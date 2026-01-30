ライスカレープラス提供の「SNSマーケターAIHey」、SNS運用の「今日のヒント」が毎日届く！新機能「日次メッセージ配信機能」リリース!!

株式会社MUSCAT GROUP

ニッチトップ戦略に基づくブランドプロデュース事業を展開する株式会社MUSCAT GROUP（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大久保 遼、証券コード：195A）の連結子会社である株式会社ライスカレープラス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：辻 馨）は、自社で提供する「SNSマーケターAIHey」において、新機能「日次メッセージ配信機能」をリリースしたことをお知らせいたします。

本機能は、ユーザーが「SNSマーケターAIHey」にログインするだけで、その日に確認しておきたいSNS関連情報が自動で届く仕組みです。日々の情報収集や投稿分析にかかる負担を軽減し、SNS運用の意思決定を支援します。

■開発背景

日々のSNS運用の中で、投稿後の振り返りやトレンド把握は不可欠ですが、現場からは「業務が忙しく、分析に十分に時間を割けない」「データをどう解釈し、次のアクションにつなげればよいのか分からない」といった声が多く寄せられていました。

こうした課題を解決するため、ユーザーが自ら情報を探しにいかなくても、ログインするだけで、まるで専属のSNSマーケターがアドバイスをくれるかのように、AIが必要な情報を自動で届ける機能を新たに開発しました。本機能により、何を聞けばよいか分からない場合でも、ログインするだけでSNS運用に必要な知識や気づきを、日々自然に得られる環境を実現しています。

■日次メッセージ配信機能の概要

日次メッセージ配信機能では、「SNSマーケターAIHey」へログインした際に、以下の情報が自動で表示されます。

1．投稿分析

連携しているSNSアカウントの投稿データをAIが分析。

投稿ごとに、リーチ数、エンゲージメント率、いいね数、保存数、コメント数などを整理し、数値の特徴や評価ポイントを文章で提示します。

さらに、

・なぜ数値が伸びたのか

・なぜ反応が弱かったのか

・改善するならどこか

といった要因分析や改善方向まで確認できます。

2．業界トレンド分析

連携しているアカウントの投稿内容をもとに、AIが業界を自動分類。

ライスカレープラスが保有する約5,000アカウント分のSNSデータを業界別に整理し、過去の傾向を分析しています。

3．SNSニュース

直近で話題のSNS関連ニュースを厳選して配信します。情報収集に時間を割けない場合でも、SNS運用の判断に役立つ動きを効率よく把握できます。

■全機能無料キャンペーンについて

より多くの企業さまに成果を実感いただくため、「SNSマーケターAIHey」は、2026年3月まで全機能を無料でご提供いたします。

初期費用なしで、登録後すぐにお使いいただけます。

今後も随時アップデートを予定していますので、ぜひこの機会にご利用ください。

URL：https://ai-hey.jp/

■お問い合わせ

詳細・お申し込みは下記よりお問い合わせください。

https://ricecurryplus.co.jp/contact

【会社概要】

社 名：株式会社ライスカレープラス

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト20階

代 表 者 ：代表取締役 辻 馨（つじ かおる）

事業内容：SNSマーケティング事業、コンサルティング事業、DX支援事業

U R L：https://ricecurryplus.co.jp/

社 名：株式会社MUSCAT GROUP

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト20階

代 表 者 ：代表取締役 大久保 遼（おおくぼ りょう）

事業内容：ニッチトップ戦略に基づく各種ブランドプロデュース事業

U R L：https://muscatgroup.co.jp/