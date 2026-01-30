“売上ノルマなし”でも、人は育つ。美容業界で「協力型経営」を貫く有限会社ahsiの挑戦

一般財団法人日本次世代企業普及機構

一般財団法人日本次世代企業普及機構（通称：ホワイト財団）が運営する「ホワイト企業認定」は、国内で唯一の総合的な企業評価制度です。

本認定は、「ブラックではない企業」ではなく「家族や社会に応援され、次世代に残していきたい企業」を対象としています。

ビジネスモデルや人財育成、柔軟な働き方、ダイバーシティ、健康経営、労働法遵守など、実に70項目に及ぶ厳格な審査基準をもとに総合評価を行い、2026年1月時点で累計634社がこの認定を取得しています。

そして、2026年1月1日付で有限会社ahsiが新たにホワイト企業認定を取得いたしました。

「笑顔が笑顔を生む」──スタッフが幸せであることが、企業の原動力に

有限会社ahsiは、美容を通じてお客様に幸せと感動を届けるだけでなく、「関わるすべての人が幸せになれる企業」を目指して事業を展開してきました。

そのために大切にしているのが、スタッフが長く楽しく働き続けられる環境づくりです。

笑顔は連鎖するもの。スタッフ自身が安心し、イキイキと働けることで、その笑顔が職場、地域、そしてお客様へと広がっていく。そんな“幸せの循環”を、日々の職場から生み出しています。

「個人ノルマのないチーム制」が、美容師の働き方を変える

同社が実践しているのは、個人ノルマに依存しないチーム制運営という仕組みです。

スタッフ同士が協力し合い、個人の売上だけではなくチーム全体で成果を目指すことで、競争よりも協力を軸にした職場文化を築いています。

こうした体制は、スタッフが数字に追われず、本来の目的である「お客様への価値提供」に集中できる土台となり、働きがいや精神的な安定にもつながっています。

制度は“与える”ものではなく、“現場とつくる”もの

ahsiでは、スタッフ満足度調査を定期的に実施。日々の運営や制度設計にスタッフの声を反映させています。この仕組みを通じて、「制度」は上から与えられるものではなく、「現場から生まれるもの」として根づいています。

教育制度の充実とともに、現場の声に耳を傾けた職場づくりを継続しながら、制度と文化の両面から働きやすさを追求。スタッフ同士の信頼関係や助け合いが、企業としての強みになりつつあります。

有限会社ahsi 代表 吉岡氏の想いと挑戦

「スタッフの幸せが、すべての出発点。」──代表が語る“人を起点にした経営”の原点

スタッフが幸せでなければ、お客様を笑顔にすることはできません。

私たちは、ノルマに頼らずチームで支え合うことで、プレッシャーのない中でも一人ひとりが成長できる環境を整えてきました。

また、現場の声にしっかりと向き合い、柔軟に制度を見直すことで、より良い職場を共につくる文化が育ってきたと感じています。

これからも、スタッフの笑顔が地域に広がるような企業でありたいと思っています。

（有限会社ahsi 代表 吉岡 大典 氏）

有限会社ahsiの取り組みは、美容業界における「長く働き続けられる職場づくり」のロールモデルとして注目されています。ノルマに縛られず、スタッフ同士が支え合う空気感は、制度以上に職場を豊かにしています。

これからも現場の声に耳を傾けながら、人を起点とした経営を進化させていくことが期待されます。

ホワイト企業認定は、同社の「スタッフの幸せを起点に、地域と共に歩む経営」という信念に共感し、この挑戦を力強く後押ししています。

会社概要

社名 ：有限会社ahsi

本社所在地：新潟県見附市新町一丁目7-20

代表 ：吉岡 大典

HP ：https://ahsi-niigata.com/

事業内容 ：

・女性専門整体サロン事業

・髪質改善・ヘアエステ専門サロン事業

・ネイル・アイラッシュサロン事業

・ダイエット・ボディビューティーサロン事業

・頭蓋骨・小顔矯正フェイシャル事業

・エステプロラボFC事業

・睡眠専門ドライヘッドスパサロン事業

企業情報（有限会社ahsi） :https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/13198

ホワイト企業認定とは

「はたらく」が楽しい社会づくり

一般財団法人 日本次世代企業普及機構（ホワイト財団）が定義する「ホワイト企業」とは、世間で言われる「ブラック企業ではない企業」ではなく、「家族や社会に応援され、次世代に残していきたい企業」を指します。

認定基準に基づき、社員が家族から「いい会社で働けてよかったね」と言ってもらえる企業を「ホワイト企業」として認定しています。また、働くすべての人が個性や特性を活かし、活気に満ちた創造的な働き方を実現できる環境を推進し、「はたらく」が楽しい社会の実現を目指しています。

日本で唯一「総合評価の認定」

1,000社以上の調査を通じて、企業のホワイト化に向けた70項目の設問を作成。この設問を7つの項目に分けて、企業の取り組みの有無を確認し、認定を付与しています。

ホワイト企業認定は、単一の取り組みにとどまらず、総合的に人事制度や企業の取り組みを評価・判断するものであり、この認定を実施しているのは日本唯一の認定組織です。

2026年1月時点で、累計634社が認定を取得しています。

【審査基準】ビジネスモデル/生産性、柔軟な働き方、健康経営、人材育成/働きがい、ダイバーシティー＆インクルージョン、リスクマネジメント、労働法遵守

ホワイト企業認定の詳細 :https://jws-japan.or.jp/recognition/