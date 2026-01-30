SM ENTERTAINMENT所属の男子練習生で構成されたチーム“SMTR25”初のバラエティ番組『応答せよ！僕らのハイスクール』を、2月13日（金）夜8時20分より日韓同時・国内独占無料放送決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、数々の人気アーティストが所属するSM ENTERTAINMENT所属の男子練習生で構成されたチーム“SMTR25”初のバラエティ番組『応答せよ！僕らのハイスクール』（全8話）を、2026年2月13日より、毎週金曜日の夜8時20分より、日韓同時・国内独占無料放送することを決定いたしました。

『応答せよ！僕らのハイスクール』は、SM ENTERTAINMENT所属の男子練習生で構成されたチーム“SMTR25”初のバラエティ番組です。参加するのは、SMTR25の一部練習生をはじめ、未公開練習生も含めた計15人です。

年齢も国籍もさまざまな15人の生徒たちがWOOJEONG HIGH SCHOOLに入学。1990年代から2010年代までのK-カルチャーを体験しながら、デビューへのヒントを探していくタイムスリップ成長バラエティとなっています。生徒たちは3つの時代ごとに分かれたクラスに配属され、当時流行したアイテムや音楽、体育会や修学旅行、学園祭などの行事を実際に体験。さらに教室や寮での共同生活、次々と与えられるミッションを通して、世代を超えた共感や、思いがけないケミストリーが生まれていきます。ステージ上で見せる顔とはひと味違う、生徒たちの等身大の表情を見ることができますので、ぜひご注目ください。

またSM ENTERTAINMENTは今年の年始に、2026年に1組の新人ボーイズグループがデビューすることを正式発表。SMTR25のメンバーも対象であり、『応答せよ！僕らのハイスクール』を通じて段階的に紹介していくと説明していることから、番組開始前にも関わらず、本番組への注目度は高まっています。

脱落も帰宅もなく、24時間“SMTR25”のメンバーに密着する『応答せよ！僕らのハイスクール』は、2026年2月13日（金）夜8時20分より、日韓同時・国内独占無料放送を開始いたします。15人の多様な魅力が発揮されていく様子を、どうぞお楽しみに。

■「ABEMA」日韓同時・国内独占放送『応答せよ！僕らのハイスクール』（全8話）番組概要

放送チャンネル：「ABEMA K WORLD」チャンネル

放送日時：2026年2月13日（金）夜8時20分～（※毎週金曜日 夜8時20分より放送）

放送URL：https://abema.tv/channels/k-world/slots/BziQYr6vmma1XD

※画像をご使用の際は【(C) 2026 SM ENTERTAINMENT & eggiscoming CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.】のクレジット表記をお願いいたします。