、米州、欧州、アジア）の合計値で算出します。

オリジナルSNSアイコン

投票にご参加いただいた方には、もれなくSNSアイコンをプレゼント！

※投票には「CAPCOM ID」の会員登録（無料） https://cid.capcom.com/ja/ が必要です。

■『ロックマン: デュアル オーバーライド』ボスキャラクターデザインコンテスト 今後のスケジュール（予定）



・入選作品発表

2026年3月予定

二次審査を通過したボスキャラクターデザイン6作品を優秀賞として公式サイトにて発表いたします。



・最優秀作品発表

発表日は後日お知らせいたします。

『ロックマン: デュアル オーバーライド』の開発チームにより、

優秀賞6作品の中から最優秀作品1作品を選出し、その結果を発表いたします。

■「ロックマン」とは？

「ロックマン」は、1987年にファミリーコンピュータ向けアクションゲームとして第1作が発売されました。

個性的なキャラクターと攻略の自由度の高さ、歯応えあるゲームプレイなど、それぞれの絶妙なバランスが人気を呼び、続編はもちろん、多くの派生シリーズも生み出されています。制作されたタイトル総数は130以上、世代を超え、世界中で愛されている人気シリーズです。



『ロックマン: デュアル オーバーライド』 アナウンストレーラー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PfJJ9LQ_Lhg ]

■商品名：ロックマン: デュアル オーバーライド

■発売：2027年

■対応ハード：

Nintendo Switch(TM) 2 、Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Steam

■ジャンル：アクション

■コピーライト：(C)CAPCOM

■公式サイト：

https://www.capcom-games.com/megaman/do/ja-jp/