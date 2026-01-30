【焼肉スエヒロ館】2/28(土)までの早期予約が超おトクな『黒毛和牛焼肉で歓送迎会』コースの予約スタート！

「黒毛和牛焼肉で歓送迎会」について

2026年の歓送迎会コースは、肉のプロが全国各地で仕入れた厳選黒毛和牛を堪能できる「黒毛和牛厳選コース」をはじめ、 バラエティ溢れる4種類のコースをご用意いたしました。 黒毛和牛を一頭買いしたことにより、高品質なお肉をお値打ち価格で食べられる「黒毛和牛厳選コース」(税込5,000円)は当店でしかできないコースとなっております。 新しい仲間との出会いと門出のお祝いを、贅沢に、華やかに、お楽しみください。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

【コースのご紹介】

・黒毛和牛厳選コース お一人様5,000円(税込)

内容：特選牛タン・特選厚切りタン・黒毛和牛特選カルビ・黒毛和牛特選ロース・牛ハラミ・シマチョウ・豚ロース・いいだこ・ブラックタイガー・タマネギ・ピーマン・白菜キムチ・山盛りキャベツ・サンチュ・ライス

☆上記コースを2月28日(土)までの早期ご予約で和牛ｻｰﾛｲﾝを人数分プレゼント！

・おすすめコース お一人様4,500円(税込)

内容：特選牛タン・黒毛和牛上カルビ・黒毛和牛特選カルビ・牛ハラミ・黒毛和牛ミスジカルビ・シマチョウ・豚ロース・ソーセージ・タマネギ・ピーマン・白菜キムチ・山盛りキャベツ・サンチュ・ライス

☆上記コースを2月28日(土)までの早期ご予約で大判ロースを人数分プレゼント！

・歓迎コース お一人様3,500円(税込)

内容：豚タン・黒毛和牛上カルビ・黒毛和牛上ロース・豚トロカルビ・シマチョウ・ソーセージ・タマネギ・ピーマン・白菜キムチ・山盛りキャベツ・ライス

☆上記コースを2月28日(土)までの早期ご予約で豚タン→牛タンへランクUP！

※上記3コースに+1,400円(税込)でアルコールの飲み放題をお付けできます。

・学生コース お一人様2,700円(税込)※平日限定

内容：豚タン・黒毛和牛上カルビ・牛ハラミ・旨味カルビ・豚トロカルビ・つくね・ソーセージ・山盛りキャベツ・ライス・ドリンクバー

☆上記コースを2月28日(土)までの早期ご予約でご飯食べ放題!!

【開催期間】2026年2月1日(日)～2026年4月5日(日)

※店舗により営業時間が異なります。

【予約方法】ご希望の店舗へお電話またはwebからのご予約にて承っております。

▼店舗一覧はこちらから

https://x.gd/IK04B

さらにお得な早期ご予約特典紹介～2月28日(土)までのご予約が対象～

1.幹事様特典１.：いずれかの歓送迎会コースをご注文のお客様限定で、アプリポイント人数分×100ptをプレゼント！

※1アカウントに人数分のポイントを付与いたします。

2.幹事様特典２.：12名様以上のご予約で幹事様1名分が無料に！

※12名様ごとに1名ずつ無料

3.平日(月～木)限定で飲み放題1,400円[90分]→1,000円[120分]

※土日祝日は対象外です。

4.アプリの新規ご登録で1,000ptプレゼント！

※グループ内1名様限定

対象店舗：焼肉スエヒロ館・和牛一頭買い焼肉スエヒロ館

※前日迄のご予約が必要です。※2名様以上からご利用いただけます。※食材の仕入れ状況などにより、一部ご提供できない場合や、表記が異なる場合がございます。※宴会コース・飲み放題メニューに記載のない商品は別途料金をいただきます。※宴会コースは食べ放題ではございません。※飲み放題はグループ様全員のご注文になります。※その他ご要望はお気軽にご相談ください。※写真は全てイメージです。

焼肉スエヒロ館について

焼肉スエヒロ館では、安くておいしい焼肉を提供して、お客様が笑顔になって頂くために、3つのこだわりをもっています。

1、肉のプロ集団が素材を厳選

食肉の展示会など全国で開かれる、各種発表会などに自ら出向き、長年培ってきたプロの目で鮮度・質を確かめて仕入れを行っています。また、通常の仕入れ素材の品質チェックも常に行い、いつでも最高の品質を保ち続ける努力を怠りません。

2、熟練のプロが、常に味をチェック

キャリア十分の肉のプロ集団が常に味をチェックを行い向上に努めています。肉の切り方、提供する温度、調味料の研究など細やかな試行を繰り返しながら、常に各店が同じ品質の味を保っています。

3、今日仕入れた商品を、今日のお客様へご提供

商品の入出荷管理と加工、仕分けなどを目的に設立された部門です。今日仕入れた商品は、今日のお客様に提供する。店舗の在庫０体制の確立により、商品ロス、コストの削減と「新鮮で安い」を実現しました。

焼肉スエヒロ館は、気軽な店舗、くつろげる店舗、味を楽しめる店舗を目指して、アクティブに店舗展開を行っています。

地域、お客様のニーズに合った親しみやすく、入りやすい店舗づくりを目指し、常に開発、調査を実現し、満足度の高いサービスの提供ができる活気あふれる空気と時間を演出しています。

今後もどなたでもお近くで「安く、美味しい焼肉」を楽しんで頂く事をモットーに、地域の方との良い関係を創り「地域一番店」を目指していきたいと考えております。

株式会社スエヒロレストランシステムについて

会社名：株式会社スエヒロレストランシステム

所在地：神奈川県大和市上和田2667番2

取締役社長：佐藤 裕士

設立：1976年11月

URL：https://www.suehiro-net.com/index.html

ブランド：あみやき亭/あみやき亭Plus/感激どんどん/ほるたん屋/かるび家/焼肉スエヒロ館/レストランスエヒロ館/ブラックホール/ホルモン青木/鶴松/美濃路/感動の肉と米/楽市/すしまみれ/しゃぶしゃぶ島津/ふふふ/直市/百名山/喜楽/野毛ホルモンセンター/もつしげ/野毛とりとん/天龍/あぶり屋